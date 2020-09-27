"Ни намека на дистанцию": туристы жалуются на несоблюдение карантина в "Борисполе"

Путешествия в условиях карантинных ограничений в этом году проходят по совершенно новым правилам. Пожалуй, уже все знают о необходимости соблюдения дистанции на всех этапах путешествия: на вокзалах, в аэропортах и других местах массового скопления людей.

Но, как оказалось, пассажиры в аэропорту "Борисполь" такие карантинные меры соблюдают далеко не всегда. Так, один из путешественников рассказал РБК-Украина, что ему в аэропорту не измерили температуру, а в автобусе от трапа самолета до терминала дистанцию никто не соблюдал.

"Страшно представить, что будет дальше"

По словам одного из путешественников, по прибытию в Украину у него даже не проверили температуру. При этом от трапа самолета до терминала аэропорта "Борисполь" пришлось добираться в автобусе, набитом людьми, без намека на соблюдение социальной дистанции.

"В Украине по официальным данным - почти 4000 заболевших каждый день. Можно сколько угодно продлевать ограничения, но если так соблюдают карантин даже на въезде в страну, то рост числа заболевших уже не удивляет. Страшно представить, что будет дальше", – сказал РБК-Украина турист.

Похожая ситуация повторилась уже внутри терминала. Люди выстроились в очередь за багажом без соблюдения минимально допустимой при карантине дистанции. При этом никто из сотрудников "Борисполя" на эту ситуацию не отреагировал.

Пассажир поделился с нами фотографией, на которой видно, что во время трансфера от трапа самолета дистанцию никто из граждан не соблюдает, а за ее соблюдением никто не следит.

Фото: Вот так перевозят пассажиров между трапом самолета и терминалом в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

К слову, подобные жалобы также время от времени публикуют и в соцсетях.

"Карантинные" правила в аэропортах

В начале лета, когда аэропорты Украины только начали возобновлять свою деятельность в условиях карантина, в "Борисполе" решили открыть пока лишь один терминал D.

По тогдашним заявлениям руководства аэропорта, с момента возобновления полетов в аэропорту был внедрен запрет на допуск в терминал провожающих и встречающих. За исключением случаев, когда сопровождение остро необходимо. Такого же правила стали придерживаться во всех аэропортах страны.

Фото: В зале ожидания дистанцию тоже мало кто соблюдает (РБК-Украина)

Также, согласно новым правилам, все пассажиры в аэропорту "Борисполь" должны обязательно находиться в масках. На входе в терминал сотрудники аэропорта должны проводить температурный скрининг, а на территорию аэропорта не будут пропускать тех, у кого температура - 38 градусов и больше.

В пресс-службе аэропорта напоминают, что в терминале нанесена разметка в местах возможного скопления людей. Например, возле стоек регистрации. Размещены также информационные плакаты, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию, об этом же регулярно напоминают и дикторские сообщения.

Можно оставить жалобу на сайте аэропорта

На сайте аэропорта "Борисполь" опубликована вся информация относительно того, на что нужно обращать внимание пассажирам, которые вылетают и прилетают, отмечает в комментарии РБК-Украина Юлия Красовская, глава пресс-службы аэропорта.

"В терминале все должны находиться в масках, но некоторые "смелые" пассажиры иногда пренебрегают правилами и могут снять маску. В таких случаях наши сотрудники подходят к ним и просят соблюдать правила, надеть маску. Везде в аэропорту о необходимости придерживаться дистанции информируют плакаты, но всех мы не можем проконтролировать. Мы – не полиция, и штрафы выписывать не можем. Но можем рассчитывать на сознательность граждан", - отметила она.

На вопрос о том, почему дистанция не соблюдается в автобусах, которые перевозят пассажиров на рейс и обратно, Юлия Красовская отметила, что нужно смотреть, какая конкретно авиакомпания предоставляет такую услугу.

Фото: Авиаперевозки в условиях карантина (РБК-Украина)

"Когда к нам с такими жалобами обращались пассажиры, мы рассматривали и уже общались и с хендлинговыми компаниями, и с авиакомпаниями. Сейчас есть распоряжение о том, что такой автобус должен быть заполнен на 50-60% от общего количества пассажиров, которые могут в нем находиться. Но когда пассажиры заходят в автобус, то проконтролировать их нельзя. Например, они могут стать рядом друг с другом", - отмечает Юлия Красовская.

В перронных автобусах - ограниченное количество мест для сидения, так как от самолета до терминала ехать 5-7 минут. Поэтому там предусмотрено очень мало мест для сидения, добавляет она. Авиакомпании, имеют информацию о том, сколько заполнено мест на рейсе, и заранее сообщают об этом хендлинговой компании, которая занимается такими автобусами. Зная сколько пассажиров на борту, хендлинговая компания рассчитывает, сколько автобусов нужно предоставить, поясняет Юлия Красовская.

"На сайте аэропорта есть обратная связь, и каждый пассажир в таких случаях может туда написать. Служба проверки качества проверит информацию и ее передадут руководителям", - добавляет она.

Напомним, ранее мы писали, как проходят перелеты из Киева в турецкие курортные города в условиях карантина.

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