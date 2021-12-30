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Новий рік без музики: у Греції знову вводять обмеження у зв'язку з COVID

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Четвер 30 грудня 2021 14:05
Новий рік без музики: у Греції знову вводять обмеження у зв'язку з COVID Фото: Влада Греції ввела нові антикоронавірусні обмеження (unsplash.com/johnny-chen)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні зафіксовано нову хвилю зростання захворюваності

Влада Греції вводить нові антикоронавірусні обмеження в країні у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID, пише News.gtp.gr.

Нові заборони спочатку повинні були почати діяти 3 січня, проте набудуть чинності в останній день року, що минає, заявив 30 грудня 2021 року міністр охорони здоров'я країни Танос Плевріс.

Таке рішення пов'язане з тим, що напередодні було зафіксовано 21,657 нових випадків Covid-19, і сьогодні очікується ще понад 30 тисяч. За його словами, новий штам вірусу "Омікрон" став домінуючим у країні.

Які обмеження вводять у Греції напередодні свят

Починаючи з 6 ранку 31 грудня 2021 року, в країні діятимуть такі обмеження:

  • музика буде заборонена у всіх ресторанах, барах та розважальних центрах;
  • заклади мають закриватися опівночі;
  • напередодні Нового року ресторани, бари та розважальні заклади закриваються о 2 годині ночі;
  • кількість місць у ресторанах, барах та розважальних закладах обмежена до шести осіб за столик. Постійні клієнти не допускаються;
  • приватні та державні підприємства повинні реалізувати 50-відсоткове замовлення на віддалену роботу;
  • використання високого захисту KN95 маски або подвійні маски потрібно медичним працівникам або F & B співробітників та споживачів у супермаркетах та громадському транспорті;
  • відвідувачі лікарень та будинків для літніх людей мають надати негативний результат ПЛР за 48 годин до відвідування.

Окрім цього, громадянам будуть видавати безкоштовно на руки по два індивідуальні тести у будь-якій аптеці, щоб вони могли оцінити свій стан перед зустріччю з родичами та друзями.

Новий рік без музики: у Греції знову вводять обмеження у зв'язку з COVID

Фото: У Греції знову вводять обмеження у зв'язку з COVID (unsplash.com/matt-artz)

Відкриття шкіл, яких заплановано на 10 січня, офіційний представник уряду Янніс Економу сказав, що заняття розпочнуться відповідно до плану за збереження нових правил. Експерти в галузі охорони здоров'я рекомендують дітям повертатися до школи на тиждень пізніше запланованого терміну.

Міністр фінансів Христос Стайкурас заявив, що уряд слід за цим вводитиме нові заходи для підтримки бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, який відпочинок у Греції планують туристи на 2022 рік.

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