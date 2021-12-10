Нехватка мест и повышение цен. Среди украинцев резко вырос спрос на путевки в экзотические страны

Туристы соскучились за направлениями, которые долго были закрыты во время пандемии

Украинцы соскучились за отдыхом в экзотических странах и охотно бронируют путевки на Мальдивы, Сейшелы и по другим направлениям, говорит в комментарии РБК-Украина Светлана Витковская, директор туроператора "Центр".

По ее словам, наиболее популярны среди украинцев те направления, где применяются наименьшие ограничения для туристов. Например, Мальдивские острова, Доминикана, Танзания (Занзибар), Сейшелы, Мексика не требуют вакцинации, имеют активное авиасообщение и даже чартерные рейсы.

"В последнее время чувствуется рост спроса по направлениям, ослабившим ограничения, например, Таиланд, Маврикий. Туристы действительно соскучились по странам, которые были недоступны", — рассказывает она.

При этом абсолютно по всем экзотическим направлениям уже больше месяца наблюдается большой спрос, дорожают авиабилеты из-за нехватки мест и практически все качественные отели в "стопах", обращает внимание специалист.

"Там ничего приличного уже нет, появились номера только тогда, когда начались отмены из африканских стран – нам присылают списки: "Вот у нас вилла освободилась в таком-то отеле". То есть варианты – чисто отказные туры, которые появились неделю назад, когда начались запреты из-за "Омикрона". В том числе Мальдивы запретили въезд из определенных стран - для нашего рынка появились доступные номера", — рассказывает она.

К слову, украинцы уже заказывают туры на Мальдивы весной 2022 года по раннему бронированию. При этом цены в этом году в сравнении с прошлым выросли.

Фото: Таиланд (unsplash.com/sumit-chinchane)

"Таиланд — самое популярное направление"

"Такого всплеска туризма на Мальдивах не было давно – они так прекрасно отработали прошлые зимний и весенний сезоны. Они смогли заработать столько денег, что за лето открыли кучу новых больших шикарных резортов. В этом году цены высокие – на 20% выше, чем в прошлом году. Некоторые отели стали дороже, чем были до пандемии", — говорит эксперт.

"Складывается впечатление, что Таиланд – самое популярное направление, и никто его раньше не знал. Последние две недели туристы бесконечно спрашивают только Таиланд. Все хотят туда – за Азией очень соскучились. Сейчас берут туры длительностью от 10 дней", — описывает она стремительный рост спроса в этом сезоне.

Стоит отметить, по-прежнему популярны те направления среди украинцев, где применяются наименьшие ограничения для туристов и есть удобные чартерные рейсы. В частности - это Мальдивские острова, Доминикана, Танзания (Занзибар), Сейшелы, Мексика, Таиланд, Маврикий.

Кроме этого, в этом сезоне особенно популярные направления — Мальдивы, а также Шри-Ланка, Сейшелы. Туристы интересуются бюджетными отелями на Сейшелах и планируют поездки уже после праздничных дат, так как на эти даты все отели забронированы.

Фото: Мальдивы (unsplash.com/ishan-seefromthesky)

На Мальдивы бронируют поездки на весну 2022 года. Самым популярным направлением для украинцев — Таиланд. Экзотическая страна всегда привлекала туристов, а посл снятых ограничений и ежедневных регулярных полетов авиакомпаний Qatar Airways, Emirates, Turkish Arlines, не снижается всплеск популярности и туристы активно бронируют отели на новогодние праздники.

Стоит отметить, туристы быстро реагируют на изменения в туристической отрасли и адаптируются к новым правилам и ограничениям.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие курорты выбирают украинцы зимой для отдыха в тропических странах.