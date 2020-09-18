"Нет заправок и дорог": как избежать неприятностей во время путешествия

Путешествие по Украине или за рубежом - приятный процесс, но порой он может приносить и не очень хорошие сюрпризы.

Украинский путешественник Максим Назаренко на протяжении уже многих лет исследует малоизвестные места нашей страны. Он предпочитает ездить в такие места, где бывает мало туристов. Так он открывает те пункты на карте страны, которые многим неизвестны.

В комментарии РБК-Украина он говорит, что порой в путешествиях происходят неприятности. По нашей просьбе он перечисляет главные неприятные моменты во время путешествия в глубинки Украины и рассказывает, как можно избежать неприятных ситуаций.

Грунтовые дороги и плохая мобильная связь

Одна из проблем - плохие дороги. Особенно часто путешественники сталкиваются с таким, если ездят в труднодоступные места.

"Путешествовать по селам иногда бывает проблемно, потому что большинство дорог - в "убитом" состоянии. Или же там встречаются преимущественно грунтовки-черноземы. После 2-3 дней дождей проехать в таких условиях особенно трудно. Часто пробиваются колеса, и приходится самому или с командой их менять", - рассказывает он.

Фото: Максим Назаренко исследует малоизвестные уголки Украины (facebook.com/Максим Назаренко)

Перед поездкой он советует проверить информацию о том, какие дороги находятся в той или иной местности. И, в случае необходимости, спланировать маршрут так, чтобы избежать плохих дорог.

"Кроме того, во многих местах нет мобильной связи, и дозвониться в автосервис сложно", - говорит он.

Во время резкого изменения погодных условий лучше не ехать в отдаленные села, предупреждает путешественник. Также Максим Назаренко говорит, что желательно ехать с попутчиком, который будет следить за картой, пока вы ведете машину. Это поможет водителю не отвлекаться от дороги.

"Также будьте готовы к тому, что местные водители иногда не соблюдают правил, а на дорогу могут выскакивать дети. По населенным пунктам, которых вы не знаете, надо ехать с особенной осторожностью", - говорит путешественник.

"Сломана сантехника, в номере грязно"

Еще одна проблема - несоответствие качества номеров в отелях или жилья у частных владельцев с тем, какие фото они публикуют в соцсетях.

"Часто хозяева или сотрудники отеля вводят в заблуждение, фотографируя жилье под удачным ракурсом. А когда мы приезжали, то видели ужасные условия. В старых гостиницах отваливаются зеркала, сломана сантехника, в самом номере грязно. Во время карантина могут не менять постель, не стирать полотенца, поэтому иногда даже стоит брать все свое", - предостерегает Назаренко.

Конечно, так бывает не всегда, а лишь изредка, но об этом стоит помнить все равно, отмечает он.

Фото: Если на карте есть заправка, это не значит, что она там существует на самом деле, говорит путешественник (pixabay.com)

Кроме того, если вы едете в путешествие на природе, то следует быть готовым к тому, что там будут пчелы, змеи. Например, путешественнику такое встречалось в селе Молога Одесской области (Белгород-Днестровский район).

"Также во время похода в диких условиях природы можно порезаться, упасть и травмироваться. Поэтому стоит брать с собой аптечку: бинты, лейкопластырь. В ночное или вечернее время селами лучше не прогуливаться.

Он рекомендует заправлять машину на полный бак: неизвестно, каким будет качество бензина в регионах. Также вы можете попасть в такие уголки страны, где может и вовсе не оказаться заправок.

"С одной стороны, проверить заправки можно на онлайн-картах. Но с другой, наличие на карте заправки не гарантирует того, что она там окажется на самом деле. Или же топливо могут продать такое, которое подходит для комбайнов или Жигулей, и оно повредит топливную систему вашего автомобиля", - считает Максим Назаренко.

В таких случаях уже приходится спрашивать у местных, где находится ближайшая заправка или пункт ремонта, говорит исследователь. Поэтому как раз и стоит заправлять полный бак еще до выезда, отмечает он.

Исследовать страну стоит каждому

Несмотря на все возможные трудности, путешествия по малоизвестным местам - это прекрасный процесс, уверен Максим Назаренко.

"Чем больше мы будем исследовать нашу страну, тем лучше. Ведь есть множество людей, которые не выезжали за пределы своей области. А тем временем путешествие по родной стране - это процесс, который невероятно затягивает. Каждый раз в поездке открываешь для себя что-то новое и несравнимое ни с чем другим. Попробуйте, и вы не пожалеете!", - говорит путешественник.

Украина - огромная страна, и в ней - огромное множество мест, которые стоит посмотреть, уверен он.

Фото: Затопленный буроугольный разрез под Александрией - одно из мест, которые можно посетить, исследуя Украину (facebook.com/Максим Назаренко)

Напомним, ранее Максим Назаренко дал рекомендации о том, какие малоизвестные места посмотреть в Украине.

Также ранее была названа ошибка, которую часто совершают туристы во время активного отдыха.