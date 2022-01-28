Снова из-за "Омикрона". В Греции продлевают ограничения на въезд: что нужно знать

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд до 7 февраля, сообщает Travel.gov.gr.

Согласно действующим правилам, туристы по-прежнему могут приезжать в страну только с отрицательным результатом теста (ПЦР или экспресс) – он понадобится и вакцинированным, и непривитым путешественникам.

Кроме того, на границе могут проводить дополнительное тестирование для случайных пассажиров (это обязательно, отказаться от него нельзя).

Фото: Правила вїезда в Грецию продлят как минимум до 7 февраля (unsplash.com/jeroen-den-otter)

"Путешественники, прибывающие в Грецию в период с 24.01.2022 по 07.02.2022, независимо от национальности, прививочного статуса или подтверждения выздоровления, должны предъявить отрицательный результат молекулярного теста (ПЦР) на Covid-19, выполненный в течение 72 часов, до запланированного прибытия или отрицательный результат экспресс-теста на антиген на Covid-19, выполненный не позднее, чем за 24 часа до запланированного прибытия.

Результат теста должен быть выдан сертифицированным диагностическим центром на греческом, английском, французском, немецком, испанском, итальянском или русском языках и должен содержать имя пассажира, зарегистрированное в паспорте", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции наблюдается рост туризма в разгар пандемии.