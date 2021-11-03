От Португалии до Скандинавии. Как мы с дочкой выбирали университет для учебы в Европе

Особенности обучения в Словакии: что стоит учитывать украинцам

Украинская путешественница и тревел-блогер Наталья Будянская продолжает рассказывать о том, как вместе с семьей бывает в разных странах. Этой осенью она также стала уделять внимание образованию в Европе, так как ее дочь Карина поступила на бесплатную учебу в один из государственных университетов Братиславе, столице Словакии.

В прошлой публикации Наталья рассказала, как проходила подготовка дочки к поступлению и раскрыла некоторые детали о ценах на студенческое жилье, питание и путешествия по стране. В новом материале для РБК-Украина путешественница рассказывает, почему остановили выбор именно на Словакии и по каким причинам выбрали эту страну.

В Нидерландах средняя цена за учебу - 8 тысяч евро в год

Все родители хотят своим детям хорошего будущего. Мы - не исключение. Когда наша дочь Карина перешла в 9 класс, мы начали детально изучать особенности систем образования в разных странах Европы, куда ей можно было бы поехать учиться.

К тому времени мы уже активно путешествовали по Европе на машине, видели, как живут украинцы в разных странах и часто с ними общались.

Фото: Карина поступила в государственный университет Словакии (предоставлено автором)

Первоначально география поисков учебного заведения "расплывалась" от Португалии до Скандинавии. Манили Осло и Барселона, изучались требования к поступлению в институты искусств (тогда Карина увлекалась рисованием), и мы прикидывали суммы на обучение. Так, в процессе "отметались" страны, которые нам не по карману.

В разное время мы с семьей гостили у уехавших 8-20 лет назад украинцев, которые жили в таких городах: Бордо (Франция), Виллах (Австрия), Чески-Крумлов (Чехия), Афины и Санторини (Греция), Дальян (Турция). Мы детально слушали их рассказы о местном быте, впитывали, а затем анализировали. Мы также смотрели, как они живут и как адаптировались в новой стране. Старались узнавать, какие сложности испытывают и какое отношение к украинцам в местном в обществе.

Важно, что мы брали во внимание не только европейское образование как итог пути, а как промежуточный результат с ответом на вопрос "что дальше?".

Фото: Улицы Братиславы (предоставлено автором)

Сотню раз проезжая по странам, которые с нами граничат, общались с нашими соотечественниками, которые там работают. Разные люди, разные судьбы, разные страны. Кто-то покупал румынское гражданство за 10 тысяч евро, кто-то учил три года польский язык, культуру, историю и сдавал экзамены у консула. Кто-то с чешским дипломом распаковывал коробки или собирал голубику, потому что финансово это оказалось выгоднее, чем офисная работа.

В Чехии, Австрии, Германии и Испании бесплатного образования для украинцев не предусмотрено. Мы также рассматривали Нидерланды, но там средняя цена за учебу в университете там составляет около 8 тысяч евро в год. Нам это было не по карману.

По каким критериям выбирали университет в Словакии

Мы искали страну, где есть возможности для профессионального развития и интересные перспективы. В итоге выбрали Словакию.

Фото: Студенческое общежитие словацкого университета (предоставлено автором)

Перечислю главные причины, которые подтолкнули нас к выбору этой страны.

за учебу украинцам в государственных учебных заведениях Словакии платить не нужно. В 2014 году было подписано соответствующее соглашение между странами, благодаря которому наши граждане в государственных ВУЗах страны могут учиться на бесплатной основе;

нет вступительных экзаменов на большинство специальностей: зачисление происходит на основании выписки оценок и среднего балла. Наше ЗНО не учитывается;

доступная цена за проживание. Каждый студент из Украины получает место в общежитии, цена составляет 60 евро в месяц. Студенческие общежития больше похожи на отели - блочная система, проведенный интернет, чайники, индукционные плиты на кухне, современный ремонт, санузел на две комнаты (душевая кабина, горячая вода круглосуточно);

качественное образование. Все государственные университеты с аккредитацией получают финансирование от Европейского Союза. При этом такие университеты проходят проверки на предмет того, соответствуют ли они всем нормам. По окончанию учебы выпускники получают диплом, который дает возможность работать в любой стране ЕС.

Фото: Братислава - красивый исторический город, в котором приятно находиться (unsplash.com/martin-katler)

Вот еще несколько особенностей студенческого быта и обучения, которые нас заинтересовали:

Словакия - одна из стран Европейского Союза, которая дает поступившим иностранным студентам вид на жительство сразу после приезда в страну. В отличие от большинства других европейских государств, где дают только студенческую визу; Для поступления в университет не требуется сертификат о владении словацким языком. Наша дочь перед поступлением занималась с репетитором, и изучила основы за 4 месяца; Во время учебы студенты могут изучать языки (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и другие) - тоже бесплатно; Студентам предоставляется возможность бесплатного передвижения на поездах по всей Словакии (проезд бесплатный по студенческому). Учатся студенты по четыре дня, у них есть три выходных, которые они могут провести в путешествиях по стране; Низкие цены на еду для студентов: полноценный обед в студенческой столовой 2-3 евро (по студенческому удостоверению); В Словакии действует программа по обмену студентами, таких как Erasmus или Work&Travel.

Фото: Кроме особенностей обучения и цен, привлекла и природная красота страны (unsplash.com/martin-katler)

Кроме того, в каждом университете есть спортивные кафедры с разными спортплощадками. Все они находятся в свободном доступе для студентов. Также любой вид спорта, который доступен на кафедре, можно выбрать как дополнительный предмет, то есть студент занимается любимым видом спортом вместе с тренером бесплатно.

Помимо этого, Словакия - экологически чистая и живописная страна с огромным количеством кристально чистых озер, термальных и горнолыжных курортов в вершинах Высоких и Низких Татр. Словацкая республика входит в 20-ку самых экологически чистых стран мира.

К слову, я также заметила, что на улицах словацких городов нет бездомных людей и бродячих животных. Ни на вокзалах, ни на лавках в парках.

Подробнее на тему обучения в Словакии и о путешествиях по странам Европы я пишу на своей странице в Facebook.

Ранее Наталья Будянская рассказывала, что посмотреть в Румынии во время осенних выходных.

Также предлагаем почитать ее колонку о том, как малоизвестная бухта в Греции стала меккой туристов.