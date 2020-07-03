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Названа страна с минимальными требованиями для въезда украинских туристов

Новости » Travel » За рубежом 03.07.2020 - 13:35
Названа страна с минимальными требованиями для въезда украинских туристов
Фото: Температурный скрининг в аэропорту "Киев" (facebook.com/airportkiev)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"

Что нужно для поездки в отпуск за рубеж этим летом

Сейчас украинские туристы могут ехать на отдых летом всего в несколько стран. Это Турция, Египет, Черногория, Сербия, Албания, Хорватия. Практически все они требуют предварительного оформления страховки на случай заболеваемости коронавирусом во время пребывания в стране.

Но такого требования для украинских туристов не имеет Египет. Об этом говорится в статье РБК-Украина о том, как украинцам оформить страховку от коронавируса во время выезда за границу.

"Каждый турист, направляющийся в Турцию на отдых летом 2020 года, должен иметь при себе страховой полис на случай заболевания коронавирусом", – говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

В то же время Египет такой страховки от украинцев не требует. ПЛР-тесты при въезде в страну делать также не нужно. Но в компании все же советуют оформить такой полис на всякий случай, ведь пандемия коронавируса продолжается.

"Мы советуем перестраховаться и все равно оформить полис от коронавируса, он не настолько дорого стоит, чтобы потом срочно искать помощи у всех вокруг. Мы включили в свои полисы страхование от COVID-19 как обязательное", - добавляет он.

По словам представителя "TezTour", такая страховка покрывает пребывание в больнице с диагнозом COVID-19 стоимостью не менее 7 тысяч евро. При этом стоимость такого полиса составляет от 5 до 15 евро при стоимости тура около 500 долларов.

Ранее мы писали о том, как работают поезда "Интерсити" в Украине в июле во время карантинных ограничений.

Также сообщалось, что надо знать украинцам перед поездкой в Албанию.

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Теги ЕгипетстрахованиепутешествиеCOVID-19Коронавирус
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