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Базы отдыха уничтожены. Отели в Затоке превратились в руины

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Понедельник 16 мая 2022 12:50
Базы отдыха уничтожены. Отели в Затоке превратились в руины Фото: Разрушения в Затоке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Сотрудники отелей говорят, что стратегических объектов там не было

Из-за ракетных обстрелов Одесской области в мае оказались разрушены курортные отели на побережье. Руины теперь можно увидеть и в знаменитой Затоке.

В результате ракетного удара 9 мая были разрушены несколько отелей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euronews.

Популярный черноморский курорт еще недавно выглядел как на открытке, пишет издание. Но в результате ракетного удара несколько отелей оказались разрушены. Работники сферы туризма назвали обстрелы "деотелизацией" Одессы.

Базы отдыха уничтожены. Отели в Затоке превратились в руиныФото: Разрушения отеля в Затоке (скриншот РБК-Украина/euronews.com)

На видео видно, что от зданий остались лишь несущие конструкции, наружные стены обрушены, крыша уничтожена. Отстроить корпуса быстро не получится, пока остается разбирать завалы.

Поскольку такие атаки на гражданскую инфраструктуру относятся к числу военных преступлений, их детально документируют. Прокурор Одессы Алексей Уманец показал журналистам часть ракеты, которая попала на территорию отелей:

"По предварительным оценкам специалистов, сюда произошло попадание ракеты Х-22 или ее модификации X-32, масса боевой части которой составляет около тонны взрывчатки. Отсюда такие сильные разрушения. Использование такого оружия против этого объекта абсолютно не оправдано".

По словам работников отеля "Колос", на территории комплекса во время обстрела находились лишь два охранника.

"Никакой стратегической точки нет. Это обычные базы отдыха, которые работают в сезон, то есть в летний период. Зимой здесь никого нет", - объяснила менеджер отеля Тамара Кузнецова.

Базы отдыха уничтожены. Отели в Затоке превратились в руиныФото: Поселок Затока (wikipedia.org)

Владелец этого отеля Георгий Григорович добавил, что всегда к ним приезжали туристы из других стран.

"Белорусы сюда приезжали, наши все. Тут никогда не было ни рашизма, ни фашизма. А тут - на", - пожаловался он.

На этой неделе Совет по правам человека ООН принял резолюцию, по которой будет создана специальная комиссия для расследовании военных преступлений в Украине.

Напомним, мы писали, как украинские города восстанавливаются после оккупации.

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