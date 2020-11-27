Острова, панорамы и богемный район: что посмотреть искушенному туристу в Стамбуле

Фото: Секретная крыша Стамбула (Узол и Манько)

Малоизвестные локации города на двух континентах

Стамбул – однозначный тренд этой осени. Этот город ежегодно посещают миллионы туристов, а в этом году его достопримечательностями активно интересуются и украинцы, ведь Турция - одна из немногих доступных направлений, куда можно долететь за два часа.

Что посмотреть, если вы здесь уже не впервые? Альтернативным маршрутом делятся с РБК-Украина телеведущие и тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол, которые посетили Стамбул осенью.

Видео: Путешествие по малоизвестным местам Стамбула (Youtube.com/Узол і Манько)

Любимые острова стамбульцев

"Если вы устали от города и хотите больше природы и свежего воздуха, отравляйтесь на Принцевы острова. Это часть Стамбула, но почему-то немного туристов туда доезжает", - рассказывает о малоизвестной локации Оля.

Находятся острова в 30 километрах от Стамбула, а туда добраться можно на пароме. Паромы в Стамбуле - это общественный транспорт, поэтому и цены на проезд в них адекватные. Например, билет на острова обойдется в 30 или максимум 40 гривен (цена зависит от перевозчика).

"Всего Принцевых островов – 9. Было 10, но один пошел под воду во время сильного землетрясения. Посетить можно три острова. Три других - в частной собственности, еще три – необитаемые", - уточняет блогер.

Фото: Летом стамбульцы приезжают на острова отдохнуть (Узол и Манько)

Путешественники советуют посетить самый большой остров - Бююкада. Оля объясняет, почему острова называются именно так.

"Начиная с Римского до конца Византийского периода аристократов, принцев и даже королев изгоняли и ссылали на острова. Сейчас это любимое место для отдыха самих стамбульцев, у многих из них здесь есть свои дачи, куда они приезжают жить летом. Также приезжают сюда на выходные на пикники, понежиться на пляже и покупаться в чистом море, потому что в самом Стамбуле нет чистых пляжей", - повествует она.

Остров Бююкада хоть и самый большой, но его можно обойти пешком. Площадь территории - всего 5 квадратных километров.

Что посмотреть на острове? Первое, что советуют Оля и Максим - красивые, ухоженные виллы и дачи. Второе сходить в рыбные рестораны. На набережной их множество, цены - не бюджетные, но морепродукты вкусные.

Фото: Самое большое деревянное здание Европы (Узол и Манько)

"Третье - дом Льва Троцкого. Он жил тут на протяжении четырех лет. Дом сейчас в аварийном состоянии, но многие туристы все равно приезжают его посмотреть", - отмечает блогер.

Еще одно интересное место - самое большое деревянное здание Европы, масштабы которого впечатляют.

"В здании должны были открыть отель с огромным казино, но что-то пошло не так с документами, поэтому вместо казино тут сделали детский дом. Сейчас здание в очень плохом состоянии. К сожалению, пока его не реставрируют. Но посмотреть очень советуем", - рекомендуют локацию блогеры.

Секретная крыша из "Бонда"

Оля и Макс хотели найти лучшую панораму на город, и им удалось ее отыскать. До недавнего времени в центральной части Стамбула, в районе Султан Ахмет, было несколько крыш, на которые можно было забраться и сделать там невероятные кадры с видом на город.

Фото: Секретная крыша с видом на Стамбул (Узол и Манько)

"Но они были нелегальны, и большинство из них закрыли. В том числе - одну из самых известных крыш Kubbe Istanbul, где был специальный человек, который прикармливал чаек для эффектных фото", - сожалеет путешественница.

Но ребята все же попали на еще одну легендарную крышу - Buyuk Valide Han. На ней рассекал "Джеймс Бонд" в фильме "Скайфолл".

Дорога на крышу лежит через двор, а затем надо свернуть на лестницу и пройти через мастерские ремесленников. Большинство из них нелегальны, поэтому мастера не любят, когда навязчивые туристы их снимают и фотографируют, отмечают блогеры.

"Мы пришли к старым деревянным дверям, которые ведут на крышу, но они были заперты. К нам подбежал один из мастеров и на ломаном английском начал объяснять, но обычно крыша закрыта, но за 50 лир он может нас провести наверх", - делится Оля.

Пара сначала подумала, что это какой-то обман. Но решили рискнуть.

Оказалось, что у ремесленника действительно был ключ.

"Мы поднялись по ступенькам и вышли на огромный верх дома, которому почти 500 лет. Панорама действительно умопомрачительная. Вид на Босфор, мраморное море и мечети впечатляют", - восхищается она.

Фото: Цветные дома (Узол и Манько)

Район цветных домиков и огородов

Еще одно интересное место находится на Азиатской части Стамбула. Это - богемный район деревянных цветных домиков Кузгунджук.

"Кузгунджук в переводе означает "маленький вороненок". Этот район в 17 веке называли "еврейской деревней": здесь размещалось первое поселение евреев на азиатской части Стамбула. Изгнанники из Испании и Португалии прибыли сюда в XV веке и создали на этом месте большую еврейскую общину", - говорит Макс.

В 1970-80-х годах квартал начали заселять драматурги, архитекторы, поэты. Постепенно он превратился в район творческой богемы и интеллигенции.

"Что посмотреть в этом районе? Во-первых, главную улицу İcadiye Cd. Тут - концентрация уютных кафе и магазинчиков. Потом сворачивайте в маленькие улочки. Например, улица Perihan Abla. С нее можно сказать началась история турецкого кинематографа", - подсказывает направление он.

Фото: Улицы - достопримечательность Стамбула (Узол и Манько)

Именно на этой легендарной улице состоялись съемки одного из первых турецких сериалов Perihan Abla, в честь которого и переименовали улицу.

На этой улице сохранились деревянные красивые домики, которые красят в яркие цвета.

Еще одна улица с красивыми разноцветными деревянными особняками - Simitci Tahir Sokagi. Но самая необычная достопримечательность в Кузгунджуке - это Кузгунджуке Бостани.

"Это сад-огород просто посреди города. Тут жители района могут выращивать овощи и фрукты. При чем желающих так много, что ежегодно проводят лотерею, чтоб определить кому достанется один из сотни участков земли для огорода", - отмечает путешественник.

Фото: Сад-огород посреди города (Узол и Манько)

В районе Кузгунджук комфортно гулять по улочкам, пить турецкий кофе в уютных кафе и наслаждаться размеренностью и тишиной этого района.

К слову, эффектных и неожиданных локаций в Стамбуле очень много, ведь город не только большой, но и очень разнообразный.

Напомним, ранее мы писали про секретные локации Стамбула для идеального уикенда.

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