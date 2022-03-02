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Украинцы возвращаются домой из-за границы, чтобы защищать страну, - Дещица

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 12:35
Украинцы возвращаются домой из-за границы, чтобы защищать страну, - Дещица Фото: Пропускной пункт на границе Украины (facebook.com/ДПСУ)
Автор: Катерина Гончарова

Также снижается количество тех, кто выезжает из Украины: сегодня их на 13% меньше, чем за прошедшие сутки

В Украину начиная с 24 февераля из-за рубежа вернулись уже 80 000 человек.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

В то время, когда многие люди пытаются уехать из страны, немало людей наоборот возвращаются домой, чтобы быть вместе с родными и помогать собственными силами во время войны.

По данным Госпогранслужбы, подавляющее большинство граждан, вернувшихся в Украину после 24 февраля, — мужчины.

"Украинские граждане, которые работают или живут за границей, возвращаются на родину", - отмечают в ГНСУ.

Кроме того, уменьшается количество тех, кто выезжает из Украины.

"В эти сутки государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 94 тысячи человек и почти 14 тысяч транспортных средств. Данные показатели примерно на 13% меньше показателей прошлых суток", - сообщают в Госпогранслужбе.

Украинцы возвращаются домой, чтобы защищать страну

Среди тех, кто долгое время жил за границей, есть немало тех, кто возвращаются в Украину с целью любым образом помочь в защите страны. Кто помогает волонтерам или медикам, а кто-то идет на фронт.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал бывший посол Украины в Польской Республике Андрей Дещица.

"Мы видим, что сейчас украинцы возвращаются из Польши, а также из других стран домой. Кроме того, сейчас также много иностранцев подают заявки на вступление в добровольческие батальоны", - сказал он.

По словам дипломата, сейчас крайне важно объединиться против врага и делать все возможное для защиты Украины.

Напомним, ранее мы писали, что тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой.

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