Острови, панорами і богемний район: що подивитися досвідченому туристу в Стамбулі

Фото: Секретний дах Стамбула (Узол і Манько)

Маловідомі локації міста на двох континентах

Стамбул – однозначний тренд цієї осені. Це місто щорічно відвідують мільйони туристів, а в цьому році його пам'ятками активно цікавляться і українці, адже Туреччина - один з небагатьох доступних напрямків, куди можна долетіти за дві години.

Що подивитися, якщо ви тут вже не вперше? Альтернативним маршрутом діляться з РБК-Україна телеведучі та тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол, які відвідали Стамбул восени.

Відео: Подорож маловідомими місцями Стамбула (Youtube.com/Узол і Манько)

Улюблені острови стамбульців

"Якщо ви втомилися від міста і хочете більше природи і свіжого повітря, вирушайте на Принцеві острови. Це частина Стамбула, але чомусь небагато туристів туди доїжджає", - розповідає про маловідому локацію Оля.

Знаходяться острови в 30 кілометрах від Стамбулу, а туди можна дістатися на поромі. Пороми в Стамбулі - це громадський транспорт, тому і ціни на проїзд у них адекватні. Наприклад, квиток на острови обійдеться в 30 або максимум 40 гривень (ціна залежить від перевізника).

"Всього Принцевих островів – 9. Було 10, але один пішов під воду під час сильного землетрусу. Відвідати можна три острови. Три інших - у приватній власності, ще три – незаселені", - уточнює блогер.

Фото: Влітку стамбульці приїжджають на острови відпочити (Узол і Манько)

Мандрівники радять відвідати найбільший острів - Бююкада. Оля пояснює, чому острова називаються саме так.

"Починаючи з Римського до кінця Візантійського періоду аристократів, принців і навіть королев виганяли і засилали на острови. Зараз це улюблене місце для відпочинку самих стамбульців, у багатьох з них тут є свої дачі, куди вони приїжджають жити влітку. Також приїжджають сюди на вихідні на пікніки, поніжитися на пляжі і скупаться в чистому морі, тому що в самому Стамбулі немає чистих пляжів", - розповідає вона.

Острів Бююкада хоч і найбільший, але його можна обійти пішки. Площа території - всього 5 квадратних кілометрів.

Що подивитися на острові? Перше, що радять Оля і Максим - красиві, доглянуті вілли та дачі. Друге сходити в рибні ресторани. На набережній їх безліч, ціни - не бюджетні, але морепродукти смачні.

Фото: Найбільша дерев'яна будівля Європи (Узол і Манько)

"Третє - будинок Льва Троцького. Він жив тут протягом чотирьох років. Будинок зараз в аварійному стані, але багато туристів все одно приїжджають його подивитися", - зазначає блогер.

Ще одне цікаве місце - найбільша дерев'яна будівля Європи, масштаби якого вражають.

"В будівлі мали відкрити готель з величезним казино, але щось пішло не так з документами, тому замість казино тут зробили дитячий будинок. Зараз будівля в дуже поганому стані. На жаль, поки його не реставрують. Але подивитися дуже радимо", - рекомендують локацію блогери.

Секретний дах з "Бонда"

Оля і Макс хотіли знайти найкращу панораму на місто, і їм вдалося її відшукати. До недавнього часу в центральній частині Стамбула, в районі Султан Ахмет, було кілька дахів, на які можна було забратися і зробити там неймовірні кадри з видом на місто.

Фото: Секретний дах з видом на Стамбул (Узол і Манько)

"Але вони були нелегальні, і більшість з них закрили. У тому числі - одну з найвідоміших дахів Kubbe Istanbul, де була спеціальний людина, яка пригодовувала чайок для ефектних фото", - шкодує мандрівниця.

Але хлопці все ж потрапили на ще один легендарний дах - Buyuk Valide Han. На ній розсікав "Джеймс Бонд" у фільмі "Скайфолл".

Дорога на дах лежить через двір, а потім треба звернути на сходи і пройти через майстерні ремісників. Більшість з них нелегальні, тому майстри не люблять, коли нав'язливі туристи їх знімають і фотографують, відзначають блогери.

"Ми прийшли до старих дерев'яних дверей, що ведуть на дах, але вони були замкнені. До нас підбіг один з майстрів і ламаною англійською почав пояснювати, але зазвичай дах закритий, але за 50 лір він може нас провести нагору", - ділиться Оля.

Пара спочатку подумала, що це якийсь обман. Але вирішили ризикнути.

Виявилося, що у ремісника дійсно був ключ.

"Ми піднялися сходами і вийшли на величезний верх будинку, якому майже 500 років. Панорама дійсно запаморочлива. Вид на Босфор, Мармурове море і мечеті вражають", - захоплюється вона.

Фото: Кольорові будинки (Узол і Манько)

Район кольорових будиночків і городів

Ще одне цікаве місце знаходиться на Азіатській частині Стамбулу. Це - богемний район дерев'яних кольорових будиночків Кузгунджук.

"Кузгунджук в перекладі означає "маленьке вороненя". Цей район у 17 столітті називали "єврейським селом": тут розміщувалося перше поселення євреїв на азіатській частині Стамбулу. Вигнанці з Іспанії та Португалії прибули сюди в XV столітті і створили на цьому місці велику єврейську громаду", - каже Макс.

У 1970-80-х роках квартал почали заселяти драматурги, архітектори, поети. Поступово він перетворився на район творчої богеми та інтелігенції.

"Що подивитися в цьому районі? По-перше, головну вулицю Icadiye Cd. Тут - концентрація затишних кафе і магазинчиків. Потім звертайте в маленькі вулички. Наприклад, вулиця Perihan Abla. З неї можна сказати почалася історія турецького кінематографа", - підказує напрям він.

Фото: Вулиці - цікавинки Стамбула (Узол і Манько)

Саме на цій легендарній вулиці відбулися зйомки одного з перших турецьких серіалів Perihan Abla, на честь якого і перейменували вулицю.

На цій вулиці збереглися дерев'яні красиві будиночки, які фарбують у яскраві кольори.

Ще одна вулиця з красивими різнокольоровими дерев'яними будинками - Simitci Tahir Sokagi. Але найбільш незвичайна пам'ятка в Кузгунджуц - це Кузгунджуке Бостані.

"Це сад-город просто посеред міста. Тут мешканці району можуть вирощувати овочі і фрукти. При чому охочих так багато, що щорічно проводять лотерею, щоб визначити, кому дістанеться одна із сотні ділянок землі для городу", - відзначає мандрівник.

Фото: Сад-город посеред міста (Узол і Манько)

В районі Кузгунджук комфортно гуляти вуличками, пити турецьку каву в затишних кафе і насолоджуватися розміреністю і тишею цього району.

До речі, ефектних і несподіваних локацій в Стамбулі дуже багато, адже місто не тільки велике, але і дуже різноманітне.

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