Нові реалії: правила в літаках під час пандемії COVID-19

Фото: Аеропорт під час карантину (РБК-Україна)

Через карантин авіакомпанії вводять обмеження

Під час пандемії коронавірусу авіакомпанії опинилися серед тих, хто постраждав найбільше: в умовах закритих кордонів більшість з них припинили літати й лише влітку почали відновлювати регулярні рейси.

Введені нові правила перельотів. Якщо описувати їх цілому, то від громадян вимагають обов'язкове носіння масок, дотримання дистанції та особистої гігієни. Розглянемо вимоги авіакомпаній детальніше.

В аеропорти без супроводжуючих

Пасажирам радять прибувати в аеропорти без супроводжуючих. Також потрібно дотримуватись дистанції у півтора метри на всіх етапах: від реєстрації на рейс та проходження зони митного контролю до посадки у літаки.

Будьте готові до того, що температурний скринінг вам проводитимуть кілька разів: в аеропорті перед відправленням рейсу, безпосередньо в літаку і після прибуття до пункту призначення. Практично всі авіакомпанії просять пасажирів заходити в літаки невеликими групами.



Фото: Аеропорти в умовах карантину (РБК-Україна)

Турецький лоукостер Pegasus Airlines, який з 1 липня відновив польоти до України і назад, ввів обмеження на перевезення ручної поклажі у салоні літаків, проте збільшив багажну норму на вісім кілограмів для всіх пасажирів. Тепер пронести в салон літака турецького лоукостера можна тільки невелику особисту річ. Скажімо, це може бути дамська сумочка, невеликий портфель, сумка з ноутбуком або невелика сумка із засобами по догляду за дітьми.

Також у компанії змінили сервіс на борту в рамках заходів з боротьби з пандемією - їжу подають у пакетах.



Компанія Pegasus Airlines під час карантину вимагає від пасажирів протягом всього перельоту перебувати в масці. Також цього правила треба дотримуватись і під час реєстрації на рейс. Маски у компанії не видають, тому про їх наявність треба подбати заздалегідь.



Також треба пам’ятати, що гарячі чай та каву на борту поки не продають. За інші покупки можна розплатитись безконтактно - за допомогою банківської картки.

Дотримання дистанції

У МАУ замість реєстрації на рейси в аеропортах радять пройти реєстрацію онлайн. В аеропорт рекомендують приїздити без супроводжуючих. Всі пасажири на борту зобов’язані бути в масках. У разі, якщо пасажири відчули симптоми хвороби перед рейсом, радять не летіти. Якщо ж пасажир надасть авіакомпанії довідку від лікаря, який підтвердить хворобу, квиток обіцяють безкоштовно перебронювати на іншу дату або повернуть вартість квитка.

Авіакомпанія WizzAir відновила перельоти з Києва у червні. Там радять проходити всі реєстраційні процедури онлайн, в аеропортах та літаках перебувати виключно в масках.

Оплачувати додаткові послуги в літаку пасажири будуть безконтактно. Пасажирам в літаку будуть роздавати дезінфікуючі серветки та на деякий час відмовляться від бортових журналів.

Фото: Авіакомпанії під час пандемії коронавірусу (pixabay.com)

Відома британська компанія British Airways просить своїх пасажирів брати із собою в літак відразу кілька масок, оскільки їх необхідно міняти під час рейсу кожні дві години, якщо передбачено досить довгі рейси. При цьому в авіакомпанії обіцяють надати клієнтам персональні гігієнічні набори, до яких входять антисептики та серветки. Німецька Lufthansa дасть всім пасажирам дезінфікуючі серветки.



У лоукостері Ryanair після відновлення рейсів стали продавати виключно упаковану їжу, а оплату приймають тільки банківськими картами. Також у компанії видають пасажирам серветки. А в авіакомпанії EasyJet взагалі вирішили тимчасово не продавати їжу пасажирам на борту. При цьому у компанії обіцяють, що надаватимуть всім воду безкоштовно.



Деякі авіакомпанії продають квитки виключно за по грипом дотримання соціальної дистанції у літаку, коли із трьох місць у літаку зайняті тільки два. Зазвичай за таким принципом діють ті авіакомпанії, які пропонують тривалі рейси. Скажімо, у рейсах до США або всередині Америки. Так, до вересня цього року такі компанії як Delta Airlines та Southwest Airlines залишатимуть незайнятими частину місць для того, щоб пасажири змогли дотримуватися дистанції під час всього перельоту.

Раніше ми повідомляли, яка країна висуває для українців мінімальні вимоги для в’їзду цього літа.

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