Новые реалии: правила в самолетах во время пандемии COVID-19

Фото: Аэропорт во время карантина (РБК-Украина)

Из-за карантина авиакомпании вводят ограничения

Во время пандемии коронавируса авиакомпании оказались среди тех, кто пострадал больше всего: в условиях закрытых границ большинство из них прекратили летать, и только летом начали восстанавливать регулярные рейсы.

Введены новые правила переплетов. Если описывать их в целом, то от граждан требуют обязательного ношения масок, соблюдения дистанции и личной гигиены. Рассмотрим требования авиакомпаний детальнее.

В аэропорт без сопровождающих

Пассажирам советуют прибывать в аэропорты без сопровождающих. Также нужно соблюдать дистанцию ​​в полтора метра на всех этапах: от регистрации на рейс и прохождения зоны таможенного контроля до посадки в самолеты.

Будьте готовы к тому, что температурный скрининг вам будут проводить несколько раз: в аэропорту перед вылетом, непосредственно в самолете и по прибытии в пункт назначения. Практически все авиакомпании просят пассажиров заходить в самолеты небольшими группами.

Фото: Аэропорты в условиях карантина (РБК-Украина)

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines, который с 1 июля возобновил полеты в Украину, ввел ограничения на перевозку ручной клади в салонах самолетов, однако увеличил багажную норму на восемь килограммов для всех пассажиров. Теперь пронести в салон самолета турецкого лоукостера можно только небольшую личную вещь. Скажем, это может быть дамская сумочка, небольшой портфель, сумка с ноутбуком или небольшая сумка со средствами по уходу за детьми.

Также в компании внесли изменения сервис на борту в рамках мероприятий по борьбе с пандемией - еду подают в пакетах.



Компания Pegasus Airlines во время карантина требует от пассажиров в течение всего перелета находиться в маске. Также это правило надо соблюдать и при регистрации на рейс. Маски в компании не выдают, поэтому об их наличии следует позаботиться заранее.



Также надо помнить, что горячие чай и кофе на борту пока не продают. За другие покупки можно расплатиться бесконтактно - с помощью банковской карты.

Соблюдение дистанции

В МАУ вместо регистрации на рейсы в аэропортах советуют пройти регистрацию онлайн. В аэропорт рекомендуют приезжать без сопровождающих. Все пассажиры на борту должны быть в масках. В случае, если пассажиры почувствовали симптомы болезни перед рейсом, советуют не лететь. Если же пассажир предоставит авиакомпании справку от врача, которая подтвердит болезнь, билет обещают бесплатно перебронировать на другую дату или вернут стоимость билета.

Авиакомпания WizzAir возобновила перелеты из Киева в июне. Там советуют проходить все регистрационные процедуры онлайн, в аэропортах и ​​самолетах находиться исключительно в масках.

Оплачивать дополнительные услуги в самолете пассажиры будут бесконтактно. Пассажирам в самолете будут раздавать дезинфицирующие салфетки и на некоторое время откажутся от бортовых журналов.

Фото: Авиакомпании во время пандемии коронавируса (pixabay.com)

Известная британская компания British Airways просит своих пассажиров брать с собой в самолет сразу несколько масок, поскольку их необходимо менять во время рейса каждые два часа, если предусмотрены достаточно длинные рейсы. При этом в авиакомпании обещают предоставить клиентам персональные гигиенические наборы, в которые входят антисептики и салфетки. Немецкая Lufthansa даст всем пассажирам дезинфицирующие салфетки.



В лоукостере Ryanair после восстановления рейсов стали предоставлять исключительно упакованную пищу, а оплату принимают только банковскими картами. Также в компании выдают пассажирам салфетки. А в авиакомпании EasyJet вообще решили временно не продавать еду пассажирам на борту. При этом обещают, что будут предоставлять всем воду бесплатно.



Некоторые авиакомпании продают билеты только с условием соблюдения социальной дистанции в самолете, когда из трех мест в самолете заняты только два. Обычно по такому принципу действуют те авиакомпании, которые предлагают длительные рейсы. Скажем, такое правило есть на рейсах в США или внутри Америки. Так, до сентября этого года компании Delta Airlines и Southwest Airlines будут оставлять незанятыми часть мест для того, чтобы пассажиры смогли соблюдать дистанцию ​​во время всего перелета.

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