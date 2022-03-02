В ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів

За оцінками Організації, 12 млн осіб в Україні потребуватимуть допомоги та захисту
ООН ініціює заклик про допомогу Україні на 1,7 мільярда доларів через напад та вторгнення Росії.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.
За оцінками ООН, 12 млн осіб в Україні потребуватимуть допомоги та захисту.
"Агентства організації Об'єднаних Націй звернулися із закликом про надання надзвичайної допомоги через різко збільшені гуманітарні потреби після вторгнення Росії в Україну, терміново запросивши 1,7 мільярда доларів для допомоги людям, які виїхали з країни, і тим, хто все ще там знаходиться", — пише видання.
Прогнозується, що в найближчі місяці допомога може знадобитися більш ніж чотирьом мільйонам українців в сусідніх країнах.
"Криза дуже швидко стала жахливою", - заявив журналістам на прес-конференції у Женеві заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.
"Це найтемніший час для народу України", — сказав він.
"Ми повинні маємо шок і невіру та невпевненість на співчуття й солідарність з мільйонами простих українців, які зараз потребують екстреної допомоги і захисту", — зазначив Гріффітс.
Попередньо пропонується, щоб до 40 відсотків коштів даватимуть людям напряму готівкою.
Програма допомоги також включає продукти харчування, воду, підтримку послуг охорони здоров'я та освіти, а також допомогу притулкам для відновлення пошкоджених будинків.
План також спрямований на підтримку влади в обслуговуванні та створенні транзитних і приймальних центрів для переміщених осіб.
Нагадаємо, екс-посол України в Польщі Андрій Дещиця сказав, що українці повертаються додому з-за кордону, щоб допомагати країні.
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