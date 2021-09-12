Нестандартная Грузия. Впечатляющий маршрут по одному из самых крупных нацпарков Европы

Национальный парк Боржоми-Харагаули — одно из знаковых мест Грузии. Это один из крупнейших национальных парков в Европе, расположенный на территории Малого Кавказа. В состав парка входят шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми до поселка Харагаули. Площадь парка площадь занимает 5,3 тысяч километрпов, что составляет 7,6% всей территории страны.

Туристы ценят его прежде всего за удивительное разнообразие географические зон и ландшафтов. Украинская путешественница и журналист Катерина Колонович прошла часть маршрута по Национальному пару и поделилась своим опытом с РБК-Украина.

Боржоми-Харагаули: парк с "царской" историей

Если вы встретите туристов с рюкзаками в Тбилиси, то, скорее всего они собираются на Казбек. Это неудивительно: многим хочется взобраться на пятитысячник и увидеть снежные вершины Кавказского хребта.

Но наша цель была проще — пройтись по невысоким горам, с небольшой физической нагрузкой, и не слишком популярными маршрутами среди туристических групп. Поэтому выбрали национальный парк Боржоми-Харагаули, где высотность гор — как в Карпатах, примерно 2-2,5 тысячи метров над уровнем моря. Маршрут мы прошли вдвоем.

Это один из самых больших Национальных парков в Европе. Его основали в 1995 году при поддержке WWF (Всемирного фонда дикой природы) и немецкого правительства, но официально открыли только в 2001-м.

Фото: Высотность гор в парке Боржоми-Харагаули — как в Карпатах, примерно 2-2,5 тысячи метров над уровнем моря (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

История парка тесно связана с царской семьей Российской империи. Князь Михаил Николаевич, наместник императора на Кавказе, любил эти места и приказал оградить большую часть территории и запретил охоту без особого разрешения. Его сын князь Николай Михайлович построил дворец в Ликани и собрал здесь большую коллекцию бабочек. Трек, по которому мы шли, назван тропой Николая Романова.

Маршрут средней сложности составляет 43 километра, пройти его можно за три дня. Набор высоты — чуть больше километра в первый день, а на второй день спуск — примерно полтора километра. Высшая точка — гора Ломи (2198 метров). Ломи означает лев.

В парке нужна регистрация. Получить пропуск и взять в прокат палатку и спальники можно в одном из офисов в Боржоми или в Харагаули, смотря с какой стороны заходить. Здесь хорошо маркированы маршруты, на стоянках есть приюты - шелтеры для туристов.

День первый. Анкета, цена за ночевку и старт похода

К месту старта мы добрались на обычной маршрутке из Тбилиси. Водитель всего один раз пошел на обгон так, что не успевал перестроиться и показывал водителю на встречной рукой, мол, подожди, пропусти. Гоняют они ужасно.

Вышли в Боржоми, взяли на рынке сыр, огурцы и лаваш и попросили таксиста подвезти нас к офису парка. Офис — в километре от рынка, но потом нужно еще добраться несколько километров до начала тропы. Поэтому лучше ехать на машине, чтобы успеть пройти первый день.

В офисе мы заполнили анкету, скачали трек, заплатили за ночевки. 20 лари с человека за ночь в домике — за двоих выходит как стоимость отдельной комнаты в хостеле в центре Тбилиси. Да, в Тбилиси дешево.

Фото: Трек, по которому мы шли, назван тропой Николая Романова (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

По прогнозу были дожди, поэтому тот маршрут, который мне нравился — пройти сквозь парк на другую сторону, а не возвращаться на ту же трассу, стал dangerous (опасным), как говорила сотрудница. Офис стал первым местом, где с нами говорили только на английском. Я написала расписку, что мы будем несколько раз переходить реку вброд. Воды может быть много, мы это знаем, но все равно туда идем.

И, наконец, подъехав до Ликани, начали маршрут. Здесь есть небольшой однодневный трек: при нас катали на лошадях арабских туристов. Сначала шли просто по дороге вдоль реки, потом начался подъем. Когда поднялись (всего около 1800) уже был закат. Растительность, пейзаж и высота гор — все напоминало Карпаты. Дальше торопились дойти до стоянки, чтобы успеть добраться засветло.

На первой стоянке Ломисмта должны были ночевать трое туристов, как сказали нам в офисе. Но когда мы пришли, здесь не было никого. Потом оказалось, в горах вообще не было никого. Ноль туристов, одни в дороге, одни на стоянках — это вам не Карпаты, где бесконечно повторяешь "Доброго дня".

На крыше домика установлена солнечная батарея, поэтому у нас был свет. Не могла уснуть полночи, все-таки вдвоем в горах мы еще не ночевали. Мыши бегали и пытались что-то грызть, а я прислушивалась к каждому звуку.

Фото: Туристов в Нацпарке совсем не было. В отличие от Карптх, где во время похода постоянно кого-то встречаешь (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Могли приехать рейнджеры проверить пермит (разрешение), а к знакомым в этих горах ночью заходили охотники.

Метод представить самое страшное, что может произойти, и успокоиться, не помог. А еще оказалось, что новый павербанк перестал работать, поэтому во второй день мы экономили заряд и снимали только фотоаппаратом. Но в походе — как в походе: снимаешь, когда можешь, а не когда хочешь.

День второй. Местные пастухи, ущелья и обрывы

Во второй день мы встретили пастухов, немного заблудились и нашли подкову. Когда идешь без группы, не спешишь, выходить рано не получается. Собрались только в 11 часов. Скоро добрались до первого домика пастуха на краю пастбища. Из трубы шел дым, но внутри никого не было. Пастуха с коровами увидели на горе.

Когда начали подниматься, он стал спускаться по диагонали в нашу сторону. С дикими криками, подгоняя и контролируя коров, он приближался. Мы остановились, думали, что он хочет с нами поговорить, но вместе с коровами он пробежал мимо. Это было очень смешно. Стадо пробежало вниз, и пастух стал выгонять из загона забежавших туда лошадей, а коров прессовать в загон. Очень нервная работа оказалась.

Наверху почти нет деревьев и камней, на которых ставят метки тропы, поэтому тут помогает трек. В одном месте туристы сложили горку из камней, чтобы дать знак — "правильно идете".

Фото: Потрясающий древний лес колхидского субтропического пояса с необъятными деревьями (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Перешли за гору Ломи, здесь недалеко был второй домик пастуха. Мы не подходили, но сели чуть дальше под деревом поесть. Надвигались тучи и, когда мы оказались в них, заморосил дождь.

Пока жевали лаваш с сыром, по тропе внизу прошел пастух. Он сказал, что здесь есть вода, и предложил зайти к ним, пока туман. Мы ответили, что нам надо двигаться, но потом подошли к нему. Он протянул конфеты.

"Ты — гость. Скажешь, что тебе надо — отдам", — он показал, что готов снять куртку. Я поспешила его убедить, что не надо. Мы хотели только спросить про реки, о которых нас предупреждали. Пастух сказал, что здесь нет таких рек, которые нельзя перейти: "Ну, обувь снимете и перейдете".

Леша пошел в домик проверить павербанк, они напоили его чачей, пытались всучить консервы и спросили, есть у нас спички. Это был прокол, из-за которого я еще вечером поражалась (на следующий день мы их найдем в кармашке, лежали в рюкзаке с прошлых времен). Они посмеялись и сказали, что у них тоже только один коробок. И посоветовали идти дорогой, по которой проехал мужчина на осле, пока мы общались.

Фото: Приюты — шелтеры на стоянках для туристов. Это домики с деревянными кроватями, столами и стульями, как в хостелах (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Стали подниматься на горку, дорожка у ручья потерялась, и мы пошли наискось вверх. Поднимались, поднимались и вышли на вершину: вниз — ущелье, справа — обрыв, слева — просто лес, без дорог.

Спутник в туче не ловил. Пришлось возвращаться обратно. Спустились немного, и вышли к тому же ручью, здесь, на горе чуть выше уже было видно потерянную тропинку.

Дальше мы время от времени видели на мокрой земле отпечатки подков осла. Дальше шли по хребту, встречая коровок. Нашли подкову! Подарочный сувенир из гор. Дошли до развилки с указателем: здесь можно свернуть на другой маршрут через перевалы. Ну а нам прямо — через цветы субальпийских лугов.

Фото: Дальше шли по хребту, встречая коровок (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

За ними начался древний лес с деревьями необъятными, потрясающий лес колхидского субтропического пояса. И затяжной спуск. Все никак не могли дойти до реки. Когда, наконец, дошли, уже спешили, было ясно, что не дойдем до темноты.

Немного пришлось спускаться по самой речке, по воде, потом вдоль нее. Когда добрались до ущелья, уже смеркалось. Здесь шумела река, которую мы будем переходить вброд много раз. И всего два километра до стоянки! Перешли вброд раз, второй, а все никак не дойдем. И тут я вижу впереди свет, говорю, что там кто-то есть, значит пришли.

"Это светлячки!" — объяснил Леша. И вот мы шли уже в темноте, а вокруг мигали лампочки светлячков. Иногда они оставляли повисшие полоски света в темноте. Небольшой холм — и мы увидели домик: значит пришли, осталось только последний раз перейти реку.

Фото: Река, которую мы переходили вброд много раз (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Этот домик оказался совсем не таким популярным, как первый — здесь практически не было надписей и еды (но ягоды ткемали (подвид алычи) — исключение). Печку, похоже, украли — выход для трубы был. Солнечной батареи не было, а значит не было и света, но хоть маленькая свечка нашлась. Поели при свете фонариков, подперли дверь табуреткой и уснули, сил не спать во вторую ночь уже не было.

День третий. Бесконечные переходы рек

Третий день — это дорога из приюта Сахвлари до поселка Марелиси вдоль реки. Это и правда дорога, правда, горная, и с необходимостью переходить реку 9 раз. Мостов нет, есть железные опоры без досок, но перелазить по ним сложнее, чем перейти реку вброд.

Да, это горная река, да, поток несет, но глубина на переходах — не выше колена, по крайней мере, летом переходить можно (с учетом того, что два дня шел дождь).

Фото: Лесные и горные цветы (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Утром обнаружили рядом с приютом надгробный памятник с портретом и датами. Хорошо, что не вечером. За приютом оказался чей-то дом, возле него высажена кукуруза, но никого из людей не было. Поели на крыльце, посмотрели на туман над ущельем и пора надевать мокрую обувь — вечером шли вброд, не разуваясь. Впрочем, утром тоже стало лень каждый раз ее снимать.

Дорога в ущелье красива и без панорам. Все время шумит река с перекатами, с гор стекают ручьи, вода из водопадов — вкуснейшая. За одним из поворотов встретили жителей дома за приютом, они шли с лошадью. А еще через время на дороге нашли очки, которые они потеряли. Оставили их в дереве на обочине. Надеюсь, найдут.

Фото: Через цветы субальпийских лугов (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

На одном из пригорков стояла пасека и еще в одном месте дорога вела, скорее всего, к дому. То есть в этих глухих горах живут люди. Вдоль дороги еще пару раз были захоронения с памятниками у дороги — здесь же и столик для поминания.

Отрезок последнего дня короткий — 10 километров. И они очень скоро закончились. Если бы не постоянная необходимость переходить реку, то и никаких трудностей тут нет.

Совсем не хотелось выходить из гор — на третий день только расслабляешься и начинаешь получать удовольствие. Но вот домик рейнджера. Лает пес, рейнджер забирает у нас пермит, рассказывает, кто в поселке может нас подвезти.

Фото: Тандыр (печка) возле дома рейнджера (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Из Марелиси можно уехать на поезде, но надо было раньше приходить. Мы садимся поесть в беседке с голодным псом, у него течет слюна и он съедает половину оставшихся запасов. На стоянке неплохо все подготовлено для пиров — есть даже тандыр!

Когда вышли к поселку, искать Гию с машиной не пришлось — он сидел у магазина. Не понял на русском, куда мы хотим. Боржоми? Машет рукой в сторону гор. Да нет же, мы пришли из Боржоми. Позвал девочку, с которой мы пытались объясниться на английском. Она говорила по-русски. Волшебное слово "такси" наконец-то все прояснило. Нам нужно было добраться до трассы на Тбилиси.

Она долго удивлялась: "Как из Боржоми? Вы что, шли по горам? Три дня? Это такой отдых, да?".

Я не очень поняла удивление, ведь у них в селе начинается (или заканчивается, смотря откуда стартовать) тропа по нацпарку, а значит здесь бывают туристы. Показала на карте, как мы шли. Она достала конфеты, которые тут же и купила в магазине. "Браво!" нам в горах нам кричали первый раз, и аплодировали тоже.

Напомним, ранее мы составили путеводитель но Дурмитору - легендарному Национальному парку в Черногории.

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