UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шокирующие масштабы". Число беженцев из Украины превысило 4 миллиона человек, – ООН

Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Еще миллионы не могут уехать из-за повышенных рисков безопасности

Количество покинувших Украину людей с момента вторжения России превысило 4 миллиона человек.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как заявили в Организации Объединенных Наций, более 4 миллионов человек покинули Украину, и это означает, что почти 10 процентов довоенного населения покинули страну примерно за пять недель.

"Исход, ошеломляющий по своим масштабам и скорости, превратился в самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Конфликт вынудил каждого четвертого человека покинуть свои дома в поисках убежища внутри страны или за ее пределами", – пишет издание.

В этом месяце газета The Washington Post сообщила, что половина украинских детей покинула места своего жительства.

По данным агентства ООН по делам беженцев, боевые действия внутри страны привели к перемещению не менее 6,5 миллионов человек с тех пор, как 24 февраля в страну вошли российские танки. Еще миллионы застряли "или не могут уехать из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также нехватки ресурсов или информации", — говорится в сообщении организации.

"Мы столкнулись с реалиями масштабного гуманитарного кризиса, который нарастает с каждой секундой… 4 миллиона разорванных жизней", — отметили в ООН после визита во Львов Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он заявил, что целью визита было найти способы "усилить нашу поддержку людей, пострадавших и перемещенных в результате этой бессмысленной войны".

Согласно последним данным УВКБ ООН, более половины беженцев, пересекающих границу, прибыли в Польшу. В то же время другие отправились в соседние страны, такие как Румыния и Молдова.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы сталкиваются с бюрократическими проблемами в Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеженцы