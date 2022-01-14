Обязательные маски. Из-за волны COVID в Европе ужесточают правила: главное

В Европе ужесточают правила ношения масок в связи с зимней волной COVID-19 и распространением нового штамма "Омикрон", пишет Аrabnews.com.

В странах ЕС надеются, что продление строгих правил использования масок помогут справиться с последним всплеском инфекции.

Так, в Италии вновь ввели обязательное ношение масок на открытом воздухе.

В связи с тем, что отделения интенсивной терапии итальянских больниц быстро заполняются в основном невакцинированными пациентами с COVID-19, правительство объявило об обязательном ношении масок (FFP2), которые обеспечивают пользователям большую защиту, чем тканевые или хирургические маски, необходимо носить в общественном транспорте, включая самолеты, поезда, паромы и метро.

Кроме этого, теперь также необходимо носить их в театрах, кинотеатрах и на спортивных мероприятиях, в помещении или на улице, и их нельзя снимать даже для того, чтобы их носители ели или пили.

Фото: Во многих странах вернули правило об обязательном ношении масок (unsplash.com/dennis-rochel)

В Испании еще в 2021 году в канун Рождества вернули правило об обязательном ношении масок на открытом воздухе.

В Португалии еще в конце ноября 2021 года.

В Греции также восстановили правило использования масок, требуя при этом использования FFP2 или двойной хирургической маски в общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

На этой неделе правительство Нидерландов рекомендовали обязательное ношение масок для людей старше 13 лет в общественных помещениях, таких как ресторанах, музеях и театрах, а также для зрителей на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Эти места в настоящее время закрыты на карантин как минимум до 14 января.

Во Франции в декабре 2021 года во многих городах, включая Париж, было частично восстановлено требование о ношении масок. Возраст, в котором дети могут начать носить маски в общественных местах, был снижен с 11 до 6 лет.

В Австрии канцлер Карл Нехаммер объявил на прошлой неделе, что люди должны носить маски FFP2 на открытом воздухе, если они не придерживаются расстояния около менее двух метров (6,5 футов).

"В Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон сосредоточился на вакцинации, маски никогда не требовались на открытом воздухе", – говорится в сообщении. Однако в этом месяце правительство заявило, что учащиеся средних школ должны носить маски в классе.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции продлили ограничения и изменили правила въезда.