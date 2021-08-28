Красота и величие природы. Путеводитель по Дурмитору – одной из самых живописных локаций Черногории

Как доехать, где поселиться и чем заняться на территории легендарного Национального парка.

Чаще всего во время отдыха в Черногории многие ограничиваются пляжным отдыхом на курортах Будва, Бечичи, Рафаиловичи, как максимум - доезжают до Котора, Херцег-Нови. Но в Черногории есть еще одно место, которое уникально по красоте и разнообразию природы – Дурмитор.



Это место, на мой взгляд, просто обязательно к посещению. Локация представляет собойогромный Национальный парк, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласитесь, это чем-то говорит. Сегодня расскажу вам, как туда добраться и что посмотреть.



В парк Дурмитор можно добраться:



- С экскурсионнным туром. С этим проблем нет: любое туристическое бюро предлагает эту экскурсию как одну из самых популярных. Экскурсия занимает весь день: выезд из отеля рано утром, а возвращение обратно - в 11 вечера. Экскурсия очень насыщенная, с множеством остановок по пути;

- Самостоятельно на автомобиле. Я выбрала этот вариант.

На авто мы с подругой доехали из Будвы до городка Жаблик примерно за 3 часа по красивой серпантинной дороге. Серпантин не крутой и абсолютно не страшный, но при этом очень красивый, с потрясающими видами вокруг.

Фото: Черное озеро – самое популярное место в Дурмиторе (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Жилье возле Дурмитора: что стоит учитывать

Мы сняли комнату у местных в городе Жаблик, который также относится к парку. Не могу назвать это отелем, просто тут многие местные живут и сдают номера в небольших домах.

Жаблик – очень уютный, домашний, но при этом есть свои кафе, рестораны, бары. Зимой это место также популярно как горнолыжный курорт. Тут собираются группы, которые планируют треккинг по горам. Мы с подругой были в таком восторге от красот, что решили задержаться здесь еще на одну ночь.

Фото: В Дурмитор можно доехать на арендованном авто или в экскурсионном туре (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Хозяйка дома, в котором мы остановились, сказала, что нет номеров, потому что к ним как раз приезжают родственники на свадьбу сына. Но при этом она вышла на крыльцо и начала звать соседку:

"Мария! Есть у тебя комната для моих девочек?". Так это было мило. Тут все по-домашнему, аутентично и уютно.

Фото: Мы сняли комнату у местных в городе Жаблик, который также относится к парку (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Жаблик находится в пешей доступности от Черного Озера, к которому ведет шикарный лес.

Черное озеро – самое популярное место в Дурмиторе, невероятно красивое и загадочное. От Жаблика до Черного Озера можно прогуляться пешком или на велосипеде по шикарному богатому растениями лесу. Тут - огромное разнообразие высоченных деревьев, которым уже очень много лет.

Фото: Жаблик - в пешей доступности от Черного озера, к которому ведет шикарный лес (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Фото: Лесные пейзажи вокруг озера (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

В Дурмиторе, кроме лесов и озер, есть горные массивы, и тут расположена самая высокая точка Черногории. К ней мы с подругой практически дошли, если бы не ливень. Самая высокая точка Черногории – Боботов-Кук (высота - 2522 метра над уровнем моря) находится именно здесь.

На самом деле этот маршрут абсолютно не сложный, но вы получите огромное удовольствие от красот вокруг. Треккинг тут не сложный, и просто очень красивый. Смело рекомендую!

Фото: Удивительная природа Черногории (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Фото: Мост-виадук (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Горы тут удивительные, со своим индивидуальным рисунком. Когда я вижу фото этих ландшафтов, сразу становится понятно, что это в Черногории.

Очень красивый также каньон реки Тара. С любой стороны - захватывающие виды. Невозможно этим вдоволь насладиться. Чтобы прочувствовать всю красоту, для самых смелых предлагают спуск по тарзанке.

Фото: В Дурмиторе – множество локаций для пикников (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

В парке не будет скучно никому. Итак, чем здесь можно заняться:

- Пешие прогулки по лесам парка – здесь чистейший воздух и невероятная красота;

- Посетить Черное озеро, вокруг которого можно гулять часами;

- Отправиться на треккинг по горам. Также, возможно, подняться на самую высокую точку Черногории – Боботов-Кук;

- Насладиться красотой каньона реки Тара и, как вариант, совершить прыжок с моста на тарзанке;

- Отправиться на велопрогулку. Возможностей арендовать велосипед - много, ведь это занятие в Дурмиторе очень популярно;

- Попробовать верховую езду. Сама пробовала и вам советую. Нереальное единение с природой;

- Пикник – локаций сколько хотите, и какие хотите;

- Дурмитор – идеальное место для инстатуров и разного рода съемок. К слову, особо стараться не нужно: природа уже сделала это за вас. Поэтому все фотографии будут красивыми;

- Прокатиться на лодках в озерах Друмитора, чтобы восхититься цветом и чистотой воды.





Фото: Боботов-Кук - вершина горного массива. Высота над уровнем моря - 2523 метра (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Фото: Чем выше в горы, тем более заметны туман и облака (Эльмира Асланова/для РБК-Украина)

Итак, ехать ли в Дурмитор?

Мой ответ – однозначно да! К слову, одного дня будет мало. Но и день - это все равно лучше, чем ничего. Но, по отзывам наших туристов и из моего личного опыта, одного дня в таком месте для полноты ощущений и погружения в атмосферу всегда недостаточно. Этим местом хочется насладиться, здесь хочется побыть дольше, здесь хочется слиться с удивительной природой. Здесь словно останавливается время.

Поэтому во время отдыха в Черногории обязательно запланируйте посещение этого волшебного Национального парка!

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