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"Таких цен зимой не было": в Египет в апреле можно улететь рекордно дешево

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 16:32
"Таких цен зимой не было": в Египет в апреле можно улететь рекордно дешево Фото: Курорт Марса-Алам, Египет (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

Количество чартеров на Марса-Алам существенно выросло весной

Отдых в Египте актуален и весной: украинцы активно бронируют путевки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на вторую половину марта и начало апреля. Кроме того, не теряет популярности и "новый" курорт Марса-Алам.

При этом цены за пакетные туры с чартерным перелетом в эту локацию при условии вылета в апреле стартуют от 23-24 тысяч гривен на двоих. Об этом сообщает профильное издание "Мастер Тура". Там просмотрели актуальные предложения по турам в онлайн-сервисах туроператоров.

В то же время по системе "Фортуна" можно найти и варианты отдыха подешевле, говорится в публикации.

Сколько стоили туры в Марса-Алам зимой

"В конце февраля таких цен на рынке не было: минимальная стоимость тура составляла около 26 тысяч гривен, а у отдельных туроператоров – от 27 до 29 тысяч. Таким образом, сбывается прогноз о вполне возможном удешевлении туров в Марса-Алам в связи с увеличением перевозки на этот курорт", - сообщается в новости.

С конца марта и с апреля по этому направлению чартеры добавили Travel Professional Group, Anex Tour и другие компании. Ввиду этого, объемы выросли в несколько раз.

&quot;Таких цен зимой не было&quot;: в Египет в апреле можно улететь рекордно дешево

Фото: Один из отелей курорта Марса-Алам (booking.com)

"При этом закрытые рейсы есть только у "Феерии", которая в свое время первой открыла это направление для Украины и первой возобновила чартерную перевозку в нынешнем завершающемся зимнем сезоне", - пишет "Мастер Тура".

Там задаются вопросом, сможет ли рынок обеспечить такой объем предложений:

"С одной стороны, опыт прошлых лет показывал, что даже более скромные объемы себя не оправдывают: увеличение перевозки на Марса-Алам заканчивалось досрочным завершением чартерных программ. С другой – при нынешнем дефиците открытых для массового туризма стран у туроператоров есть шанс не прогадать".

Что говорят в туркомпаниях

То, что стоимость отдыха в Египте будет снижаться, начали прогнозировать еще в конце зимы - как только компании анонсировали новые чартеры в страну в марте и апреле.

Сегодня же сами туроператоры, которые занимаются этим направлением, высказываются по-разному.

&quot;Таких цен зимой не было&quot;: в Египет в апреле можно улететь рекордно дешево

Фото: Подобного выбора туров на летом может не быть, говорят в туркомпаниях (booking.com)

По данным издания, в основном в компаниях демонстрируют понимание того, что большего выбора туров на лето может и не быть.

"Поэтому там стремятся максимально увеличить свое присутствие на доступных и популярных направлениях, попутно пытаясь вытеснить оттуда конкурентов".

Ранее мы проверяли стоимость путевок на Мальдивах в марте.

Также сообщалось, что некотрые туры в Египет начали дорожать весной.

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