"Очень жарко днем и холодно ночью": в Египте предупреждают о резкой смене погоды

Температура повысится на 6-8 градусов

Пока в Украине холодная погода и школьные каникулы, погреться под жарким солнцем можно на курортах Египта. К концу этой недели на туристическую страну обрушится жара, сообщает Egypt Independent.

Резкое потепление ждут уже в субботу – в некоторых регионах температура воздуха будет достигать 35 градусов.

"Начиная с субботы и до понедельника ожидается повышение температуры на большей части территории страны на 6-8 градусов тепла, с очень жаркой погодой в Верхнем Египте днем и низкими температурами ночью", - сообщает издание.

Сильный ветер в курортных регионах

В заявлении египетского метеорологического управления добавлено, что в четверг и пятницу утром должен быть легкий туман в Каире, районе дельты Нила, городах Суэцкого канала, северном побережье и центральном Синае. А вот в некоторых районах Южного Синая (к региону относятся курорты Шарм-эль-Шейх, Дахаб) ожидают сильный ветер.

Фото: В Южном Синае ожидают сильный ветер (pixabay.com)

В субботу большая скорость ветра будет над северо-западным побережьем Египта, а к понедельнику он распространится по всему побережью.

По прогнозам, воскресенье принесет песчаные бури в Каир, Дельту, Суэц, северное побережье и север Верхнего Египта.

Какой будет погода в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде

В ближайшие дни дневная погода в Шарм-эль-Шейхе составит до 25 градусов тепла, а ночная – 20 градусов, сообщается на сайте weather.com. Уже с воскресенья днем потеплеет до 32 градусов, и ночью – до 24. Днем на небе будет переменная облачность, поэтому загару лучше предпочесть отдых в тени.

В продолжении следующей недели станет чуть свежее – жара снизится на 3 градуса днем.

В Хургаде будет жарче – до 33 градусов днем и 21 градуса ночью, на небе также будет облачно. Прохладнее на пару градусов станет со следующего четверга, 25 марта. Тогда дневная температура опустится до 26 градусов, а ночная – до 16.

Фото: Пляж в Египте (pixabay.com)

В Марса-Аламе с воскресенья будет также очень тепло - 32 градуса. Ночью – посвежее, 21 градус. Дни будут солнечными, а сильный ветер ожидается только 24 марта.

К слову, местные жители открывают сезон купания в море не ранее конца марта. В отличие от туристов, вода в зимние месяцы им кажется еще холодной.

Впрочем, пик жары в Египте на следующей неделе будет не у моря, а в Каире – в понедельник, 22 марта, воздух прогреется до +35 градусов.

На каких курортах - менее ветрено

Туристы, отдыхающие в это время на египетских курортах, жалуются на сильный ночной ветер, который особенно ощущается в отелях на первой линии.

Самые продуваемые ветрами курорты – Хургада и Дахаб, а более "тихие" – Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, говорят турагенты.

Фото: Отель в Хургаде (booking.com)

"Шарм – это горы, там в любое время года есть защищенные от ветра пляжи. А в Хургаде из-за равнины ветры сильнее ощущаются. В Марса-Аламе, куда едут любоваться большими морскими коровами, черепахами и кораллами, погода ближе к Шарм-эль-Шейху. Рядом с Шармом расположен Дахаб. Там достаточно ветрено, поэтому место выбирают виндсерферы и кайтсерферы", - рассказала в комментарии РБК-Украина турагент Ольга Калиновская.

К слову, для поездки в Египет до 30 апреля виза туристам не нужна. Перед прилетом нужно будет получить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом на английском языке, который действительный 72 часа. После возвращения в Украину из Египта тесты сдавать не нужно.

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