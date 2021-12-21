ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Греции раскупают номера в премиальных отелях: какой отдых планируют туристы на 2022 год

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 13:05
В Греции раскупают номера в премиальных отелях: какой отдых планируют туристы на 2022 год Фото: Остров Корфу, Греция (unsplash.com/calin-stan)
Автор: Евгения Тугушева

Отдых по раннему бронирвоанию: новые тренды и направления

На основе предпочтений туристов эксперты определили новые тренды сезоне-2022 по греческому направлению, пишет Рrofi.travel.

По мнению представителей туристического бизнеса, сейчас наиболее популярные отели категории premium. По словам туроператоров, такие номера раскупают активнее всего. Сообщается, что туристы бронируют гостиницы начиная с ноября, по стартовавшим ранее акциям раннего бронирования.

Также на предстоящий летний сезон 2022 года в Греции ожидают рост продаж туров на остров Корфу.

"Уже сейчас известно о том, что целый ряд перевозчиков запланировали полетные программы на остров Корфу. Таким образом, можно ожидать рост продаж по этому направлению ", — считает глава TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис.

Однако спрос на бронирование туров в Грецию пока находятся под вопросом из-за неопределенности и действующих ограничений в связи с коронавирусом. По словам экспертов, ситуация с продажами будет стабилизироваться ближе к весне.

Если до пандемии на Крит приходилось более половины всех продаж, то летом 2021 года, хотя в целом объем броней по понятным причинам стал меньше, несколько выросла доля броней по другим направлениям, таким как Родос, Халкидики.

Также есть спрос у туристов на экскурсионные программы, и греческая сторона готова предложить новые такие туры в предстоящем сезоне. Однако пока развитие продукта сдерживается ограничениями на перемещение внутри самой Греции.

Напомним, ранее мы писали, в Греции ужесточили правила въезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Все мнения