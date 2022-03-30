"Шокирующие масштабы". Число беженцев из Украины превысило 4 миллиона человек, – ООН

Количество покинувших Украину людей с момента вторжения России превысило 4 миллиона человек.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как заявили в Организации Объединенных Наций, более 4 миллионов человек покинули Украину, и это означает, что почти 10 процентов довоенного населения покинули страну примерно за пять недель.

"Исход, ошеломляющий по своим масштабам и скорости, превратился в самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Конфликт вынудил каждого четвертого человека покинуть свои дома в поисках убежища внутри страны или за ее пределами", – пишет издание.

В этом месяце газета The Washington Post сообщила, что половина украинских детей покинула места своего жительства.

По данным агентства ООН по делам беженцев, боевые действия внутри страны привели к перемещению не менее 6,5 миллионов человек с тех пор, как 24 февраля в страну вошли российские танки. Еще миллионы застряли "или не могут уехать из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также нехватки ресурсов или информации", — говорится в сообщении организации.

"Мы столкнулись с реалиями масштабного гуманитарного кризиса, который нарастает с каждой секундой… 4 миллиона разорванных жизней", — отметили в ООН после визита во Львов Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он заявил, что целью визита было найти способы "усилить нашу поддержку людей, пострадавших и перемещенных в результате этой бессмысленной войны".

Согласно последним данным УВКБ ООН, более половины беженцев, пересекающих границу, прибыли в Польшу. В то же время другие отправились в соседние страны, такие как Румыния и Молдова.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы сталкиваются с бюрократическими проблемами в Германии.