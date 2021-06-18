Новые правила и ПЦР-тесты: к чему готовиться, выбирая летний лагерь для отдыха ребенка

Лето - период, когда многие родители отправляют детей на отдых в летние лагеря. В прошлом году такие заведения впервые вынуждены были открываться в новых условиях во время пандемии.

Согласно постановлению Минздравf Украины от 30 июля 2020 года, детей на отдых нужно было транспортировать в составе специальных групп, во время перевозки проводить температурный скрининг. В автобус или вагон не должны были допускать тех, у кого температура превышала 37,2 С. Перед каждым рейсом транспортные средства дезинфицировали, а во время поездки обязательным стало соблюдение дистанции.

Летние лагеря получили те же требования: дезинфекция помещений, измерение температуры, наличие санитайзеров. Если симптомы респираторной болезни у ребенка проявлялись уже на отдыхе, он подлежал самоизоляции "до момента решения вопроса возвращения его домой или госпитализации".

В летнем сезоне требования к лагерям стали несколько проще, однако в этом году есть и свои особенности, говорит РБК-Украина организатор Ассоциации детского оздоровления, отдыха и туризма "Люди лета" Виталия Мирошниченко. Она рассказала изданию, что нужно для отдыха ребенка в летних лагерях, о чем стоит помнить родителям и самим детям, отдыхая в лагере на второй год пандемии.

Как изменились правила приема детей в лагеря этим летом

Основные правила приема детей в лагеря во время пандемии летом 2021 года по сравнению с прошлым сезоном несколько изменились. Немало пунктов стали мягче, а строгие требования упростились, говорит организатор Ассоциации детского оздоровления.

"В прошлом году мы ориентировались на вышеупомянутое постановление Минздрава с рекомендациями. В этом году эти рекомендации - значительно мягче", - замечает она.

Фото: Перед поездкой в лагерь ребенок должен пройти медосмотр и получить справку - форма №079/о (Getty Images)

Итак, в этом году в лагеря будут принимать детей, которые заранее прошли медосмотр и получили справку о том, что не имеют контактов с инфекционными больными (форма № 079/о). Справку должны выдать не позднее чем за трое суток до приезда в лагерь. Как и раньше, не примут детей с повышенной температурой (свыше 37,2 С). При обнаружении симптомов респираторной болезни на отдыхе ее должны изолировать и предупредить родителей.

Размещать детей будут из расчета не менее 5 квадратных метров на каждого человека. Должна быть соблюдена дистанция между кроватями, а во время еды надо избегать скоплений людей. В лагерях нельзя использовать многоразовые полотенца, мягкие игрушки, проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Проводить родительские дни на время карантина тоже запрещено.

Приоритет должны отдавать активностям, которые проводятся на свежем воздухе. Активности, где необходимо использовать дополнительный инвентарь, уменьшат. Будут акцентировать больше внимания на упражнениях и играх, которые подчеркивают важность социального дистанцирования.

Транспортировать детей на отдых можно в организованных группах - в автобусах, поездах, или на автомобиле родителей. Как и в прошлом году, перед посадкой в транспорт проводят температурный скрининг детям и всем задействованным в перевозке сотрудникам. Члены экипажа должны быть в масках и регулярно дезинфицировать транспортное средство.

ПЦР-тесты для детей: обязательно ли?

На старте летнего сезона в некоторых СМИ появилась информация о том, что некоторые детские лагеря начали требовать при заезде детей справку о негативных результатах тестов на COVID, сделанных за двое суток до поездки.

Однако Виталия Мирошниченко говорит, что это точно не массовое явление, а скорее частная инициатива некоторых немногочисленных заведений.

Фото: В Украине есть несколько видов лагерей. Их стоит различать, чтобы выбрать оптимальный (unsplash.com)

"Официального требования сдавать ПЦР-тесты на коронавирус детям перед заселением в лагеря отдыха нет. Да, кто-то действительно внедряет историю с ПЦР-тестами. Но это отдельные частные проекты: такие как частные лагеря или туристические продукты, которые не являются лагерями в соответствии с Законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе". Что касается стационарных детских лагерей, то такого постановления нет, и о таких прецедентах я не слышала, - говорит специалист.

При этом она замечает, что цены по сравнению с прошлым годом выросли.

"Цены выросли из-за того, что прошлый год был очень сложным для лагерей. Многие из них вообще не открывались. Стоимость отдыха выросла даже более 10% по сравнению с прошлым годом. Есть примеры, где цена по сравнению с позапрошлым годом поднялась более чем на 25%. Это существенно повлияло на рынок, потому что спрос невероятный" - объясняет она.

Что учесть родителям, выбирая лагерь для ребенка

Есть важные моменты, о которых надо заранее позаботиться родителям, говорит специалист. По ее словам, прежде всего надо понять главные различия между разными типами лагерей.

"Родителям нужно понимать, в какой именно лагерь они отправляют детей. Их существует несколько видов. Детский лагерь оздоровления и отдыха, проектные детские лагеря и туристические продукты. Это даст возможность понять, что подходит вашему ребенку, а что - нет. И потом уже в зависимости от вида лагеря задавать вопросы их руководителям. Должна сказать, что разница между ними существенная", - говорит Виталия Мирошниченко.

Главное - при записи ребенка в лагерь с вами должны оформить официальный договор.

"Этот документ крайне необходим, ведь вы отдаете ребенка туда, где отвечают за его жизнь и здоровье. Договор нужно детально прочитать и особенно обратить внимание на моменты, которые вызвали у вас вопросы",- подчеркивает она.

Фото: Правила приема детей в летние лагеря этим летом изменились (pixabay.com)

Основные формы лагерей:

Стационарные лагеря. Имеют собственный отдельно сооруженный материально-технический комплекс. Присутствуют в государственном реестре и работают, опираясь на Закон Украины "О детском отдыхе и оздоровлении", прошли соответствующую аттестацию для лагерей.

Проектные лагеря. Работают в формате детских выездных туристических групп или как педагогические команды. Акцентируют внимание на интересных программах. Собственной материально-технической базой не располагают. Пользуются услугами пансионатов, баз отдыха, гостиниц.

Палаточные лагеря. Размещают детей в кемпингах - палаточных городках. Для этого заранее оснащают специальные площадки, что регулируется законом Украины "О детском отдыхе и оздоровлении". Проходят государственную сертификацию.

"Я советую родителям обращать внимание на лагеря, которые проводят более чем одну смену. На те, которые рекомендует Ассоциация детского оздоровления, отдыха и туризма. Также - на те, у которых есть лицензия и понятный устав. Чтобы у родителей была возможность спокойно заниматься своими делами, зная, что ребенок находится в безопасности", - советует эксперт.

О каких правилах безопасности позаботиться

Что касается карантинных ограничений во время пандемии, то здесь важно проговаривать с ребенком несколько моментов еще до поездки, призывает Виталия Мирошниченко.

Фото: Официального требования сдавать ПЦР-тесты для отдыха в летних лагерях Украины нет (unsplash.com)

"До того, как ребенок поедет отдыхать, надо согласовать такой вопрос: если у него во время пребывания в летнем лагере появляется какая-либо симптоматика респираторного заболевания, то он должен сообщить об этом не только родителям, которые находятся далеко от него. Надо объяснить ребенку, что в первую очередь надо как можно быстрее обратиться к педагогам, которые находятся рядом с ним. Это нужно для того, чтобы специалисты могли обратиться к врачам", - говорит она.

В целом же основные качественные лагеря, которые открывали свои двери для детей в прошлом сезоне в первый год пандемии, уже отработали механизм работы таким образом, чтобы исключить распространение этой болезни, добавляет она.

Что делать, если нет возможности уехать из города надолго

К сожалению, определенного законами понятия детского туризма в Украине по состоянию на сегодня не существует, говорит организатор Ассоциации.

"Термин пытались всячески исключить из редакции закона "О туризме". Однако туристические агентства, которые занимаются таким туризмом, собрались в рабочую группу и пытаются внести в него изменения. Законопроект отправили на второе чтение, и рабочая группа направила свое письмо правительству, чтобы внесли поправки. Но пока по состоянию на сегодня результата нет", - говорит Виталия Мирошниченко.

Фото: Детям летом непременно стоит отдохнуть от умственных активностей, которыми они занимаются в течение года - эксперт (pixabay.com)

Чтобы отдых ребенка прошел комфортно, познавательно и интересно, качественные лагеря хорошо подходят для решения таких задач, говорит специалист.

"Конечно, ребенок может ездить на экскурсии в разные локации, но это не решает вопрос оздоровления. Но в целом могу сказать, что Украина прекрасна в любом регионе. Уже от энтузиазма родителей зависит желание показать ребенку интересные места и прививать желание исследовать и путешествовать. Смотрите отметки Google Maps, просматривайте туристические сайты, и покажите ребенку, как прекрасна наша страна", - советует Виталия.

Стоит ли ребенку летом продолжать обучение

Планируя отправлять ребенка в летний лагерь, очень много родителей хотят, чтобы их дети на летних каникулах и дальше продолжали учить английский и другие иностранные языки, химию или физику на профессиональном уровне, активно занимались спортом, говорит Виталия Мирошниченко.

"Однако считаю, что любой ребенок имеет право на отдых. Хотя бы на 19 дней. Тогда у него появится больше сил, чтобы заниматься чем-либо на профессиональном уровне позже. Поэтому я уверена, что летом хотя бы на некоторое время ребенку важноотвлечься от той нагрузки, которая есть у него в школе. После отдыха ребенок будет с гораздо большим энтузиазмом учиться и осваивать любой предмет более углубленно", - высказывает мнение специалист.

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