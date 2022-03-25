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Флот диктатора. США оставили без запчастей самолеты, на которых летает Лукашенко

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Пятница 25 марта 2022 11:26
Флот диктатора. США оставили без запчастей самолеты, на которых летает Лукашенко Фото: Boeing 737-800NG авиакомпании "Белавиа" (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Для доставки комплектующих нужна особая лицензия, но получить ее фактически невозможно

В рамках очередных санкций самолеты, на которых летает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, США оставили без запчастей.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Уточняется, что аналогичные ограничения начали действовать и для государственной белавиакомпании "Белавиа". Сейчас это единственный белорусский авиаперевозчик, который совершает регулярные рейсы.

Издание проанализировало, какие санкции были введены в отношении белорусской авиации и бортов Лукашенко.

"Авиационные" санкции Бюро промышленности и безопасности США 24 февраля ввело сначала для российских авиакомпаний, а со 2 марта их распространили и на Беларусь, которая предоставила стране-оккупанту свою территорию для вторжения в Украину.

Теперь для поставки запасных частей к самолетам фирмы Boeing и других производителей с долей американских комплектующих необходимо получить особую лицензию. Однако, по даннім avienews, сделать это сейчас фактически невозможно.

Такие ограничения серьезно повлияют на флот "Белавиа".

"Семь из 12 ее летающих самолетов — это Boeing 737. Еще пять воздушных судов — бразильские Embraer, которые имеют значительную долю американских деталей", — говорится в публикации.

Из каких самолетов состоит флот Лукашенко

Флот Лукашенко, на котором он летает на переговоры в Россию, состоит из двух самолетов производства США — Boeing 737-800 и Boeing 767.

Флот диктатора. США оставили без запчастей самолеты, на которых летает Лукашенко

Фото: Один из самолетов флота Лукашенко (the-village.me)

Чтобы они могли летать, запчасти для них придется закупать нелегально на черном рынке. Ранее белорусский диктатор летал на советском Ту-154. Однако он выбрал американские самолеты как более комфортные и безопасные, пишут в Avienews.

"Самым шикарным во флоте Лукашенко является Boeing 767. На этом авиалайнере ранее летал президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, известный как Туркменбаши. После смерти Ниязова в 2006 году авиалайнер встал на стоянку, а затем его выкупило белорусское правительство для перевозок Лукашенко", — поясняют в издании.

В оформлении салона Boeing 767 в лучших традициях диктаторских режимов использовалась натуральная кожа и ценные породы дерева, а сантехника в душевой и туалетах выполнена с использованием драгоценных металлов и камней.

Напомним, МАУ хочет возобновить полеты за границей.

Также с 25 марта перелетов между Вьетнамом и РФ больше не будет.

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