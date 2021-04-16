В отпуск на майские: самые интересные страны для яркого весеннего отпуска

Список курортных стран, открытых для украинцев в новом сезоне

Куда поехать на майские праздники и летние каникулы? Это один из наиболее часто задаваемых вопросам сотрудникам туристических фирм в апреле. Публикуем самую актуальную информацию по правилам въезда в страны, которые открыты для нас сегодня.

Список стран можно сохранить и детально изучить перед тем, как планировать путешествие.

Албания

Ограничений для въезда нет. ПЦР-тест не нужен.

Виза: для граждан Украины не нужна.

Болгария

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часа до въезда в страну. Правило действует для всех без исключения туристов.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Фото: Болгария в новом сезоне открыта для украинцев. Въезд разрешен при условии предоставления негативного ПЦР-теста на COVID (pixabay.com)

Грузия

Для въезда нужно иметь при себе справку с результатом негативного ПЦР-теста на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часа до въезда в страну. Правило действует для всех без исключения туристов.

На 3-й день пребывания нужно сделать повторный ПЦР тест за свой счет.

Виза: для граждан Украины не нужна.

Доминикана

Тест не нужен для въезда прямым рейсом. Может потребоваться только при транзите. Уточняйте эти данные у авиакомпании перед вылетом.

Виза: для граждан Украины виза не нужна - необходимо оформить туристическую карточку ("tarjeta del tourista") в аэропорту прибытия.

Перед вылетом нужно заполнить электронную анкету на сайте eticket.migracion.gob.do. После заполнения вам выдают QR код. Заполняется на каждого туриста отдельно.

Фото: Условия въезда в ту или иную страну надо проверять заранее (Марина Казакова)

Египет

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 72 часов до въезда. Тест сдают все, кроме детей до 6 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется, срок действия паспорта должен быть не менее чем 6 месяцев с даты возвращения.

Казахстан

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда. Тест сдают все, кроме детей до 5 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Кипр

Для въезда требуется результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до вылета.

По прилету на Кипр проходим повторный тест (стоимость: 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро - в аэропорту города Пафос). Результат теста приходит в SMS в течение трех часов. До получения результата следует оставаться в отеле или апартаментах на изоляции.

Исключение: дети до 12 лет освобождаются от теста.

Фото: Отдых на Кипре доступен украинским туристам с весны этого года (pixabay.com)

Перед вылетом регистрируемся на сайте CyprusFlightPass cyprusflightpass.gov.cy и получаем личную карту вылета. Здесь уже нет исключений: регистрируем даже младенцев. При заполнении анкеты необходимо загрузить справку с результатом теста.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Мальдивы

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее чем 96 часов до первого рейса.

Пассажиры, которые летят авиакомпаниями Emirates Airlines или FlyDubai, ПЛР-тест делают за 72 часа. Тест делают все, кроме детей в возрасте до 1 года.

Если по пути на Мальдивы решили остановиться в городе транзита - например, Дубай, или Стамбул, то рекомендую не больше 24 часов. После 24 часов - нужно делать новый тест для Мальдив.

Виза: для граждан Украины оформляется бесплатно по прилету.

ОАЭ

Для въезда нужен результат негативного ПЦР теста на Covid-19 на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда. По прилету в аэропорт Дубай или Шарджа пассажиры бесплатно проходят повторно тестирование.

ПЦР-тест на COVID сдают все, кроме детей до 12 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Танзания

ПЦР-тест для въезда в страну не нужен. Может потребоваться для транзита, если вы летите авиакомпаниями:

Qatar Airways - з 15 марта тест не нужен;

FlyDubai - нужно негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда;

SkyUp - тест не нужен;

KLM - нужен негативный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда всем туристам без исключений.

Виза: оформляется по прилету. Стоимость - 50$ (оплата возможна наличными в USD). Для получения визы необходимо заполнить анкету и миграционную карту.

Фото: Для въезда в Турцию сегодня нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке (Марина Казакова)

Турция

Для въезда нужен результат негативного ПЦР-теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Тест сдают все, кроме детей до 6 лет.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Хорватия

Для въезда нужно результат негативного ПЦР теста на COVID на английском языке, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну.

Или негативный экспресс тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну. Этот тест можно сделать за 30 минут в аэропорту Борисполь на 2-м этаже терминала D (зона вылета внутренних рейсов).

Если вы планируете остаться в Хорватии более 10 дней, то на 10 день вам нужно повторно сделать экспресс тест на антиген.

Вместо тестов также можно предъявить документ, который подтверждает вакцинацию от Covid-19. При условии, что получено обе дозы вакцины, и последняя не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Дети до 7 лет, которые путешествуют с родителями или опекунами освобождаются от тестирования.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Черногория

Для въезда нужен результата ПЦР-тест на COVID на английском языке, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Или - тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней или подтверждение вакцинации второй дозой не менее, чем 7 дней до въезда.

Виза: для граждан Украины не требуется.

Важно: правила въезда могут измениться, поэтому перед вылетом проверяйте условия въезда на сайте авиакомпании или на сайте посольства страны.

Также надо обратить внимание на то, что по возвращению в Украину за границы (страна не имеет значения) граждане Украины сдают ПЦР тест или проходят 14 дневную самоизоляцию.

Желаю всем нам хорошего отдыха!

Напомним, ранее мы писали, в какие страны для пляжного отдыха можно поехать летом по выгодным ценам.

Также сообщалось, что путевки в Египет в апреле предлагают в два раза дешевле.