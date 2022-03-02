В ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов

По оценкам организации, 12 млн человек в Украине будут нуждаться в помощи и защите
ООН инициирует призыв о помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов из-за нападения и вторжения России.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.
По оценкам ООН, 12 млн человек в Украине будут нуждаться в помощи и защите.
"Агентства Организации Объединенных Наций обратились с призывом об оказании чрезвычайной помощи из-за резко возросших гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину, срочно запросив 1,7 миллиарда долларов для помощи людям, которые выехали из страны, и тем, кто все еще там находится", — пишет издание.
Прогнозируется, что в ближайшие месяцы помощь может понадобиться более чем четырем миллионам украинцев в соседних странах.
"Кризис очень быстро стал ужасным", — заявил журналистам на пресс-конференции в Женеве заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
"Это самое темное время для народа Украины", — сказал он.
"Мы должны превратить шок и неверие и неуверенность в сочувствие и солидарность с миллионами простых украинцев, которые сейчас нуждаются в экстренной помощи и защите", — отметил Гриффитс.
Предварительно ппредлагается, чтобы до 40 процентов средств будут давать людям напрямую наличными.
Программа помощи также включает продукты питания, воду, поддержку услуг здравоохранения и образования, а также помощь приютам для восстановления поврежденных домов.
План также направлен на поддержку властей в обслуживании и создании транзитных и приемных центров для перемещенных лиц.
Напомним, экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что украинцы возвращаются домой из-за рубежа, чтобы помогать стране.
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