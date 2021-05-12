"Оставаться крайне опасно". Украинцы застряли в Непале: что известно

Украинские туристы застряли в Непале из-за остановки международного авиасообщения в стране с 6 мая в связи с резким обострением ситуации с COVID. Альпинисты просят МИД помочь им с эвакуацией домой. РБК-Украина собрало главную информацию о том, что известно об этом инциденте по состоянию на сегодня.

Карантин в Непале продлили

Группа украинцев отправилась покорять вершины Гималайских гор в Непале, но из-за непогоды не все успели спуститься, чтобы вылететь последними доступными рейсами в Украину.

Украинские альпинисты отправились в Непал для восхождения на самую высокую вершину мира Эверест и гору Лхоцзе (8516 метров). Также поднимались к вершинам Айленд Пик, Ама-Даблам, Лобуче, Мера Пик. Но большинство ограничивались трекинговыми походами к Базовому лагерю Эвереста и по Непалу.

"Много ребят из Украины совершали восхождения на разные вершины. Они спустились ниже и не все смогли улететь в Катманду. Там они будут ждать до 14 мая – так сообщили власти Непала. Но очень часто карантин продляют - эти сроки могут растянуться более, чем на месяц. Очень просим Украину содействовать в том, чтобы люди могли добраться домой", - обратился на своей странице в Facebook член украинской экспедиции "Эверест-Лхоцзе 2021" Дмитрий Семеренко, которая продолжает восхождение в горах.

Видео: Обращение члена экспедиции о ситуации с туристами (facebook.com/SemerenkoDmytri)

12 мая посольство Украины в Индии сообщило на своей странице в Facebook, что в Непале решили продлить карантинные ограничения до 31 мая 2021 года.

В частности, в соответствии с решением Управления гражданской авиации Непала (УЦАН) до полуночи 31 мая будут приостановлены международные и все внутренние авиарейсы. Эксплуатация грузовых рейсов, спасательных и эвакуационных полетов будет осуществляться по специальному разрешению.

"Новые купленные билеты сгорели"

"В составе группы украинских туристов, совершавших восхождение на Мера Пик Гималаи, застряли третий день после восхождения на высоте 5000 метров в связи с локдауном в Непале. Все внутренние рейсы отменены, наши новые купленные билеты на сегодня сгорели, поскольку мы не смогли спуститься в Катманду. Сейчас мы находимся в очень жестких условиях", - написала 6 мая одна из туристок Ирина Кишакевич на своей странице в Facebook.

Фото: Украинцы во время похода в Непале (facebook.com/iryna.kyshakevych)

На следующий день группу туристов удалось эвакуировать в Катманду вертолетом. Там украинцы находятся в отеле.

"В настоящее время мы находимся в Катманду, столице Непала. По официальным данным до 14 мая введен жесткий локдаун с невозможностью передвижения по городу и выхода за пределы отеля. Не исключено, что срок локдауна будет продлен, а оставаться в стране крайне опасно", - сообщила украинка днем позже.

По ее словам, посольство Украины и МИД Непала владеют информацией и на связи с украинскими туристами, обещают помощь и сопровождение.

Уже 12 мая украинка снова обратилась за помощью через соцсети. По ее словам, в Катманду остаются более ста украинских альпинистов.

"По предварительным официальным данным, локдаун в Непале продлен до конца мая и может длиться значительно дольше. Единственной возможностью вернуться в Украину является организация эвакуационного рейса из Непала в Украину или любую другую страну. Для того чтобы вернуться в Украину, нам необходимо дипломатическое сопровождение. Мы готовы самостоятельно оплатить стоимость эвакуационного рейса", - написала Ирина Кишакевич.

Фото: Восхождение украинской эспедиции продолжается (facebook.com/taras.pozdniy)

Что говорят в посольстве

По состоянию на 11 мая, украинскому дипломатическому ведомству в Индии было известно о 80 украинских туристах в Непале, большинство из которых остается в горах. Об этом сообщило "Радио Свобода".

"Со всеми гражданами установлена ​​связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации", - рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По информации МИД, туристы не обращались в ведомство относительно проблем с жильем или питанием. При этом четырех украинцев, застрявших в горах Непала после восхождения на одну из вершин, доставили спасательным вертолетом в Катманду.

Фото: Аэропорт Лукла в горах в Непале (pixabay.com)

Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на полеты в Непал из-за высокогорной местности. Поэтому в посольстве Украины обещают отслеживать спецрейсы других стран.

Напомним, мы писали, что украинская туристка застряла на самоизоляции в ОАЭ из-за позитивного теста на COVID.

Также сообщалось, что у пассажиров рейса SkyUp сгорели билеты из-за задержки рейса.