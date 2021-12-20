"Очень интересное направление". Туристам начали предлагать путевки в еще одну страну на Красном море

Украинским туристам стали доступны туры в Саудовскую Аравию с отдыхом на Красном море и захватывающими экскурсиям по природным и архитектурным достопримечательностям. Так, в королевство можно полететь на крыльях авиакомпаний Flynas и МАУ.

Такой отдых предлагается на сайте туроператора Travel Professional Group, сообщает профильное издание "Мастер тура". Пакетные туры на 7 ночей в столицу Эр-Рияд стоят от 75,6 тысячи гривен за двоих с авиаперелетом и проживанием в 4* отеле с завтраками. На 10 тысяч дороже обойдется путешествие в Джидду.

В чем особенности отдыха в Саудовской Аравии и полетят ли украинцы в эту страну – в материале РБК-Украина.

Как побывать в Саудовской Аравии: условия въезда для туристов

Королевство, граждане которого открыли для себя города Украины и Карпаты как привлекательное туристическое направление летом 2021 года, также открыто для украинских туристов. Из Украины туристы могут полететь в Эр-Рияд на крыльях Flynas (прямой рейс) и в Джидду – с авиакомпанией МАУ (с пересадкой). Время в полете – 4,5-6 часов. Стоимость авиабилетов – от 14 тыс. гривен в обе стороны.

Фото: Город Джидда в Саудовской Аравии (unsplash.com/mohammed-hassan)

Перед поездкой туристы из Украины могут подавать заявку на получение туристической визы онлайн. Для туристов, которые получили полную вакцинацию от COVID, разрешен въезд без 5-дневного карантина.

Вакцины, которые признает Минздрав Саудовской Аравии:

Pfizer/BioNTech;

Oxford-AstraZeneca;

Moderna;

Johnson & Johnson$

Sinopharm и Sinovac – 2 дозы вакцины + 1 доза любой выше перечисленной вакциной.

На сайте украинского МИД указано, что на практике принимаются все виды сертификатов вакцинации, которые выдаются в Украине.

Кроме сертификата вакцинации, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия. При этом дети до 8 лет освобождаются от ПЦР-тестирования.

Фото: Природные достопримечательности в Саудовской Аравии (unsplash.com/david-tip)

Виллы и эко-отели. Какой отдых предлагают в стране

Наиболее популярные и известные морские курорты в Саудовской Аравии размещены на побережье Красного моря. Там есть много вариантов размещения – и большие курортные комплексы, и небольшие отели, виллы и эко-отели среди дикой природы.

Впрочем, отдых в Саудовской Аравии пока акцентирован на экскурсиях – познавательные групповые программы можно найти на сайтах нескольких туроператоров. В турах от TPG ставка делается также на экскурсионные программы - благодаря богатому культурному, религиозному и историческому значению страны, отмечает издание.

Саудовская Аравия пока рассматривается как ассортиментное направление, блоков на регулярных рейсах у туроператора пока нет, уточнила соучредитель "TPG" Елена Бойко.

"К тому же раскрутке любой новой страны способствует появление прямых рейсов, на которых можно осуществлять не только турпоездки, но и частные и бизнес поездки", — отметила она.

Фото: Архитектура в Саудовской Аравии (unsplash.com/satishaa-javali)

Будет ли спрос среди украинцев: мнение экспертов

В ближайшее время в Саудовской Аравии вряд ли будет массовый туризм из Украины, говорит в комментарии РБК-Украина Павел Григораш, директор Украинской ассоциации туристических агентств.

"Я бы очень осторожно относился к направлению Саудовской Аравии. Вряд ли там будет массовый туризм. По крайней мере, не на этом этапе развития туризма. Однако те, кто уже там побывал, говорят, что это очень интересное направление. Но, во-первых, оно не раскручено в Украине. Во-вторых, оно недешевое. Отдых там с учетом экскурсионных программ выйдет дороже, чем в ОАЭ", — отмечает специалист.

Украинские туристы уже спрашивают об Саудовской Аравии, но лететь не спешат, рассказала в комментарии РБК-Украина Наталья Хватова, специалист по подбору туров "Караван Люкс Тур".

"Инициаторами поездок в Саудовскую Аравия являются не только туроператоры. Сама страна также прилагает усилия для развития въездного туризма. Многие страны смотрят на Дубай как на образец туристической инфраструктуры и стараются следовать примеру", — отмечает она туристический курс в стране.

Фото: Отель в Эр-Рияде (booking.com)

Раньше это направление в качестве туристического не рассматривалось, отмечает Наталья. Еще пару лет тому туда не открывали туристические визы, а женщинам приехать было почти невозможно.

"Однако саудовская сторона устраивает рекламные туры для туристических агентств, чтобы популяризировать направление. Думаю, это сыграет свою роль уже этой зимой. Если есть предложение – всегда будет спрос. Цены там достаточно умеренные. Поэтому, вполне вероятно, что любители путешествий хотя бы для "галочки" будут вносить в свой план поездок еще одну страну", — обращает внимание Наталья Хватова.

Напомним, мы писали, что среди украинцев резко вырос спрос на путевки в экзотические страны.

Также мы рассказывали, как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работы.