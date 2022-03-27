Обесценивание валюты. Туры для россиян в Турцию и Египет стремительно дорожают

Граждане страны-оккупанта составляли основной источник доходов турецких отельеров

Цены на отдых для российских туристов в Турции и Египте выросли в два раза после вторжения страны-оккупанта в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный портал Simply Flying.

Там привели данные от Russian Travel Digest, согласно которым средняя стоимость турпакета в формате "все включено" на двоих из РФ существенно выросла.

Еще в конце прошлого месяца средняя цена путевки на десятидневный отпуск по системе "все включено" в Турцию составляла 680 долларов в трехзвездочном отеле, а средняя цена на нее сейчас составляет 1170 долларов, приводит пример изменения цены издание.

Египет — еще одна страна, которую часто посещают российские туристы. Средняя цена путевки на двоих в тот же период составляла 750 долларов. Однако сейчас цена за такой тур - около $1245.

"Основными причинами резкого роста цен стали обесценивание российского рубля и тот факт, что эти две страны являются одними из основных мест отдыха на побережье, до сих пор открытых для россиян", — поясняют на сайте.

Ранее в этом месяце российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" также отменила все международные рейсы, кроме полетов в Минск и в некоторые другие направления. В результате туроператоры столкнулись с серьезной нехваткой мест для туристов в курортные страны, говорится в отчете.

В отличие от государств-членов ЕС, правительства Турции и Египта заверили Россию, что не будут вводить санкции и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов, напоминают в издании.

В прошлом году Турцию посетили 4,7 млн ​​россиян, которые, наряду с украинскими туристами, составляют основной источник дохода турецких отельеров. В 2021-м россияне составили 19% иностранных посетителей страны. Однако война России против Украины может вынудить туриндустрию обеих стран вступить в войну за привлечение посетителей из других стран, допускают в СМИ.

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