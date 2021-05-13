Необычный Чернигов: интересные локации, которые покажут город под другим углом

Где посмотреть уникальные мозаики, которые удалось спасти от демонтажа

Путешествие в Чернигов - отличная идея того, как можно провести уикенд. Но что здесь посмотреть тем, кто уже бывал в городе раньше? Туристам, которые хотят увидеть что-то новое и оригинальное, предлагаем взглянуть на уже известные локации под другим углом, осуществив небанальное путешествие выходного дня.

Здесь, кроме уже известных многим локаций, можно увидеть бесценные сокровища, которые находятся прямо перед нашими глазами - это панно и мозаики, украшающие городские сооружения, интерьеры некоторых государственных учреждений и остановки общественного транспорта.

Монументальное искусство: не только сугубо советское

Сегодня Чернигов - хороший пример сохранения культурного наследия - украинского монументального искусства советской эпохи.

У многих людей мозаичные работы советского периода ассоциируются сугубо с их идеологическим подтекстом. Но на самом деле далеко не все монументальное искусство создавалось в духе СССР. Художники-монументалисты в 1960-1980-х годах были едва ли не единственными из представителей искусства тех времен, кто смог передать более глубокие идеи.

Монументальное искусство художников этих времен - это продолжение древней традиции, которая существовала задолго до прихода СССР на территорию нашей страны.

Это становится понятным, если посмотреть на те же фрески и мозаики Софии Киевской в столице. Да и сегодня мы с вами с наслаждением рассматриваем многие муралы, которые современные авторы творят на зданиях наших городов.

Фото: Керамическое панно Галины Севрук "Древний Чернигов" (Faceook.com/Chernihiv Monumentalism)

Если мы взглянем на произведения художников советского времени, то увидим украинский колорит, символы, коды нации. Так было не во всем в Советском союзе. И, возможно, именно в Украине художники зашифровали в своих полотнах память о своих корнях, таким образом идентифицируя себя как украинскую нацию.

За последний год в Чернигове произошло несколько беспрецедентных событий, которые касались реставрации и сохранения произведений монументального искусства. Так, на Черниговском городском Дворце культуры активисты, которые придали собіытию огромную огласку, отстояли сохранение мозаики, не дав коммунальщикам провести на ее месте “утепление”.

Уникальные мозаики Чернигова: где их увидеть

Часто монументальное искусство мозаики, муралы, фрески, керамические панно, витражи - вынужденно разрушают, когда здание, на котором они расположены идет под снос.

Но именно для таких случаев во многих странах предусматривается демонтаж мозаики и установка его как памятника культуры в музейных помещениях.

Фото: Мозаика "Материнство" Евгения Павлова (Дмитрий Соловьев)

Именно таким путем удалось сохранить мозаику "Материнство" Евгения Павлова из здания роддома, переместив ее в фонды Художественного музея Галагана.

Еще одно уникальное керамическое панно в отеле "Градецкий”, которое удалось демонтировать и собрать снова, уже как экспонат музея. И теперь у туристов и жителей города есть возможность видеть волшебные витражи, выполненные мастером Татьяной Федоритенко в 1988 году.

Также несколько недель назад неравнодушные жители города добились снятия рекламного баннера с уникального керамическо-мозаичного панно "Дерево Жизни" (1981) Ильи Толкачева на фасаде торгового комплекса "Пятницкий".

Необычным является панно “Спорт” Владимира Зинченко на Черниговской спортивной школе, где соединились старая мозаика и современный мурал.

Фото: Витраж Виталия Василевского для Дворца торжественных событий в Чернигове (Роман Закревский)

К сожалению, монументальное искусство 1960-1980-х годов в основном является синонимом “советскости” в негативном его понимании.

С одной стороны, его действительно невозможно рассматривать вне контекста того времени, когда те были созданы. Но с другой, важно посмотреть на монументальное искусство второй половины XX века как на неотделимую и выразительную составляющую нашего культурного наследия.

Где узнать о мозаиках Чернигова

Мы все соскучились по большим событиям, интересным художественным фестивалям. В эти выходные, с 14 по 16 мая, в Чернигове состоится интересное событие - фестиваль монументального искусства "Перезавантаження". Туристы смогут ознакомиться с самыми интересными сохранившимися и восстановленными монументальными шедеврами города Чернигова.

Сегодня, когда чуть ли не каждый день приходится защищать монументальное искусство мозаики, муралы, фрески, витражи, важно рассказывать, что на самом деле представляет собой такое искусство. Кроме того, это и прекрасная возможность прогуляться по весеннему Чернигову, его старинным улочкам.

Фото: Демонтаж и перенос в музей панно Галины Севрук (Павел Ходимчук)

По задумке, только "перезагрузив" восприятие произведений монументального искусства, можно преодолеть равнодушие и безответственное отношение к его сохранению.

К слову, посетить Чернигов в эти выходные будет интересно и детям: здесь они вместе с родителями смогут принять участие в создании уникального арт-объекта - мозаичных цветов, которые будут установлены в музейном саду. Можно даже взять в путешествие свои кусочки керамики, плитки, цветного стекла и сделать свой эксклюзивный кусочек сада.

Фото: Керамическо-мозаичное панно "Дерево Жизни"

Здесь будут и встречи с известными художниками, где будут рассказывать, что какие произведения представляют монументальное искусство 1960-1980 годов. Проведут презентации современных волонтерских инициатив, которые занимаются изучением и сохранением монументально-декоративного искусства в Украине.

Считаю, что Чернигов должен стать примером для многих городов Украины и добиться системного сохранения бесценного культурного наследия, а о монументальном искусстве узнает еще больше людей.

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