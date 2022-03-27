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Знецінення валюти. Тури для росіян в Туреччину й Єгипет стрімко дорожчають

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Неділя 27 березня 2022 11:24
Знецінення валюти. Тури для росіян в Туреччину й Єгипет стрімко дорожчають Фото: Аеропорт Шереметьєво (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Громадяни країни-окупанта становили основне джерело доходів турецьких готельєрів

Ціни на відпочинок для російських туристів в Туреччині та Єгипті зросли удвічіпісля вторгнення країни-окупанта в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний портал Simply Flying.

Там навели дані від Russian Travel Digest, згідно з якими середня вартість турпакету у форматі "все включено" на двох з РФ істотно зросла.

Ще наприкінці минулого місяця середня ціна путівки на десятиденну відпустку за системою "все включено" до Туреччини становила 680 доларів у тризірковому готелі, а середня ціна на неї зараз становить 1170 доларів, наводить приклад зміни ціни видання.

Єгипет - ще одна країна, яку часто відвідують російські туристи. Середня ціна путівки на двох у той самий період становила 750 доларів. Однак зараз ціна за такий тур - близько $1245.

"Основними причинами різкого зростання цін стали знецінення російського рубля і той факт, що ці дві країни є одними з основних місць відпочинку на узбережжі, досі відкритих для росіян", - пояснюють на сайті.

Раніше у цьому місяці російська державна авіакомпанія "Аерофлот" також скасувала всі міжнародні рейси, крім польотів до Мінська та деяких інших напрямків. В результаті туроператори зіткнулися з серйозною нестачею місць для туристів в курортні країни, йдеться у звіті.

На відміну від держав-членів ЄС, уряди Туреччини і Єгипту запевнили Росію, що не будуть вводити санкції й закривати свій повітряний простір для російських літаків, нагадують у виданні.

Минулого року Туреччину відвідали 4,7 млн росіян, які, поряд з українськими туристами, складають основне джерело доходу турецьких готельєрів. У 2021-му росіяни склали 19% іноземних відвідувачів країни. Однак війна Росії проти України може змусити туріндустрію обох країн вступити у війну за залучення відвідувачів з інших країн, допускають у ЗМІ.

Нагадаємо, ми писали, що США залишили літаки Лукашенка без деталей.

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