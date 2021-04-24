Без неприємних сюрпризів: що потрібно знати про Домінікану, якщо їдете туди вперше

Як не переплатити за таксі та чому не варто дивуватися ритму життя в острівній державі

Домінікана - одна з тих країн, які не висувають туристам під час пандемії строгих вимог. Ні ПЛР-тестів (за умови перельоту прямим рейсом), ні самоізоляції проходити не потрібно.

Віза для громадян України також не потрібна - необхідно тільки оформити туристичну картку ("tarjeta del tourista") в аеропорту прибуття. Перед вильотом потрібно заповнити електронну анкету на сайті eticket.migracion.gob.do. Після заповнення вам видають QR код.

Але до чого варто бути готовими туристам в Домінікані, якщо ви їдете туди на відпочинок вперше?

Правила під час пандемії COVID

Домінікана під час пандемії відновила міжнародні перельоти, і досить скоро турпотік в країну почав відновлюватися.

В цілому в країні треба дотримуватися тих же правил під час пандемії, які встановлені в більшості країн: дотримання масочного режиму в публічних місцях (крім готелів), дотримання дистанції. У країні діє карантинний режим. Але він, як правило, на туристів значним чином не поширюється.

Фото: У Домінікані діє карантинний режим. Але на туристів, які купили пакетні тури, він в основному не поширюється (pixabay.com)

Туристам, як і місцевим мешканцям, в ключових місцях соціальної інфраструктури міряють температуру. В аеропорту можуть провести вибіркове тестування на COVID. Але, за відгуками туристів, це буває лише в одиничних випадках.

До слова, до кінця квітня в Домінкані продовжили дію безкоштовної медстраховки для туристів, які прибувають повітряним транспортом і розміщуються в готелях країни.

Така страховка включає невідкладне медичне транспортування, витрати на госпіталізацію, забезпечення медикаментами при госпіталізації, витрати на зміну рейсу у зв'язку з невідкладною медичною допомогою та юридичну підтримку. Також в страховку включені й витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 під час перебування в Домінікані.

Як із загальною безпекою в Домінкані?

Блогер Тобі Ортон для видання Oyster.com перераховує головні поради про те, що потрібно знати перед поїздкою в країну. Наводимо головне з його тез.

Відео: Домінікана - райська екзотика (youtube.com/Oliver Astrologo)

Якийсь час назад Домініканська Республіка отримувала чимало негативних відгуків в пресі. Але, попри це, країна в цілому безпечна, особливо якщо відвідувачі залишаються в туристичних районах і слідують звичайному здоровому глузду, коли справа стосується подорожей. В цілому в країні у туристів немає особливих проблем.

Найбільш часті скарги - грабежі та кишенькові крадіжки, тому туристам слід проявляти розважливість і обережність, щоб не опинитися в неправильному місці в невідповідний час.

Варто остерігатися шахрайства

Як і в багатьох інших туристичних напрямках, в Домінікані є деякі проблеми з шахрайством. Від фейкових жебраків до неліцензованих таксі, де можуть обікрасти - на острові існує безліч потенційних шахраїв, яких слід уникати.

Фото: Санто-Домінго - це столиця, діловий центр і однойменний район Домініканської Республіки (pixabay.com)

Також пам'ятайте про людей, які намагаються стягувати плату за паркування на пляжах (парковка там насправді може бути безкоштовною). Це допоможе уникнути багатьох неприємних сюрпризів під час відпочинку в Домінікані.

Хоча до новин часто потрапляють історії про кишенькові крадіжки, місцеві жителі Домініканської Республіки привітні та доброзичливі. Фактично їх гостинність і щедрість є частиною того, що робить острів таким чудовим і приваблює туристів.

Як не натрапити на завищені ціни в таксі

Варто брати не місцеві таксі, а такі як Uber та інші подібні сервіси. Це допоможе уникнути завищених цін. З іншого боку, Uber є не скрізь в країні. Він працює в Санто-Домінго, Сантьяго і Пуерто-Плата. Варто перед поїздкою подивитися, чи представлені такі служби в тому регіоні, куди ви їдете у відпустку.

Іспанська - місцева мова

Іспанська-національна мова в Домініканській Республіці, тому вивчіть кілька ключових фраз до приїзду. На популярних курортах Домінікани досить говорять англійською. Але якщо ви вирішите дослідити околиці, вам, ймовірно, знадобиться трохи знати іспанську.

Місцева валюта - домініканське песо

Домініканське песо - місцева валюта на острові, тому після прибуття обмінюйте долари або євро на місцеві гроші, якщо хочете робити якісь покупки. Якщо ж ви плануєте залишатися на своєму курорті весь час, і особливо якщо ви купили путівку в готель за системою "все включено", то долари вам підійдуть.

Фото: у Домінікані, як і в багатьох країнах, туристів можуть обікрасти або завищити тарифи на послуги (pixabay.com)

Екскурсії варто ретельно планувати

Майте на увазі, що багато основних визначних пам'яток знаходяться недалеко від основних курортних зон. Наприклад, якщо ви зупинилися в Пунта-Кані, вам потрібно безумовно дослідити місцеву культуру і побачити багато цікавого поруч.

Бейсбол - національний вид спорту

Бейсбол, мабуть, найпопулярніший вид спорту в Домініканській Республіці. Країна займає друге місце за кількістю гравців у Вищій лізі бейсболу після США. Якщо ви приїдете сюди взимку (з жовтня по січень) і хочете вирушити на екскурсію далеко від пляжу, зверніть увагу на те, що навіть звичайні місцеві жителі можуть грати в бейсбол в найнесподіваніших місцях.

Є таке поняття, як острівний час

Острівний час - те, чим живе Домініканська Республіка. Це означає, що все йде своїм темпом, мало хто кудись поспішає. Це може здивувати туристів, звичних до суворого розпорядку дня.

Фото: У Домінікані багатьох туристів дивує неспішний ритм життя (pixabay.com)

Не дивуйтеся, якщо в кафе вас будуть обслуговувати досить довго. Буває, що все - від бронювання столиків в ресторані до заздалегідь замовлених таксі, працюватимуть із запізненням на 15-30 хвилин. Місцеві зазвичай не вважають це порушенням будь-якого графіку або поганим тоном. Просто сприйміть це з розумінням і насолоджуйтеся відпусткою.

Пити водопровідну воду не можна

Вода в пляшках доступна скрізь, тому навіть не думайте пити воду з-під крана! Деякі готелі надають фільтровану, але не ризикуйте і краще беріть бутильовану воду, щоб уникнути неприємних захворювань.

Не скрізь є Інтернет і wi-fi

C точками доступу до wi-fi зазвичай добре йдуть справи на популярних курортах і в туристичних точках, але в деяких частинах країни інтернет може бути не скрізь. Варто врахувати це при плануванні довгих прогулянок по місцевості.

Пляжі в Домінікані - неймовірні

У цій мальовничій Карибській країні - одні з найкрасивіших піщаних смуг у світі. Від популярного пляжу Баваро до пляжу Плайя-Рінкон - тут можна знайти безліч варіантів на ваш вибір. Місцеві пляжі точно вас приємно вразять.

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