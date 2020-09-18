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"Немає заправок і доріг": як уникнути неприємностей під час подорожі

Автор: Катерина Гончарова

Як підготуватися до поїздок в маловідомі та важкодоступні місця

Подорож по Україні або за кордоном - приємний процес, але деколи він може приносити й не дуже хороші сюрпризи.

Український мандрівник Максим Назаренко впродовж вже багатьох років досліджує маловідомі місця нашої країни. Він віддає перевагу поїздкам у такі місця, де буває мало туристів. Так він відкриває ті пункти на карті країни, які багатьом невідомі.

В коментарі РБК-Україна він говорить, що деколи в подорожах відбуваються неприємності. На наше прохання він перераховує головні неприємні моменти під час подорожі в глибинки України та розповідає, як можна уникнути неприємних ситуацій.

Ґрунтові дороги й поганий мобільний зв'язок

Одна з проблем - погані дороги. Особливо часто мандрівники стикаються з таким, якщо їздять у важкодоступні місця.

"Подорожувати по селах іноді буває проблемно, тому що більшість доріг - в "убитому" стані. Або ж там зустрічаються переважно грунтовки-чорноземи. Після 2-3 днів дощів проїхати в таких умовах особливо важко. Часто пробиваються колеса, і доводиться самому або з командою їх міняти", - розповідає він.

Фото: Максим Назаренко досліджує маловідомі куточки України (facebook.com/Максим Назаренко)

Перед поїздкою він радить перевірити інформацію про те, які дороги знаходяться в тій чи іншій місцевості. І, в разі необхідності, спланувати маршрут так, щоб уникнути поганих доріг.

"Крім того, у багатьох місцях немає мобільного зв'язку, і додзвонитися в автосервіс складно", - каже він.

Під час різкої зміни погодних умов краще не їхати у віддалені села, попереджає мандрівник. Також Максим Назаренко говорить, що бажано їхати з попутником, який буде стежити за картою, поки ви ведете машину. Це допоможе водієві не відволікатися від дороги.

"Також будьте готові до того, що місцеві водії іноді не дотримуються правил, а на дорогу можуть вискакувати діти. По населених пунктах, яких ви не знаєте, треба їхати з особливою обережністю", - каже мандрівник.

"Зламана сантехніка, в кімнаті брудно"

Ще одна проблема - невідповідність якості номерів в готелях або житла у приватних власників з тим, які вони публікують фото в соцмережах.

"Часто господарі або співробітники готелю вводять в оману, фотографуючи житло під вдалим ракурсом. А коли ми приїжджали, то бачили жахливі умови. У старих готелях відвалюються дзеркала, зламана сантехніка, в самому номері брудно. Під час карантину можуть не міняти постіль, не прати рушники, тому іноді навіть варто брати все своє", - застерігає Назаренко.

Звичайно, так буває не завжди, а лише зрідка, але про це варто пам'ятати все одно, зазначає він.

Фото: Якщо на карті є заправка, це не означає, що вона там існує насправді, каже мандрівник (pixabay.com)

Крім того, якщо ви їдете в подорож на природі, то слід бути готовим до того, що там будуть бджоли, змії. Наприклад, мандрівникові таке траплялося в селі Молога Одеської області (Білгород-Дністровський район).

"Також під час походу в диких умовах природи можна порізатися, впасти й травмуватись. Тому варто брати з собою аптечку: бинти, лейкопластир. У нічний або вечірній час селами краще не прогулюватися.

Він рекомендує заправляти машину на повний бак: невідомо, якою буде якість бензину в регіонах. Також ви можете потрапити в такі куточки країни, де може і зовсім не бути заправок.

"З одного боку, перевірити заправки можна на онлайн-картах. Але з іншого, наявність на карті заправки не гарантує того, що вона там опиниться насправді. Або ж паливо можуть продати таке, яке підходить для комбайнів або Жигулів, і воно пошкодить паливну систему вашого автомобіля", - вважає Максим Назаренко.

У таких випадках доводиться питати у місцевих, де знаходиться найближча заправка або пункт ремонту, каже дослідник. Тому варто заправляти повний бак ще до виїзду, зазначає він.

Досліджувати країну варто кожному

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Попри всі можливі труднощі, подорожі по маловідомих місцях - це прекрасний процес, упевнений Максим Назаренко.

"Чим більше ми будемо досліджувати нашу країну, тим краще. Адже є безліч людей, які не виїжджали за межі своєї області. А тим часом подорож по рідній країні - це процес, який неймовірно затягує. Кожен раз у поїздці відкриваєш для себе щось нове й незрівняне ні з чим іншим. Спробуйте, і ви не пошкодуєте!", - каже мандрівник.

Україна - величезна країна, і в ній - безліч місць, які варто подивитися, упевнений він.

Фото: Затоплений буровугільний розріз під Олександрією - одне з місць, які можна відвідати, досліджуючи Україну (facebook.com/Максим Назаренко)

Нагадаємо, раніше Максим Назаренко дав рекомендації про те, які маловідомі місця подивитися в Україні.

Також раніше була названа помилка, яку часто допускають туристи під час активного відпочинку.

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