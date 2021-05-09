Не только пирамиды и пляжи. В Египте предлагают новый вид туризма

Туристы теперь могут исследовать сельскую жизнь возле пирамид Египта

Туристы, которые едут смотреть знаменитые пирамиды Египта, довольно редко посещают места, расположенные неподалеку от них. Но проект, ориентированный на сельские деревни возле исторических локаций, теперь будет поощрять такие поездки. Об этом сообщает издание Reuters.

Ожидается, что новая идея для туризма позволит туристам обращать внимание на "зеленую полосу" местных сельскохозяйственных угодий с пальмами, которая тянется к югу от пирамид Гизы, между менее известными пирамидами Саккара и Дахшур и западным берегом Нила.

Побывав там, туристы смогут познакомиться с местными жителями и их традициями в рамках проекта "Visit Badrashin!".

"Когда турист приезжает сюда, он может зайти в гости к фермеру, выпить чашку чая в поле, купить изделия ручной работы у местной продавщицы, попробовать традиционные местные блюда, которые не предлагают в туристических отелях", — говорит Reuters эксперт по туризму Хеба Рагаб.

Какие локации предложат туристам

Сообщается, что проект включает в себя развитие туризма в таких поселениях

Саккара;

Абу-Сир;

Дахшур;

все локации района Бадрашин.

Саккара - уникальное поселение примерно в 30 километрах на юг от Каира, где находится самый древний некрополь столицы Древнего Царства - Мемфиса. Некрополь простирается на семь километров с севера на юг. Всего здесь находится 11 царских пирамид. В основном это пирамиды фараонов IV династии, хотя захоронения проводились здесь и значительно раньше.

Фото: Пирамиды Саккары (wikipedia.org)

Кроме того, местных жителей будут обучать, как развивать туризм, чтобы он приносил им доходы. К примеру, один из местных жителей, 31-летний Мохамед Хамди говорит изданию, что уже стал гидом и будет показывать туристам интересные места региона.

Во время одной из недавних экскурсий небольшую группу туристов взяли на прогулку по комплексу Саккары, а затем пригласили на традиционный ужин в одно из заведений во время священного месяца Рамадан. Местные женщины скручивали виноградные листья, пекли хлеб и курицу-гриль, подавая к окончанию ужина традиционный чай с мятой, которым туристы наслаждались у открытого огня.

Авторский туризм вместо "массового": взглянуть на страну под другим углом

Подобный вид туризма давно существует во многих странах, в том числе - пляжных и курортных, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега. К примеру, во время туров в Кению туристы могут посетить аутентичные локации и побывать в поселениях племени масаи.

"В Танзании также организуют поездки в сельские регионы, которые интересны своим колоритом и позволяют взглянуть на страну под другим углом. В Турции можно посетить Месопотамию - древнейший регион на юго-востоке страны с ее уникальной архитектурой, которая восходит своей историей к древним цивилизациям. А уклад жизни местных во многом отличается от того, что туристы привыкли видеть в курортных регионах и в том же Стамбуле", — приводит она примеры такого вида туризма.

Фото: "Аутентичные" экскурсии - популярный вид туризма у определенного сегмента путешественников, говорит специалист по туризму (Getty Images)

Знакомство с "глубинкой" страны также пользовалось спросом у туристов, которые ездили в Европу до закрытия границ, говорит специалист. К примеру, в Чехии, Германии, Нидерландах до пандемии были популярны поездки в сельские регионы с дегустацией местных продуктов - фермерских сыров, авторских вин и так далее.

"Но поскольку большинство стран Европы для украинцев пока закрыты, туристы будут интересоваться таким видом активностей в других направлениях, к которым открыт доступ. Правда не думаю, что люди потянутся в аутентичные села Египта массово. Разве что если будет массированная рекламная кампания такого вида туризма, направленная на определенные категории путешественников. Это будет скорее авторский туризм", — предполагает она.

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