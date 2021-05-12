"Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо

Українські туристи застрягли в Непалі через зупинку міжнародного авіасполучення в країні з 6 травня у зв'язку з різким загостренням ситуації з COVID. Альпіністи просять МЗС допомогти їм з евакуацією додому. РБК-Україна зібрало головну інформацію про те, що відомо про цей інцидент станом на сьогодні.

Карантин в Непалі продовжили

Група українців вирушила підкорювати вершини Гімалайських гір в Непалі, але через негоду не всі встигли спуститися, щоб вилетіти останніми доступними рейсами в Україну.

Українські альпіністи вирушили в Непал для сходження на найвищу вершину світу Еверест і гору Лхоцзе (8516 метрів). Також піднімалися до вершин Айленд Пік, Ама-Даблам, Лобуче, Міра Пік. Але більшість обмежувалися трекінговими походами до базового табору Евересту і Непалом.

"Багато друзів з України здійснювали сходження на різні вершини. Вони спустилися нижче і не всі змогли полетіти в Катманду. Там вони чекатимуть до 14 травня – так повідомила влада Непалу. Але дуже часто карантин продовжують - ці терміни можуть розтягнутися більш, ніж на місяць. Дуже просимо Україну сприяти в тому, щоб люди могли дістатися додому", - звернувся на своїй сторінці в Facebook член української експедиції "Еверест-Лхоцзе 2021" Дмитро Семеренко, яка продовжує сходження в горах.

Відео: Звернення члена експедиції про ситуацію з туристами (facebook.com/SemerenkoDmytri)

12 травня посольство України в Індії повідомило на своїй сторінці у Facebook, що в Непалі вирішили продовжити карантинні обмеження до 31 травня 2021 року.

Зокрема, відповідно до рішення управління цивільної авіації Непалу (Уцан) до півночі 31 травня будуть припинені міжнародні і всі внутрішні авіарейси. Експлуатація вантажних рейсів, рятувальних та евакуаційних польотів здійснюватиметься за спеціальним дозволом.

"Нові куплені квитки згоріли"

"У складі групи українських туристів, які здійснювали сходження на пік Гімалаї, застрягли третій день після сходження на висоті 5000 метрів у зв'язку з локдауном в Непалі. Всі внутрішні рейси скасовані, наші нові куплені квитки на сьогодні згоріли, оскільки ми не змогли спуститися в Катманду. Зараз ми знаходимося в дуже жорстких умовах", - написала 6 травня одна з туристок Ірина Кишакевич на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Українці під час походу в Непалі (facebook.com/iryna.kyshakevych)

На наступний день групу туристів вдалося евакуювати в Катманду вертольотом. Там українці знаходяться в готелі.

"В даний час ми знаходимося в Катманду, столиці Непалу. За офіційними даними до 14 травня введено жорсткий локдаун з неможливістю пересування по місту і виходу за межі готелю. Не виключено, що термін локдауна буде продовжений, а залишатися в країні вкрай небезпечно", - повідомила Українка днем пізніше.

За її словами, посольство України і МЗС Непалу володіють інформацією і на зв'язку з українськими туристами, обіцяють допомогу і супровід.

Вже 12 травня українка знову звернулася за допомогою через соцмережі. За її словами, в Катманду знаходяться більше ста українских альпіністів.

"За попередніми офіційними даними, локдаун в Непалі продовжений до кінця травня і може тривати значно довше. Єдиною можливістю повернутися в Україну є організація евакуаційного рейсу з Непалу в Україну або будь-яку іншу країну. Для того щоб повернутися в Україну, нам необхідний дипломатичний супровід. Ми готові самостійно оплатити вартість евакуаційного рейсу", - написала Ірина Кишакевич.

Фото: Сходження української еспедіції триває (facebook.com/taras.pozdniy)

Що кажуть у посольстві

Станом на 11 травня, українському дипломатичному відомству в Індії було відомо про 80 українських туристів у Непалі, більшість з яких залишається в горах. Про це повідомило "Радіо Свобода".

"З усіма громадянами встановлено зв'язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Створена окрема група в соціальних мережах для оперативної комунікації", - розповів прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

За інформацією МЗС, туристи не зверталися до відомства щодо проблем з житлом або харчуванням. При цьому чотирьох українців, які застрягли в горах Непалу після сходження на одну з вершин, доставили рятувальним вертольотом в Катманду.

Фото: Аеропорт Лукла в горах в Непалі (pixabay.com)

Українські авіаперевізники не мають ліцензій на польоти в Непал через високогірну місцевість. Тому в посольстві України обіцяють відстежувати спецрейси інших країн.

Нагадаємо, ми писали, що українська туристка застрягла на самоізоляції в ОАЕ через позитивний тест на COVID.

Також повідомлялося, що у пасажирів рейсу SkyUp згоріли квитки через затримку рейсу.