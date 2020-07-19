На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца

За Рифом - смертельно опасное течение подстерегает пловца на острове Новая Ирландия, Папуа Новая Гвинея.

Океанией называют часть земного шара площадью 8,5 миллионов квадратных километров, которая почти полностью покрыта водой. Автор этого блога 10 лет путешествовал по Океании и часто рисковал, изучая людей, их традиции и мистические обряды.

"Утром мы проснулись на дереве, едва понимая, как и зачем мы на него поднялись"

Вечером, 6 мая 2010 года, мы вдвоем с Оксаной, моей женой и спутницей в экспедициях, приземлились в аэропорту Кевьенг (Kavieng) на острове Новая Ирландия (New Ireland), расположенного в около 2000 морских миль на северо-восток от порта Дарвин, Австралия. Мы выбрали безлюдное место для отдыха после тяжелого восхождения на вулкан Маунт Гилуве. Этим местом была избушка в 15 минутах езды из города.

Утром мы проснулись на дереве, едва понимая, как и зачем мы на него поднялись, почти как слоненок Дамбо в Диснеевском мультике. Это чудо-избушка, или "Tree house" из трех этажей, частично опирается на подпорки, частично - на ствол гигантского дерева.

Дом был выстроен вокруг ствола. Или, вернее, ствол пронзил его насквозь и шел своей огромной зеленой кроной в небо, как в другой сказке - про Джека и бобовое зерно. Мы жили в верхней комнате, со стенами из простых досок с большими щелями. Доски были просто прикреплены к веткам.

Фото: Соломоновы острова - архипелаг в Тихом океане, к востоку от острова Новая Гвинея (из личного архива)

В комнату вели невероятно крутые лестницы. Всю ночь бушевал тропический ураган. Ранее мы не встречались с ветром такой силы. Иногда ветер ускорялся и тогда застревал в щелях, издавая вой, похожий на шум реактивного самолета. Потом ветер стихал, и уже океан продолжал реветь в бесконечной попытке разбить в пыль береговой риф.

Небо было полностью затянуто низкими облаками. Вой ураганного ветра на крыше над головой и вой взволнованного моря под полом создавали острое ощущение незащищенности.

На следующий день погода улучшилась. На завтраке нам повезло: впервые в жизни мы попробовали “салат миллионера”. Салат имеет такое название, потому что состоит из очень вкусных ингредиентов. Прежде всего это сердцевина кокосовой пальмы (Cocos nucifera). Мы быстро обследовали пустынные окрестности и решили изучить подводный мир узкой лагуны, простиравшейся между берегом и рифом.

На песчаном дне мы с удивлением обнаружили множество крупных темно-голубых и светло-голубых морских звезд с тремя, четырьмя, пятью, шестью, и даже семью конечностями! Чего только нет на белом свете!

Фото: Соломоновы острова - предпочтительно вулканического происхождения (из личного архива)

Совсем рядом с домом была небольшая, похожая на широкий ручей, пресноводная река, впадающая в лагуну. Было время отлива, и найти место для купания было очень сложно. Приходилось приседать на корточки, чтобы окунуться в воду и при этом быть крайне осторожным, чтобы не пораниться об кораллы.

Внезапно я поймал ногами углубление - нечто вроде узкой длинной промоины под водой и опрометчиво сделал несколько гребков, плывя вдоль ложбины в направлении к рифу. В следующее мгновение я оказался в 30 метрах от берега! Мощное течение вынесло меня, как щепку, в океан через вымоину в рифе.

"Меня подхватило течение, которое без остановки продолжало тянуть меня в открытый океан"

Был солнечное позднее утро, около 11 часов. Кораллово-песочное дно было хорошо видно в прозрачной воде. Казалось, вот-вот и коснешься его ногой, но это не позволяла трехметровая глубина.

После нескольких отчаянных попыток вернуться через вымоину в лагуну я чувствовал себя полностью истощенным.

Фото: "На песчаном дне мы с удивлением обнаружили множество крупных темно-голубых и светло-голубых морских звезд с тремя, четырьмя, пятью, шестью, и даже семью конечностями" (из личного архива)

Мое сердце бешено колотилось. Мне казалось, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Я не мог восстановить дыхание. Меня постоянно уносило дальше и дальше. Я оказался уже в ста метрах от берега. Берег непрерывно удалялся, и пальмы уже казались крошечными. Оказалось, меня подхватило течение вимоины в рифе, или "rip current", которое без остановки продолжало тянуть меня в открытый океан. Быстро появилась усталость, и с ней - самое худшее, что может быть - паника.

Сердце работало на грани. На поверхности было бурное волнение, так что я несколько раз по-настоящему глотнул соленой воды. Продолжая бороться с течением, которое отжимало меня от берега, я решил плыть на спине, чтобы успокоиться и восстановить дыхание.

Фото: Большая часть островов покрыта вечнозелеными лесами - пальмами, фикусами и другими растениями (из личного архива)

Как мне казалось, прошло очень много времени. Берег теперь не приближался, но и не отдалялся. Я попытался определить глубину, но донырнуть до дна и даже разглядеть его никак не получалось. Но мне удалось успокоиться, теперь я мог снова плыть.

Для продвижения вперед я решил попробовать ловить гребни больших волн, которые двигались в направлении берега. Делая несколько мощных гребков, чтобы разогнаться, в момент приближения большой волны, я стал пытаться как бы скользить по пене вместе с гребнем вперед. Ура! Получилось.

Через несколько минут наконец снова стало видно дно. Еще чуть-чуть - и мощная волна перенесла меня через острый как пила коралловый риф. Несколько гребков - и я смог коснуться ногами чего-то твердого! Я погружался, отталкивался от дна и выпрыгивал на поверхность, двигаясь против течения в сторону берега. Я спасен!

Конечно, мне помог опыт заплывов между островами, плавание в диких местах, в открытом море. Благодаря этому я смог отдышаться и избежать паники. На следующий день, разговаривая с местным хозяином избушки, мы от него услышали, что "между прочим, в этом месте смертельно опасно купаться". А когда я ему сказал, что мы уже в курсе, в ответ прозвучало – "да, я слышал эту историю от своей дочери, она все видела, ты - хороший пловец!".

Далее будет.

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