Горящих путевок ждать не стоит. На курортах Египта начался туристический бум

Специалисты советуют не медлить с бронирование новогодних туров

Лучшие гостиницы Египта полностью "разобрали " на ближайшие недели, а цены на остальные взлетели в разы. Такой информацией в соцсетях делятся специалисты по подбору туров.

Причины такого ажиотажа: после почти шестилетнего перерыва РФ возобновила чартеры на египетские курорты, объясняет на своей странице в Facebook руководитель туристической компании Анна Шевчук-Барабаш.

"Теперь рейсы в Шарм и Хургаду летают практически из каждого уголка России, и это даже близко не сравнимо с тем турпотоком, который может дать Украина. Все просто: нас гораздо меньше", - комментирует она сложившуюся обстановку на курортах Красного моря.

"В хороших отелях мест нет до ноября". На какой отдых можно рассчитывать украинцам

Возобновление турпотока из России практически оживило бизнес и курорты в Египте.

"У египтян все прекрасно - дела пошли вверх. Им незачем больше сдавать нам отели практически даром, да еще и кормить, поить, развлекать, проводить реновации", - пишет Анна Шевчук-Барабаш.

Фото: В Египте начался наплыв туристов (booking.com)

По ее словам, открываются также многие заброшенные отели. Все чистят, красят, по мере возможности приводят в порядок.

"А даже если не приведут в порядок, то и так продадут. Потому что желающих отдохнуть в Египте хватит на все "клоповники", - отмечает турагент.

По этой причине горящих путевок в Египет в этом сезоне украинцам не стоит ждать, поясняет она.

"Мы за шесть лет привыкли летать в Египет по 300 баксов. Да еще и ждать горящих путевок – но, видимо, придется отвыкать. Горящих туров в этом сезоне не существует", - предупреждает руководитель агентства.

Если туристы намерены отдохнуть в Египте, им стоит готовиться к ценам от 1000-1200 долларов за тур.

"В хороших отелях мест нет до ноября. Новогодние туры бронировать надо уже сейчас. За день-два до вылета ничего не найдете. Если и попадется что-то, то это явно будет отель не высшего качества. "Тур выживания" в один из отелей с антисанитарией и битыми тарелками на ближайшие даты стоит 1000 USD на двоих", - предупреждает специалист.

"Сложнее всего подобрать свободные номера в Шарм-эль-Шейхе"

Многие отели в Египте заполнены не только до конца октября (в период школьных каникул), но и на ноябрь, пишет профильное издание "Мастер тура".

"Практически все популярные и востребованные объекты не подтверждают номера до конца месяца. В том числе и такие сетевые объекты, как Movenpick, Sunrise, Sentidо. Сложнее всего найти свободные номера в Шарм-эль-Шейхе, мне по одной заявке удалось подобрать туристам альтернативу только в Марса-Алам", — поделился с изданием директор туристической компании "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

По его информации, цены в египетских отелях вернулись к докризисным показателям. При этом частым явлением стали заказы туров в те самые отели, в которых туристы уже отдыхали.

Фото: Сложнее всего найти номера в отелях 5* (booking.com)

Сложно найти места в отелях категории "5 звезд" в октябре – особенно на даты каникул, отмечает руководитель компании "Мандарин-Турс" Наталья Кулигина. По ее словам, в отелях 3-4*, которые раньше не пользовались особым спросом, пока сложностей с бронированием номеров нет.

Впрочем, эксперты допускают, что "горение" туров из Украины может начаться из-за того, что в Египет заявлено большое количество чартеров. Тогда в отдельные периоды предложение может превысить спрос, и путевки придется срочно продавать со скидками.

В подтверждение этому можно найти "горящие" туры Египта на даты длинных выходных на Покрову. Например, в 3* и 4* отелях на 15 октября предлагают отдых по цене от 250 долларов с человека, в 5* - от 345 долларов.

Фото: Пример "горящих" путевок на Покрову (скриншот РБК-Украина/tours.com.ua)

Хотя "стопы" в египетских отелях, вероятно, продолжатся и в зимний период, когда этому направлению будет мало альтернатив.

Напомним, осенью подорожание путевок также коснулось и курортов Турции. Мы писали, сколько стоят туры в страну в октябре.

Также сообщалось, что роскошные острова в Индийском океане станут доступнее для туристов - первые чартеры на Сейшелы планируют на новогодние праздники.