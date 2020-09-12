"О чем не расскажут путеводители": необычные уголки Украины, которые вас удивят

Фото: Река Сейм (Максим Назаренко)

Большой список рекомендаций для путешествий от Максима Назаренко

Самые красивые и загадочные места Украины зачастую скрыты от глаз туристов и раскрывают свои секреты только самым заядлым путешественникам. Один из следопытов по скрытым достопримечательностям страны Максим Назаренко рассказал РБК-Украина о своем опыте и точкам на карте Украины, которые стоит посетить.

"Для меня нет аргументов против путешествий – таких, как плохая погода, например. Я сажусь в автомобиль и еду", - говорит он о своей страсти к исследованию Украины.

Путешественник побывал в самых отдаленных уголках страны, ездил по плохим дорогам в места, где не ступала нога массового туриста. Он не представляет своей жизни без путешествий, и пытается все свободное время посвятить им.

Ветхая старина Харьковщины

Максим Назаренко мечтает, чтобы украинцы чаще ездили по Украине и открывали неизвестные места, которые на самом деле очень интересны. Но перед поездкой стоит прочитать информацию о месте и понять, что там можно увидеть.

"Мне интересны старые кладбища в селах, церкви и их история. Еще маленькие открытия – мало кому известные дворцы и постройки в 3-4 километрах от популярных мест в Харьковской области: Шаровки, Владимировки, Краснокутского дендропарка. Много кто знает об этих местах, но не исследует то, что находится рядом с ними", - рассказывает он

Например, в поселке Гуты есть интересная архитектура – сахарный заводик и дом его управляющего. Это деревянный домик с резьбой, бортиками на окнах, который напоминает архитектуру Карпат. Буквально рядом сохранились дома в подобном стиле - в них жили работники завода.

Фото: Дом управляющего сахарным заводом в поселке Гуты (Максим Назаренко)

"В этом старинном доме и сейчас живут люди, хотя окна разваливаются, двери неудобные, да и комнаты с высокими потолками сложно отапливать", - говорит путешественник.

Чтобы отправиться в экспедицию на Харьковщину, стоит выделить хотя бы 3 дня, потому что дорога сюда - дальняя и нелегкая. А интересуются достопримечательностями туристы не только из Харькова, но и из Полтавы, Сум, Киева. Но общественным транспортом ездить проблемно: лучше собираться организованными группами.

На "сокровище" наведет Google-карта

"Сумщина – моя маленькая родина, я там посетил 80 процентов региона и собрал информацию о 190 населенных пунктах", - отмечает путешественник.

Фото: Панорама реки Ворскла в селе Куземин (Максим Назаренко)

Приезжая домой из очередных путешествий, он изучает карту и предполагает, какие еще там могут быть достопримечательности, о которых нет сведений даже в интернете.

"Например, вижу, что где-то река Ворскла или Сула сделала интересный изгиб. Тогда думаю: а вдруг там были пещерный монастырь или усадьба? Так с помощью Google вижу, что там точно должно было быть какое-то поселение. Я уверен, что где-то так еще осталось "сокровище", - размышляет исследователь.

В этом году он нашел в Лебединском районе красивую усадьбу, в Бровеньке – неизвестный дом. Информации о них нет, а искать в архивах у Назаренко пока нет времени.

Начинайте путешествие с посещения дворцов

В современных путеводителях по Украине - только 5% интересной информации, поэтому не стоит полагаться на них в выборе локации, отмечает Максим Назаренко. Начать он советует из известных мест, а со временем перейти к тем, в которые ездят реже.

"Сначала нужно смотреть на известные сооружения в хорошем состоянии, потому что если сразу поехать в заброшенные усадьбы – у новичка не будет желания смотреть на руины", - советует он.

Фото: "Сначала нужно смотреть на обустроенные замки" (Максим Назаренко)

Стоит составить маршрут дворцами Житомирщины, например. Там их сотни, но можно выбрать самые интересные. Впрочем, некоторые дворцы не обустроены для туристов.

"Хорошо обустроенные памятники – в Каменец-Подольском, Хотине, Збараже, Радомышле. Стоит поехать в село Мазепинцы на родину Ивана Мазепы возле Белой Церкви. Посетите село Ковалевка, Буки, Фастов. Это все рядом, в интернете достаточно информации, что там можно посмотреть. Стоит посетить музей под открытым небом в Переяславе-Хмельницком, где происходила Черная рада", - советует любитель истории.

Много деревянных дворцов можно увидеть и возле Конотопа на Сумщине, но они пребывают в основном в плохом состоянии.

Церкви и монастыри заслуживают внимания

Путешественник перечисляет "классные, но не распиаренные места на Сумщине": Могрица с заброшенным меловым карьером и красивейшими видами на речку Псел, Юнаковка с большим собором, благодаря которому в этом месте создается атмфосфера Европы.

Мирополье – заброшенный поселок, который полтора века тому был большим городом. Там сохранилась огромная церковь с 50-метровой колокольней, дома 19 века. Город в свое время превратился в село из-за отсутствия железной дороги.

Фото: Церковь в селе Юнаковка на Сумщине (Максим Назаренко)

"Также рекомендую побывать на Шелеховском озере ("Слобожанский Синевир") возле Лебедина и в селе Межиреч. В нем перестроена большая барокковая церковь, а рядом с ней – наверное, самая большая шелковица в Украине", - говорит он.

Кроме того, он советует посетить тысячелетний город Путивль с прекрасным видом на реку. Там расположен Молченский печерский женский монастырь, церковь Николы Казацкого, Спасо-Преображенский собор, много построек 19 века.

Фото: Архитектура в Глухове (Максим Назаренко)

"Для любителей курганов стоит свернуть в село Пустовойтовку: там остались 7-9 курганов высотой до 2 метров, которые напоминают египетские пирамиды. А после этого съездите в Глухов, посмотрите соборы и храмы в гетьманской столице. Там есть Трех-Анастасиевская церковь, которая похожа на Владимирский собор в Киеве. Ее строили магнаты Терещенко. В центре города возвышается Николаевская церковь – в ней выбирали гетьманов Украины. Обязательно стоит подняться на лучшую в Украине водонапорную башню, с которой виден весь город", - описывает исследователь.

Фото: Храм в Глухове (Максим Назаренко)

На Сумщине также интересно в Ахтырке: там по проекту архитектора Растрелли построен Покровский собор. И сам город Сумы, по мнению Назаренко, - лучший город Левобережья, в котором также множество церквей, дворцов, имений и просто красивой городской застройки.

Уникальные реки Украины

Любовь к водоемам у путешественника проснулась в 13 лет, когда он увидел реку Рось. Она течет в гранитных скалах и выглядит очень красиво.

Фото: Рассвет на Десне (Максим Назаренко)

"Люди знают реку Рось, каньон в Буках Черкасской и все. Но есть ведь еще огромная Кировоградщина с рекой Ингул и Ингулец с прекрасными урочищами. Днепропетровщина с рекой Каменкой, на которой есть Токовские водопады. В Запорожской области течет река Берда – из-за огромных выходов гранитов на берегах создается впечатление, что ты на другой планете", - говорит Назаренко.

Он советует также увидеть реки Левобережья: Десну, Деснянскую оболонь. Также реку Псел, которая течет по Полтащине и Сумщине, имеет высокие панорамные берега. Река Ворскла с большими холмами и выходами песчаников подходит для красивых фото. Там находятся острые скалы, и добраться туда трудно: нужно потратить 3-4 часа.

Можно посмотреть и на реку Ориль - это на границе Днепропетровской и Полтавской области. Она разделяла гетманскую Украину с диким полем. Интересная река Северский Донец, протекающая на Харьковщине. Там есть Печенежское водохранилище.

Фото: Река Северский Донец (Максим Назаренко)

В Украине также стоит увидеть степь и граниты, которым нет аналогов.

"Я создал 10 маршрутов от Айдара к Дунаю, но, к сожалению, из-за карантина не удается его реализовать. В Донецкую и Луганскую область из-за карантина весной без местной прописки попасть было невозможно. Луганщина - это степи, там много цветов, которые цветут с начала апреля до середины мая. Реки Айдар, Северский Донец протекают среди меловых скал, и в золотую осень эти места будут выглядеть особенно", - рассказывает путешественник.

Промышленная архитектура Донбасса

"Люди часто очень зря называют неинтересными Кривой Рог, Александрию или Желтые Воды. А на самом деле в Желтых Водах - гигантский карьер, в Александрии много хороших сооружений на центральной улице, в Кривом Роге можно увидеть шахты, карьеры, горно-обогатительные комбинаты. Это как другая планета, там другой рельеф, почва красного цвета, потому что этот город железной руды", - восхищается Назаренко.

Фото: Меловые терриконы в поселке Райгородок в Славянском районе (Максим Назаренко)

Город славится большим количеством мозаик, которые сейчас уничтожают.

"Многие города Донецкой области строили англичане и бельгийцы. Даже в Константиновке, Лисичанске такие интересные застройки. Там есть много интересных сооружений рядом с заводами, но никто туда не ходит, потому что информации об этих местах нет. Такие путешествия – словно квест: если ты что-то нашел, то получаешь дозу адреналин, и тогда каждый раз, каждую новую поездку хочется увеличить дозу", - делится следопыт.

Фото: Морозовский буроугольный разрез (Максим Назаренко)

Карьеры для атмосферы уединения

В местах, куда ездит Максим Назаренко, нужно брать с собой камуфляжную одежду, высокие ботинки или другую удобную обувь. Например, вокруг Александрии расположены четыре буроугольных разреза, в которых когда-то добывали бурый уголь. Сейчас они затоплены и выглядят очень красочно. К ним можно добраться полями, походить пешком и рассмотреть вблизи.

"Врезалось в память путешествие вокруг Константиновского буроугольного разреза, где были огромные заросли лободы и много крапивы. Когда дошли, стали любоваться огромным эскаватором размером с 16-этажный дом. Дорога тяжелая, тернистая, но стоит того", - рассказывает он.

Фото: Константиновский буроугольный разрез (Максим Назаренко)

Морозовский разрез выглядит, как английская буква "L" - там бирюзовая вода и чистота, как в Норвегии.

"Голубые озера есть и на Черкащине, и на Винничине (Черепашинские озера) – они прекрасны, но там много людей. Я выбираю отдаленные карьеры, где чувствуешь себя отлично, чтобы никто не мешал и не посягал на личное пространство", - рассказывает Максим Назаренко.

Украина - огромна, и в ней достаточно мест, которые стоит посмотреть. Достопримечательностей, уверен Максим Назаренко, настолько много, что хватит буквально на несколько десятков лет путешествий.

Напомним, ранее мы писали о лучших локациях для фотосафари в Украине.

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