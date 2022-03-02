В ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів

ООН ініціює заклик про допомогу Україні на 1,7 мільярда доларів через напад та вторгнення Росії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

За оцінками ООН, 12 млн осіб в Україні потребуватимуть допомоги та захисту.

"Агентства організації Об'єднаних Націй звернулися із закликом про надання надзвичайної допомоги через різко збільшені гуманітарні потреби після вторгнення Росії в Україну, терміново запросивши 1,7 мільярда доларів для допомоги людям, які виїхали з країни, і тим, хто все ще там знаходиться", — пише видання.

Прогнозується, що в найближчі місяці допомога може знадобитися більш ніж чотирьом мільйонам українців в сусідніх країнах.

"Криза дуже швидко стала жахливою", - заявив журналістам на прес-конференції у Женеві заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Це найтемніший час для народу України", — сказав він.

"Ми повинні маємо шок і невіру та невпевненість на співчуття й солідарність з мільйонами простих українців, які зараз потребують екстреної допомоги і захисту", — зазначив Гріффітс.

Що передбачає термінова допомога від ООН Україні

Попередньо пропонується, щоб до 40 відсотків коштів даватимуть людям напряму готівкою.

Програма допомоги також включає продукти харчування, воду, підтримку послуг охорони здоров'я та освіти, а також допомогу притулкам для відновлення пошкоджених будинків.

План також спрямований на підтримку влади в обслуговуванні та створенні транзитних і приймальних центрів для переміщених осіб.

Нагадаємо, екс-посол України в Польщі Андрій Дещиця сказав, що українці повертаються додому з-за кордону, щоб допомагати країні.

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