Новые правила и бесплатная самоизоляция: к чему готовиться туристам, собираясь в Египет

Туризм в Египте, как и во множестве других стран мира, переживает во время пандемии непростые времена. За все время действия карантинных ограничений в 2020 году, доходы Египта от туризма снизились на 70% в сравнении с 2019-м.

В то же время там ожидают, что туристов в этом году в страну приедет намного больше. На днях Министр туризма и древностей Халед Эль-Энани сообщил Reuters, что с января этого года в страну прибывало до 500 тысяч туристов в месяц.

"Более 65% (туристов) приезжают на Красное море и в Южный Синай, ведь здесь есть открытые пространства и водные развлечения: именно то, что нужно туристам после COVID", — сказал агентству министр.

Несмотря на пандемию, украинцы продолжают активно бронировать путевки в Египет: эта страна традиционно остается в лидерах направлений, которые наши туристы выбирают для отдыха. О том, что происходит с туризмом во время пандемии и о каких нововведениях нужно знать туристам из Украины, РБК-Украина рассказал глава Управления по продвижению туризма Египта Ахмед Юсеф.

Новые правила во время COVID: что нужно знать

Начиная с августа прошлого года, в Египет украинцы могут ехать, сделав предварительно ПЦР-тест на COVID не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В справке должны быть подпись врача, дата проведения теста, печать клиники или QR-код, который ведет на результат теста на сайте лаборатории. Кроме того, в мае этого года Египет возобновил действие визового сбора для туристов из большинства стран: теперь для въезда нужно заплатить 25 долларов – онлайн или по прилету в аэропорту.

Что изменилось в правилах в сравнении с прошлым годом? По словам Ахмеда Юсефа, сейчас для туристов действует то же правило въезда. Но с учетом того, что многим нужны ПЦР-тесты и для возвращения домой, сдать их появилась возможность и в аэропортах Египта.

Фото: Украинцы активно летают в Египет и во время пандемии (Getty Images)

"Главная разница по сравнению с прошлым годом в том, что появилась возможность ПЦР-тесты в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. К примеру, если вы едете домой, и тест вам нужен для въезда. Во-вторых, что если вы приезжаете в отпуск в Египет, прибыли в аэропорт и у вас при этом нет ПЦР-теста, то также будет возможность пройти его в аэропорту", — говорит он.

На все ПЦР-тесты в аэропортах Египта установлена цена - 30 долларов. Если туристы сдают их по приезду в отпуск, нужно оставаться в отеле на протяжении 24 часов, пока результат теста не будет готов.

Что делать туристу, если результат теста оказался позитивным

Ахмед Юсеф уверяет, что если тест на COVID у туриста оказался положительным, а симптомы болезни отсутствуют или инфекция протекает в легкой форме, то туристу дают возможность оставаться в гостинице на самоизоляции без дополнительной платы за отельный номер.

"Если же появились более серьезные симптомы, и нужна госпитализация, то человека отправят на лечение в одну из государственных клиник. Также ему будут предоставлять лечение бесплатно", — говорит глава ведомства.

Фото: Пройти ПЦР-тесты для возвращения в Украину можно в аэропортах Египта (wikipedia.org)

Но в украинских турфирмах настаивают на том, что туристам перед поездкой в Египет во время пандемии обязательно нужно оформить страховку, покрывающую лечение COVID в стационаре.

Ситуация с COVID и вакцинацией в Египте

Глава Управления по продвижению туризма Египта считает, что восстановление туризма должно проходить неразрывно с темпами вакцинации.

"Наша страна открылась для иностранных путешественников в июле 2020 года. К концу лета объем поездок иностранцев в страну составил только 10-15% от тех масштабов, которые были в стране до пандемии. Но за последние 2-3 месяца Египет понемногу достигает уровня 45% от былого объема туристических поездок, если сравнивать с 2019 годом", — говорит он.

По его мнению, туризм в Египте восстанавливается быстрее, чем в других странах.

"Мы ожидаем, что ситуация улучшится еще больше по мере проведения вакцинации. Процесс (возобновления туризма - ред.) должен проходить неразрывно от кампании по вакцинации. В этом году мы ожидаем больше приездов туристов из стран Ближнего Востока. Надеемся, что к осени к нам смогут также ездить туристы из стран западной Европы - Германии, Франции", — добавляет Ахмед Юсеф.

Фото: Карнакский храм в честь Амона возле Луксора (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Ну а самая свежая новость состоит в том, что все сотрудники туристической сферы Хургады и Шарм-эль-Шейха полностью прошли вакцинацию от COVID", — отмечает Ахмед Юсеф.

С другой стороны, согласно данным One World Data, по состоянию на 2 июня 2021 года полную вакцинацию от COVID в Египте прошли 347 тысяч людей, что составляет всего 0,3% населения страны. Вакцинация началась в стране в конце января этого года.

В Египте было несколько всплесков COVID во время пандемии. Сейчас, согласно официальным данным, количество новых случаев несколько уменьшилось: в конце мая и в начале июня в стране фиксируется в среднем 1000 новых заболевших за сутки (усредненные показатели за 7 дней).

Новые музеи и "египетская глубинка": что предложат туристам

Туристы, которые едут смотреть знаменитые пирамиды в Египте, довольно редко посещают места, расположенные неподалеку от них. Но недавно в стране решили также привлечь путешественников и в "аутентичные локации египетской глубинки", сообщало РБК-Украина накануне.

Ожидается, что туристы также будут обращать внимание на "зеленую полосу" местных сельскохозяйственных угодий с пальмами, которая тянется к югу от пирамид Гизы, между менее известными пирамидами Саккара и Дахшур и западным берегом Нила. Проект включает в себя развитие туризма в таких местах: Саккара, Абу-Сир, Дахшур, все локации района Бадрашин.

"В прошлом году мы также открыли музей Шарм-эль-Шейха, музей в Хургаде. Есть и другие хорошие музеи неподалеку от пляжных локаций. К слову, есть прямые рейсы из Киева в Каир: можно приехать и посмотреть столицу перед тем, как ехать на пляжи", — говорит Ахмед Юсеф.

Фото: Статуя Рамзеса II в Большом египетском музее (en.wikipedia.org)

По его словам, среди туристов уже давно стало трендом бывать в Луксоре, который находится в нескольких часах езды от Хургады.

Также он добавил, что в стране продолжается строительство Grand Egyptian Museum - Большого египетского музея, который хотят открыть уже в этом году. Большой Египетский музей или Музей Гизы - крупнейший археологический музей в Гизе. Планируется, что его площадь составит 50 гектаров.

Введут ли в Египте COVID-паспорта

Все больше стран мира вводят COVID-паспорта для упрощения поездок между государствами. К примеру, недавно о взаимном признании COVID-паспортов договорились Украина и Грузия. C 1 июня выдавать "паспорта вакцинации" начали в Германии, Дании, Болгарии, Чехии, Греции, Польше, Хорватии. Также в Еврокомиссии призвали страны ЕС постепенно снимать ограничения для вакцинированных туристов, которые будут путешествовать при наличии у них "паспортов".

Тем не менее четкого решения об утверждении единого формата таких документов в туристическом сообществе пока нет, отмечает Ахмед Юсеф.

"Я недавно вернулся из поездки в Испанию, где проходила важная выставка по туризму в Европе. Там, конечно, обсуждался и этот вопрос. Но сегодня необходимо достичь консенсуса о том, как именно будут использоваться такие документы. Но могу сказать точно: какие бы не были приняты механизмы для туризма и перемещения между странами в будущем, Египет не будет стоять в стороне. Мы не будем вводить какие-то свои отдельные правила. Мы примем общий стандарт таких документов и в нашей стране", — поясняет представитель ведомства.

Фото: Статуи фараонов в Египте (pixabay.com)

Больше всего туристов в Египте - из Украины

В этом году Украина возглавила список стран, из которых чаще всего едут в Египет туристы, говорит Ахмед Юсеф.

"До начала пандемии COVID Украина была одним из трех главных рынков по туризму для Египта. Эти показатели несколько менялись. А уже после введения карантина Украина вышла на первое место, если сравнивать с количеством путешественников из других стран", — поясняет он.

Он добавил, что в Египте появляется все больше экскурсий на украинском языке, хотя введение гидов на иностранных языках требует значительных финансовых вложений.

То, что Украина - в лидерах среди туристов в Египте, подтверждает и посол Украины в этой стране Евгений Микитенко. Он рассказал "Укринформу", что в "доковидном" 2019 году в Египте отдохнуло рекордное количество украинцев - 1 млн 490 тысяч человек. Больше было только отдыхающих из Германии.

В 2020 году, когда летом Египет снова открыл свои курорты после введенных в марте ограничений, Украина заняла первое место по количеству туристов - там отдохнули 727 тысяч 100 наших граждан.

Ахмед Юсеф надеется, что в этом году в Египет приедет еще больше туристов из Украины и других государств.

"Впрочем, многое будет зависеть и от того, какие правила карантина будут действовать и в других странах, от вакцинации и от того, какими будут COVID-паспорта. В период пандемии прогнозировать что-либо очень сложно", — говорит глава Управления по продвижению туризма.

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