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Новая достопримечательность. В Италии обнаружили городок необычной формы

Автор: Евгения Тугушева

Появились яркие кадры Чентурипе с птичьего полета

На востоке Сицилии в Италии обнаружили город Чентурипе очень необычной формы, пишет Daily Mail.

Небольшой итальянский город Чентурипе расположен недалеко от известного вулкана Этна, где сейчас живет около 5 тысяч человек.

С высоты птичьего полета город похож на человеческую фигуру.

Город расположен на вершине холма в провинции Энна. Эта форма и определила внешний вид городаи он похож на человеческую фигуру.

Форму города сравнивают со многими вещами: с летящей ласточкой, "Витрувианским человеком" Леонардо да Винчи и пятиконечной звездой.

Власти города надеются, что его форма привлечет к нему внимание туристов, но без использования дронов будет сложно самим убедиться во внешнем виде Чентурипе.

32-летний местный фотограф Пио Андреа Пери впервые обнаружил человеческую форму города, когда посмотрел на город в Google Earth.

С помощью дрона сфотографировал гоород Чентурипе.

"Это был сложный кадр, — сказал он. "Мне пришлось сделать несколько снимков из-за ограничения высоты дрона".

Напомним, ранее мы писали, что скандальный стеклянный мост в Венеции закроют после многочисленных жалоб.

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Италия