Парки, усадьбы и загадки старого города: лучшие идеи для велопрогулок по Киеву

Новость о введении усиленных карантинных ограничений расстроила многих путешественников. Не каждому удалось получить спецпропуска, по которым пускают в общественный транспорт в Киеве, и многие отказались от поездок.

Но остается один из вариантов активного отдыха, который разнообразит пребывание на карантине - это поездки на велосипеде по городу или недалеко от Киева.

Когда наконец пришла весна, и не хочется сидеть дома, велосипед может стать хорошей возможностью исследовать город. Дополнительный "плюс" в том, что на велосипеде можно открывать для себя такие достопримечательности Киева, куда пешком и общественным транспортом не всегда удобно добираться. Давайте выясним, какие интересные места можно увидеть на правом берегу Киева.

Святошин, Пуща-Водица, парк Кинь-Грусть

Святошин - район, известный с давних времен как оздоровительный курорт. Самые богатые киевляне строили здесь свои дачи.

К сожалению, сохранившихся зданий подобного типа становится все меньше. Поэтому советую вам прогулку на велосипеде по этому району, чтобы увидеть один из самых старых в Киеве кинотеатр “Экран” и подышать чистым воздухом исполинских сосен, любоваться которыми и приезжали сюда в начале 20-го века.

Фото: Таким живописным был Святошин в начале 20 столетия (facebook.com/kiev.klab)

Пуща-Водица - идеальное место для велопрогулки. Воздух соснового и смешанного леса здесь настолько чистый, что в начале 20-го века по инициативе известного врача Феофила Яневского здесь открыли первый в Российской империи санаторий для лечения распространенной тогда чахотки.

Этот же свежий воздух, а также спокойствие и размерность жизни в Пуще привлекало в конце 19-го века состоятельных киевлян. Для дачников в 1900 году сюда был проложен трамвайный маршрут до Контрактовой площади, который и сегодня курсирует под номером 12.

Фото: Весенняя природа в Пуще-Водице (РБК-Украина)

И это, пожалуй, самый романтичный и живописный трамвайный маршрут Киева. Рядом есть тропа и возможность проехаться вдоль маршрута на велосипеде и насладиться видами.

В Пуще можно полюбоваться изысканными деревянными зданиями дач, авторство которых приписывают известному архитектору Брадтману. Сегодня их сохранилось не так много.

Недалеко от Пущи-Водицы можно покататься в парке “Кинь Грусть”. Он находится между массивом Виноградарь и Оболонью. Происхождение названия связывают с легендой о пребывании в Киеве императрицы Екатерины Второй. Она, проезжая в 1787 году этой местностью, якобы сказала князю Потемкину: “Кинь грусть!”.

Также эта местность известна как “Кристерова Горка”.

Фото: Парк Кинь-Грусть (uk.wikipedia.org)

Сегодня активисты активно борются за ее сохранение. Именно здесь садовод и предприниматель Вильгельм Кристер начал в 1850 году фирму “Садоводство и семенное хозяйство "В. Кристера". Фирма стала знаменитым питомником, поставлявшим саженцы плодовых и декоративных растений не только частным садоводам, но и для благоустройства парковых зон в Киеве.

Позже на базе этого хозяйства открыли агрошкола, выпускники которой работали садовниками по всей Украине. В хозяйстве Кристера были также виноградники, огороды, молочная ферма, пасека, рыборазводные пруды. Именно эти виноградники и дали название району, который находится рядом - Виноградарь.

Фото: Хутор Кинь-Грусть, 1888 год (uk.wikipedia.org)

Если проехать чуть дальше, то на улице Осиповского можно найти легендарную 150-летнюю “Ель Кристера”, посаженную самим Вильгельмом, а также один из старейших и крупнейших дубов Киева. Ему около 700 лет, его высота - более 30 метров, обхват ствола - пять с половиной метров.

К слову, если через дорогу от дуба заглянуть на территорию Института пищевой химии и технологии НАН Украины, то можно увидеть остатки усадьбы Кристера.

Подол: усадьбы, заводы и скверы

Подол - одно из лучших мест для велопрогулки благодаря ровному ландшафту. Также здесь много интересных мест, на которые не все обращали внимание.

Например, на доме по адресу улица Юрковская, 34а сохранилась отметка уровня воды за 1931 год, когда в Киеве был зафиксирован катастрофический максимальный уровень воды - 97,6 метров над уровнем моря.

Фото: Наводнение 1931 года стало крупнейшим за всю историю наблюдений. До тех пор самый высокий подъем воды в городе был в 1845 году. Табличку на этом месте установили в 1912 году (wikimapia.org)

Рекомендуем также совершить велопрогулку по "советскому постмодернистскому" району 1980-х годов возле станции метро Тараса Шевченко (следующая после Контрактовой площади в сторону Оболони). Именно здесь во времена разрушения социалистических доктрин появился “город для людей”.

При позднем СССР архитекторы постарались воплотить в проектировании этого района свои смелые идеи. Вы по-другому посмотрите на этот район Подола “за Валами” с его уютными двориками и необычными архитектурными решениями.

Фото: Остатки керамического завода Анджиевского (Леля Филимонова)

Проедьтесь также по Кирилловской - старейшей промышленной улице города с его зданиями 19 века. На углу Кирилловской и Заводской вы найдете и остатки Фабрики кафельных изделий Йозефата Анджиевского и Евы Куликовской, которая в свое время украшала самые красивые дома Киева конца 19-го - начала 20-го столетия.

Завод работал в Киеве около сорока лет. Его изделия получали многочисленные награды. И сегодня на здании можно увидеть майоликовую плитку производства этого завода.

Фото: Памятник Анатолию Кузнецову, автору книги "Бабий Яр" на улице Кирилловская. Мальчик в одежде 1940-х годов читает листовку с приказом нацистской оккупационной власти (uk.wikipedia.org)

На Кирилловской 61-63 находится известная хирургическая больница Зайцева, которая в свое время стала известной по “Делу Бейлиса”. Это судебный процесс, который проходил в Киеве осенью 1913 года против киевского мещанина еврейского происхождения Менахема Менделя Бейлиса, обвинявшегося в убийстве мальчика Андрея Ющинского.

Сегодня на Кирилловской разрушается один из самых красивых архитектурных памятников - Пивзавод Рихерта. Очень надеемся, что он попадет в хорошие руки и его реставрируют. Если вы никогда не обращали на него внимания, очень рекомендуем приехать на закате и насладиться красотой одной из старейших промышленных усадеб Подола, построенной в 1892-1895 годах.

Фото: Пивзавод Рихерта на Кирилловской годами разрушается (uk.wikipedia.org)

В сквере Гейдара Алиева, расположенного вдоль улиці Глыбочицкой, есть вертикальная мозаика, единственная в мире точная копия ковра Шейх Сафи в натуральную величину. Оригинальный ковер - один из древнейших тебризских ковров, которой чудом сохранился до наших дней с 1539 года. Приехать сюда можно с 8 утра и вплоть до полуночи.

"Верхний" Киев: Певческое поле, Мариинский парк, парковый мост

Певческое поле имеет общую площадь 44 гектара. Значит, здесь есть где покататься. А к тому же, из парка открывается потрясающий вид на Левый берег.

Фото: На велосипеде можно доехать до Певческого поля в центре столицы (ru.wikipedia.org)

Говорят, что на Площади Славы воздух чище, чем где-либо в Киеве. Возможно, это именно потому, что площадь является самой высокой точкой столицы по отношению к реке Днепр, и расположена на высоте 200 метров.

А Мариинский парк разбит в английском стиле, особенность которого – отсутствие острых углов, плавные формы парковых аллей. Деревья и кусты в парке не высажены прямыми линиями, а вместо этого вся зелень подстригается до мягкой закругленной формы. Благодаря этим незаметным особенностям Мариинский парк идеален для отдыха.

Фото: Мариинский парк в Киеве (РБК-Украина)

В Мариинском парке есть памятник известному символу Киева - каштану. Он появился здесь 1 июня 2009 года во Всемирный день защиты детей и посвящен киевским мамам и новорожденным детям. Именно к открытию памятника 89 женщинам, ставшим в этот день мамами, выдали сертификаты, которые предоставляли им право на высадку собственного каштана в парке.

Акция очень понравилась горожанам, и небольшую поляну перед Бронзовыми каштанами теперь некоторые неофициально называют Поляной новорожденных. Кстати, все деревья прижились, и сегодня очень приятно прогуляться среди цветущих каштанов.

Фото: Арка Дружбы народов с инсталляцией "Трещина дружбы", которую посвятили проблеме украинских политзаключенных в России (uk.wikipedia.org)

Наш Парковый мост, известный ее как "Мостик влюбленных", спроектировал в 1910 году известный ученый, “отец электросварки” Евгений Патон. В 1983 году была проведена полная реконструкция Моста Влюбленных. Старые конструкции, которые демонтировали в ходе работ, были переданы в музей народной архитектуры и быта в Переяслав-Хмельницкий.

А вот основу конструкции моста оставили, и сегодня она такая же прочная, как и 110 лет назад. Многие киевляне тогда даже не заметили, как прошла эта реконструкция, ведь внешний вид моста не слишком изменился. Сегодня мост оснащен оригинальной подсветкой.

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Фото: Парковый пешеходный мост вечером (uk.wikipedia.org)

А знаете ли вы секрет Арки Дружбы народов? Если кому-то встать с одной стороны арки, а кому-то - с другой, и начать говорить в колонну достаточно тихо, то вы услышите друг друга так, будто общаетесь рядом или телефону. Попробуйте, это очень интересно!

Напомним, ранее мы писали об интересных местах недалеко от Киева, куда можно поехать на выходных во время карантина.

Также мы рассказывали о необычном монастыре в пещере, который стоит увидеть в Черновицкой области.