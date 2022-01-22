Больше на 80%. В Греции заявили о резком росте туризма в разгар пандемии

Страна приняла 35,8 млн пассажиров в 2021 году, что на 80,9% больше аналогичного периода 2020-го

По данным Управления гражданской авиации (CAA), пассажиропоток в Греции увеличился на 80,9% в декабре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го. Но при этом он остается на 44,2% ниже, чем до пандемии, передает SchengenVisaInfo.com.

По данным издания, общий пассажиропоток, включая прибытия и отправления, значительно вырос — на 367,3% по сравнению с декабрем 2020 года, в то время как международные прибытия увеличились на 413,1%.

Кроме того, статистика за декабрь 2021 года показывает рост прибытий международных пассажиров на 413,1% и рейсов — на 114,3%. В частности, в декабре 2021 года было обслужено 457 773 пассажира. В декабре 2020 года в страну прибыло около 89 213 людей, что означает увеличение на + 413,1%.

"Общее количество рейсов на декабрь 2021 года составило 22 290, что также свидетельствует об увеличении на 114,3% по сравнению с соответствующим периодом в 2020 году (тогда был выполнен 10 401 рейс). Общее количество обслуженных пассажиров достигло 1 769 600 пассажиров: этона 367,3% больше, чем в декабре 2020 года, когда пассажиропоток составил 378 656 пассажиров", — отмечается в сообщении.

Фото: Статистика за декабрь 2021 года показывает рост прибытий международных пассажиров на 413,1% и рейсов — на 114,3% (unsplash.com/gaddafi-rusli)

Тем не менее пассажиропоток остается низким по сравнению с уровнем до пандемии. Тогда в Греции было выполнено 526 155 рейсов.

"Банк Греции ранее ожидал, что темпы роста экономики страны достигнут 7,2% в 2021 году. Но прогнозируется, что рост составит 5,0% в 2022 году и 3,9% в 2023 году при условии постоянной активной поддержки со стороны международного туризма и ускорения инвестиций", — пояснили в финучреждении.

Несмотря на рост туризма в Греции и позитивные тенденции, снижение туризма все же будет наблюдаться, пишут в издании.

"Но целом страна вновь открылась для путешественников, когда все страны вводили запреты на поездки. Из-за этого ВВП Греции значительно восстановился во второй половине года", — пишет SchengenVisaInfo.com.

Напомним, мы писали, куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году.