ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 13:33
Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы Фото: Как продлить ощущение отпуска после праздников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Жерновой

Простые правила, которые помогут сохранять наполненность после завершения длинных выходных

После отдыха люди часто сталкиваются с проблемой, когда весь заряд сил после перезагрузки пропадает буквально после первой рабочей недели. Такое случается потому, что мы слишком резко входим в работу. Да, сначала мы эмоционально переполнены и отдохнувшие, но погружаясь в привычную рутину, нам быстро все надоедает. А от этого пропадает интерес, и мы снова очень быстро устаем.

Именно для того, чтобы продлить внутреннее состояние вдохновение и счастья, я хочу поделиться с вами несколькими рекомендациями, которые помогут вам сохранять свою наполненность намного дольше.

  • Продлите свой отдых

Пересматривайте фото, которые вы сделали во время отпуска. Мы ведь фотографируем самое важное, значимое и интересное для себя. Думайте о том, что видели, о том, что узнали.

Поразмышляйте, как это новая информация может быть вам полезной. То есть, закрепите свои эмоциональные инсайты во время отпуска в сознании, и тогда эти эмоции продлятся, и мы еще долго будет получать от них нужную нам эмоциональную подпитку. И конечно, поделитесь своими эмоциями в общении или в социальных сетях.

Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы

Фото: Пересматривайте фото, которые вы сделали во время отпуска (unsplash.com)

  • Интересные хобби

Продолжайте заниматься любимым делом – хобби. Часто на своих тренингах я спрашиваю у людей, какое у них хобби. И после их ответа сразу легко понять, развивается ли человек.

А вот когда он говорит, что у него нет хобби, то я уже понимаю, что там в будущем в его жизни возникнет проблема. Ведь скоро наступит выгорание – это только вопрос времени.

Если вы только отдохнули, то не стоит попадаться в ловушку, что вам этого эмоционального заряда якобы хватит на полгода, год и больше.

Именно поэтому я советую найти хобби, которое будет вам помогать еженедельно восстанавливается. И хотя бы раз в неделю или две вам стоит им заниматься, чтобы поддерживать состояние эмоционального кайфа.

Какие именно это хобби – не так важно, главное, что когда человек занимается своим любимым делом, то он очень хорошо восстанавливается, расслабляется и таким образом обновляет психику. Но часто люди ошибаются, что смогут работать полгода без эмоциональной подпитки. А это иллюзия.

  • Достигаемые вызовы

Научитесь сами в своей работе создавать для себя интересные вызовы – амбициозные задачи со сложностью. Именно они поощряют все ваши способности, с их помощью вы развиваетесь и можете показать все, на что способны.

Особенно хорошо браться за проекты наполненными и вдохновленными после отпуска. Когда мы отдохнувшие, когда мы обновленные, тогда способны делать что-то новое.

Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы

Фото: Перед отпуском важно определить для себя интересные вызовы, которые сохранят интерес к работе (unsplash.com/christina-wocintechchat)

Очень важно написать такие задачи для себе еще перед отпуском, определить, какие вызовы вы можете себе поставить. Они должны быть интересными и с небольшой сложностью (тоже не надо перегибать, чтобы эмоционально не задавить потом самих себя). Именно такие задачи будут вызывать у вас интерес по возвращению с отдыха.

И даже если работа рутинная, и никак не связана с креативностью и творчеством, помните, даже в ней можно найти интересный вызов. Для этого стоит подумать, как вашу работу улучшить, как ее разнообразить и сделать интереснее.

Однажды мой наставник сказал мне: “можно окна мыть щеткой сверху вниз, а можно одеть наушники, пойти по диагонали и при этом еще и танцевать”. То есть мы в любом случае можем "апгрейдить" свою работу и делать ее задачи увлекательными.

А когда работа интересная, мы меньше устаем, нам нравится то, что мы делаем, и у нас есть желание делать ее наилучшим способом.

  • Общение – это ресурс

Как можно больше общайтесь и не замыкайтесь в самом себе. Мы люди – живем в социуме, и нам очень важно уметь делиться своими эмоциями, слушать других людей и общаться. Мы встречаемся по интересам, знакомимся, а это также продлевает наше состояние эмоциональной легкости и свободы.

Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы

Фото: Если вы только отдохнули, то не стоит попадаться в ловушку о том, что вам этого эмоционального заряда якобы хватит на полгода, год и больше (unsplash.com/andreas-m)

Как только человек закрывается и у него нет моральной поддержки, некому рассказать, что происходит на работе: поделиться своими вызовами, достижениями, проблемами, то он очень быстро "сдает".

Сюда мы не включаем глубоких интровертов, которым комфортно в этом состоянии, но таких единицы.

А практически всем людям нужно найти тех, кто сможет просто послушать, не давая советов и рекомендаций. Это могут быть друзья, коллеги по работе, коллеги по хобби. Но найти таких их очень важно! Это сильно помогает не терять мотивацию в жизни и работе.

Напомним, ранее Владимир Жерновой в колонке для РБК-Украина писал, как правильно подготовиться к отпуску, чтобы извлечь из него полноценную пользу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Марьяна Олеськив
Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире
Марьяна Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма
Алексей Бурчевский
Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Анна Дубовская
Музеи, сыры и вино. Куда отправиться под Киевом для дегустаций и погружения в местную культуру
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Все мнения