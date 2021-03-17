"Дуже спекотно вдень та холодно вночі": в Єгипті попереджають про різку зміну погоди

Температура підвищиться на 6-8 градусів

Поки в Україні холодна погода і шкільні канікули, погрітися під гарячим сонцем можна на курортах Єгипту. До кінця цього тижня на туристичну країну насунеться спека, повідомляє Egypt Independent.

Різке потепління чекають вже в суботу – в деяких регіонах температура повітря буде сягати 35 градусів.

"Починаючи з суботи до понеділка очікується підвищення температури на більшій частині території країни на 6-8 градусів тепла, з дуже спекотною погодою у Верхньому Єгипті вдень і низькими температурами вночі", - повідомляє видання.

Сильний вітер в курортних регіонах

У заяві єгипетського метеорологічного управління додано, що в четвер і п'ятницю вранці повинен бути легкий туман в Каїрі, районі дельти Нілу, містах Суецького каналу, північному узбережжі і центральному Синаї. А от у деяких районах Південного Синая (до регіону належать курорти Шарм-ель-Шейх, Дахаб) очікують сильний вітер.

Фото: У Південному Синаї очікують сильний вітер (pixabay.com)

В суботу велика швидкість вітру над північно-західним узбережжям Єгипту, а до понеділка він пошириться по всьому узбережжю.

За прогнозами, неділя принесе піщані бурі у Каїр, Дельту, Суец, північне узбережжя і північ Верхнього Єгипту.

Якою буде погода в Шарм-ель-Шейху і Хургаді

В найближчі дні денна погода в Шарм-ель-Шейху складе до 25 градусів тепла, а нічна – 20 градусів, повідомляється на сайті weather.com. Вже з неділі вдень потеплішає до 32 градусів, вночі – до 24. Вдень на небі буде мінлива хмарність, тому замість засмаги краще віддати перевагу відпочинку в тіні.

Упродовж наступного тижня стане трохи свіжіше – спека знизиться на 3 градуси вдень.

В Хургаді буде спекотніше – до 33 градусів вдень і 21 градуса вночі, на небі також буде хмарно. Прохолодніше на пару градусів стане з наступного четверга, 25 березня. Тоді денна температура опуститься до 26 градусів, а нічна – до 16.

Фото: Пляж у Єгипті (pixabay.com)

У Марса-Аламі з неділі буде також дуже тепло - 32 градуси. Вночі – свіжіше, 21 градус. Дні будуть сонячними, а сильний вітер очікується тільки 24 березня.

До речі, місцеві жителі відкривають сезон купання в морі не раніше кінця березня. На відміну від туристів, вода в зимові місяці їм здається холодною.

Втім, пік спеки в Єгипті на наступному тижні буде не біля моря, а в Каїрі - в понеділок, 22 березня, повітря прогріється до +35 градусів.

На яких курортах - менш вітряно

Туристи, які відпочивають в цей час на єгипетських курортах, скаржаться на сильний нічний вітер, що особливо відчувається в готелях на першій лінії.

Найбільш сильно продуваються вітрами курорти Хургада і Дахаб, а більш "тихі" – Шарм-ель-Шейх і Марса Алам, кажуть турагенти.

Фото: Готель в Хургаді (booking.com)

"Шарм – це гори, там в будь-який час року є захищені від вітру пляжі. А в Хургаді через рівнини вітри сильніше відчуваються. У Марса-Аламі, куди їдуть милуватися великими морськими коровами, черепахами і коралами, погода ближче до Шарм-ель-Шейху. Поряд з Шармом розташований Дахаб. Там досить вітряно, тому місце обирають віндсерфери і кайтсерфери", - розповіла в коментарі РБК-Україна турагент Ольга Калиновська.

До речі, для поїздки в Єгипет до 30 квітня віза туристам не потрібна. Перед прильотом потрібно буде отримати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом англійською мовою, який дійсний 72 години. Після повернення в Україну з Єгипту тести здавати не потрібно.

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