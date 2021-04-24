Без неприятных сюрпризов: что нужно знать о Доминикане, если едете туда впервые

Как не переплатить за такси и почему не стоит удивляться ритму жизни в островном государстве

Доминикана - одна из тех стран, которые не выдвигают туристам во время пандемии строгих требований. Ни ПЦР-тестов (при условии перелета прямым рейсом), ни самоизоляции проходить не нужно.

Виза для граждан Украины также не нужна - необходимо только оформить туристическую карточку ("tarjeta del tourista") в аэропорту прибытия. Перед вылетом нужно заполнить электронную анкету на сайте eticket.migracion.gob.do. После заполнения вам выдают QR код.

Но к чему стоит быть готовыми туристам в Доминикане, если вы едете туда на отдых впервые?

Правила во время пандемии COVID

Доминикана во время пандемии возобновила международные перелеты, и довольно скоро турпоток в страну начал восстанавливаться.

В целом в стране надо придерживаться тех же правил во время пандемии, которые установлены в большинстве стран: соблюдение масочного режима в публичных местах (кроме отелей), соблюдение дистанции. В стране действует карантинный режим. Но он, как правило, на туристов значительным образом не распространяется.

Фото: В Доминикане действует карантинный режим. Но на туристов, купивших пакетные туры, он в основном не распространяется (pixabay.com)

Туристам, как и местным жителям, в ключевых местах социальной инфраструктуры меряют температуру. В аэропорту могут провести выборочное тестирование на COVID. Но, по отзывам туристов, это бывает лишь в единичных случаях.

К слову, до конца апреля в Доминкане продлили действие бесплатной медстраховки для туристов, прибывающих воздушным транспортом и размещающихся в отелях страны.

Такая страховка включает в себя неотложную медицинскую транспортировку, расходы на госпитализацию, обеспечение медикаментами при госпитализации, расходы на изменение рейса в связи с неотложной медицинской помощью и юридическую поддержку. Также в страховку включены и расходы, связанные с лечением COVID-19.

Как с общей безопасностью в Доминкане?

Блогер Тоби Ортон для издания Oyster.com перечисляет главные советы о том, что нужно знать перед поездкой в страну. Приводим главное из его тезисов.

Видео: Доминикана - райская экзотика (youtube.com/Oliver Astrologo)

Какое-то время назад Доминиканская Республика получала немало негативных отзывов в прессе. Но, несмотря на это, страна в целом безопасна, особенно если посетители остаются в туристических районах и следуют обычному здравому смыслу. В целом в стране у туристов нет особенных проблем.

Наиболее частые жалобы - грабежи и карманные кражи, поэтому туристам следует проявлять рассудительность и осторожность, чтобы не оказаться в неправильном месте в неподходящее время.

Стоит остерегаться мошенничества

Как и во многих других туристических направлениях, в Доминикане есть некоторые проблемы с мошенничеством. От фейковых попрошаек до нелицензированных такси, где могут обокрасть - на острове существует множество потенциальных мошенников, которых следует избегать.

Фото: Санто-Доминго – это столица, деловой центр и одноименный район Доминиканской Республики (pixabay.com)

Также помните о людях, которые пытаются взимать плату за парковку на пляжах (парковка там на самом деле может быть бесплатной). Это поможет избежать многих неприятных сюрпризов во время отдыха в Доминикане.

Хотя в новостные сводки часто попадают истории о карманных кражах, местные жители Доминиканской Республики приветливы и дружелюбны. Фактически их гостеприимство и щедрость - часть того, что делает остров таким замечательным и тем, что привлекает туристов.

Как не попасть на завышенные цены в такси

Стоит брать не местные такси, а такие как Uber и другие подобные сервисы. Это поможет избежать завышенных цен. С другой стороны, Uber есть не везде в стране. Он работает в Санто-Доминго, Сантьяго и Пуэрто-Плата. Стоит перед поездкой посмотреть, представлены ли такие службы в том регионе, куда вы едете в отпуск.

Испанский - местный язык

Испанский - национальный язык в Доминиканской Республике, поэтому выучите несколько ключевых фраз до приезда. На популярных курортах Доминиканы довольно говорят по-английски. Но если вы решите исследовать окрестности, вам, вероятно, понадобится немного знать испанский.

Местная валюта - доминиканское песо

Доминиканское песо - местная валюта на острове, поэтому по прибытии обменивайте доллары или евро на местные деньги, если хотите делать какие-то покупки. Если же вы планируете оставаться на своем курорте все время, и особенно если вы купили путевку в отель по системе "все включено", то доллары вам подойдут.

Фото: В Доминикане, как и во многих странах, туристов могут обокрасть или завысить тарифы на услуги (pixabay.com)

Экскурсии стоит тщательно планировать

Имейте в виду, что многие основные достопримечательности находятся недалеко от основных курортных зон. Например, если вы остановились в Пунта-Кане, вам нужно определенно исследовать местную культуру и увидеть много интересного рядом.

Бейсбол - национальный вид спорта

Бейсбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в Доминиканской Республике. Страна занимает второе место по количеству игроков в Высшей лиге бейсбола после США. Если вы приедете сюда зимой (с октября по январь) и хотите отправиться на экскурсию вдали от пляжа, обратите внимание на то, что даже обычные местные жители могут играть в бейсбол в самых неожиданных местах.

Есть такое понятие, как островное время

Островное время - то, чем живет Доминиканская Республика. Это означает, что все идет своим чередом, мало кто куда-то торопится. Это может удивить туристов, привычных к строгому распорядку дня.

Фото: В Доминикане многих туристов удивляет неспешный ритм жизни (pixabay.com)

Не удивляйтесь, если и в кафе вас будут обслуживать довольно долго. Бывает, что все - от бронирования столиков в ресторане до заранее заказанных такси, будут работать с опозданием на 15-30 минут. Местные обычно не считают это нарушением какого-либо графика или плохим тоном. Просто воспринимайте это с пониманием и наслаждайтесь отпуском.

Пить водопроводную воду нельзя

Вода в бутылках доступна повсюду, поэтому даже не думайте пить воду из-под крана! Некоторые отели предоставляют фильтрованную, но не рискуйте и лучше берите бутилированную воду, чтобы избежать неприятных заболеваний.

Не везде есть интернет и wi-fi

C точками доступа к wi-fi обычно хорошо обстоят дела на популярных курортах и в туристических точках, но в некоторых частях страны интернет может быть не везде. Стоит учесть это при планировании долгих прогулок по местности.

Пляжи в Доминикане - невероятные

В этой живописной карибской стране - одни из самых красивых песчаных полос в мире. От популярного пляжа Баваро до пляжа Плайя-Ринкон - здесь можно найти множество вариантов на ваш выбор. Местные пляжи точно вас приятно удивят.

Напомним, ранее мы писали, какие самые интересные страны для отпуска на майские праздники.

Также мы собрали всю самую главную информацию о правилах поездки на Кипр из Украины.