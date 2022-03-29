Две недели в очереди. Украинские беженцы сталкиваются с бюрократией в Германии

Большинство наших граждан ищут жилье в стране самостоятельно

За последний месяц в Германию прибыло более 300 000 беженцев из Украины. Это первая волна, но уже существуют некоторые организационные проблемы в этом процессе. В частности, многие украинцы сталкиваются с бюрократическими преградами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на репортаж Deutsche Welle.

Украинцев принимают в разных регионах Германии

Алена и Денис решили выехать из Киева как раз накануне войны. Когда стемнело, молодая пара села в автобус и поехала в сторону запада. В 4 утра позвонила мама Дениса: она была в Киеве и услышала первые взрывы. Несколько недель спустя Алена и Денис прибыли в Ганновер.

Они рассказывают свою историю, сидя за столом в центре для беженцев, куда с каждым днем ​​прибывает все больше украинцев. Объект был создан, чтобы разгрузить центр в Берлине, который ранее был основным местом назначения для украинских беженцев. Еще один объект был создан в немецком городе Котбус недалеко от польской границы.

На вокзал города прибывают поезда с беженцами. Волонтеры выдают каждому пассажиру защитную маску FFP2, воду в бутылках и бутерброд. Те, кто продолжает путь дальше, могут забрать билеты на трех временных стойках. В главном зале вокзала представители оператора мобильной связи раздают бесплатные SIM-карты. Также для украинцев в Германии ввели бесплатное пользование железной дорогой, писало РБК-Украина.

У тех, кто прибывает в Ганновер, есть три опции: они могут сесть на другой поезд и ехать дальше, разместиться в ближайшем центре для беженцев или отправиться дальше на автобусе в пункт назначения, который будет определен немецкими властями.

"Волонтеры заменяют чиновников". Беженцы ждут две недели в очереди на прием

23-летние Алена и Денис приехали в Ганновер автобусом из Польши. Они еще не знают, куда поедут дальше, поэтому еще не зарегистрировались в местных органах власти.

В силу исключительных обстоятельств, украинцам пока это делать необязательно. Они могут въезжать в страну биометрическими паспортами, и им не нужна виза. С начала войны Германия по состоянию на конец марта в Германии зарегистрировали около 300 000 перемещенных лиц из Украины.

Местные волонтеры жалуются на то, что прибывшие из Украины беженцы сталкиваются со множеством сложностей.

Фото: Украинцы могут въезжать в Германию по упрощенной процедуре, но на месте сталкиваются с трудностями (Getty Images)

В еще одном немецком городе, Кельне, Кристина Вежбицкая работает в лаборатории. Однако сейчас 54-летняя женщина большую часто времени занимается волонтерством, помогая беженцам заполнять официальные документы и сопровождая их в государственные учреждения. На прошлой неделе она отвезла трех женщин из Львова в миграционную службу для оформления временного вида на жительство. Они простояли в очереди шесть часов, но прежде чем подошла их очередь, офис закрылся на обеденный перерыв.

Женщина говорит изданию, что не может понять, почему в такой чрезвычайной ситуации офис работает в обычном, а не усиленном режиме. Вежбицкая входит в группу помощи женщинам-беженцам "Sei Stark e.V.", что в переводе с немецкого означает "Будь сильной".

Она говорит, что в Германии многое отдано на откуп волонтерам, а самим беженцам постоянно приходится платить за еду, лекарства и другие предметы первой необходимости. Беженцы имеют право на финансовую помощь после того, как их собственные сбережения закончатся. Также нередко им приходится ждать две недели, чтобы записаться на прием в отдел социального обеспечения.

На решение вопросов беженцев уходит слишком много времени

"Государство функционирует не только через свои органы власти, но и через гражданское общество. Это хорошо, это приятно", — заявил недавно представитель Министерства внутренних дел Германии Веде Бюхнер.

Политики на федеральном уровне не упустили возможности поблагодарить муниципалитеты и волонтеров, а министр внутренних дел Нэнси Файзер подчеркнула, что все дело в "небюрократической помощи".

Однако, по словам волонтеров, на решение многих вопросов беженцев уходит слишком много времени. Например, Эмитис Поль возмущена таким заявлением немецких чиновников. Она создала сеть "Sei Stark" в Кельне и координирует работу 15 волонтеров, в том числе Вежбицкой. Люди занимаются организацией жилья и денежных переводов, а также помогают беженцам справиться с бюрократией.

Женщина рассказывает изданию, что ей каждый день звонят агенты по недвижимости, предлагающие свободные квартиры. Однако за них приходится платить, а совсем бесплатное жилье для украинцев предлагается крайне редко. Город, однако, не смог найти быстрый и простой способ покрыть арендную плату для украинцев, обращает внимание волонтер.

"На этот раз власти должны рассмотреть ситуацию с человеческой, а не административной точки зрения. Доноры ценят нашу ассоциацию, потому что мы действуем быстро и без бюрократии", — говорит она.

Две трети украинцев нашли жилье самостоятельно

По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны Украину покинули около 3,6 млн человек. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает, что их число в будущем может вырасти до 8 миллионов. Политики пытаются подготовиться к такому сценарию, но многое еще остается неясным, пишет Deutsche Welle.

Фото: Мэр Берлина говорит, что около 2/3 украинских беженцев нашли жилье по своим частным каналам (unsplash.com)

"Средства на проживание и транспорт, социальные выплаты и расходы на содержание новых регистрационных центров, поддерживаемых солдатами бундесвера — пока неизвестно, кто за все это будет платить", — отмечают в издании.

Мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что около двух третей всех беженцев из Украины смогли найти жилье по частным каналам. Но до сих пор не было ни слова о возмещении расходов или финансовой помощи волонтерам.

Проблема перераспределения

По данным издания, беженцы из Украины также сталкиваются с "проблемой перераспределения". До сих пор Германия распределяла беженцев по 16 землям с учетом налоговых поступлений и численности населения этих регионов.

"Но муниципалитеты уже ощущают перегруженность, а призывы к общеевропейскому механизму перераспределения звучат все громче", — пишут авторы стати.

Тем временем Алена и Денис в Ганновере обдумывают свои дальнейшие действия. Они все еще могут позволить себе дешевое общежитие, но им хочется немного больше уединения, собственной ванной комнаты — чего-то хотя бы похожего на нормальную жизнь, которая у них была до начала войны России против Украины.

Напомним, ранее мы писали, что сотни женщин и детей возвращаются из Польши домой в Украину.