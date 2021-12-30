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Новый год без музыки: в Греции снова вводят ограничения в связи с COVID

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Четверг 30 декабря 2021 14:05
Новый год без музыки: в Греции снова вводят ограничения в связи с COVID Фото: Власти Греции ввели новые антикоронавирусные ограничения (unsplash.com/johnny-chen)
Автор: Евгения Тугушева

В стране зафиксирована новая волна роста заболеваемости

Власти Греции вводят новые антикоронавирусные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости COVID, пишет News.gtp.gr.

Новые запреты сначала должны были начать действовать 3 января, однако вступят в силу в последний день уходящего года, заявил 30 декабря 2021 года министр здравоохранения страны Танос Плеврис.

Такое решение связано с тем, что накануне было зафиксировано 21,657 новых случаев Covid-19, и сегодня ожидается еще более 30 тысяч. По его словам, новый штамм вируса "Омикрон" стал доминирующим в стране.

Какие ограничения вводят в Греции накануне праздников

Начиная с 6 утра 31 декабря 2021 года, в стране будут действовать следующие ограничения:

  • музыка будет запрещена во всех ресторанах, барах и развлекательных центрах;
  • заведения должны закрываться в полночь;
  • в канун Нового года рестораны, бары и развлекательные заведения закрываются в 2 часа ночи;
  • количество посадочных мест в ресторанах, барах и развлекательных заведениях ограничено до шести человек за столик. Постоянные клиенты не допускаются;
  • частные и государственные предприятия должны реализовать 50-процентный заказ на удаленную работу;
  • использование высокой защиты KN95 маски или двойные маски требуется медицинским работникам или F & B сотрудников и потребителей в супермаркетах и общественном транспорте;
  • посетители больниц и домов престарелых должны предоставить отрицательный результат ПЦР за 48 часов до посещения.

Кроме этого, гражданам будут выдавать бесплатно на руки по два индивидуальных теста в любой аптеке, чтобы они могли оценить свое состояние перед встречей с родственниками и друзьями.

Новый год без музыки: в Греции снова вводят ограничения в связи с COVIDФото: в Греции снова вводят ограничения в связи с COVID (unsplash.com/matt-artz)

Открытие школ, которых запланировано на 10 января, официальный представитель правительства Яннис Эконому сказал, что занятия начнутся в соответствии с планом при сохранении новых правил. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют детям возвращаться в школу на неделю позже запланированного срока.

Министр финансов Христос Стайкурас заявил, что правительство вслед за этим будут вводить новые меры для поддержки бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, какой отдых в Греции планируют туристы на 2022 год.

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