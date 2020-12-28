Необычные локации удивляют туристов: три места Донецкой области, которые интересно посетить зимой

Фото: Святогорская Лавра (коллаж РБК-Украина)

Регион, который ломает стереотипы путешественников

Восток Украины пока что не очень ассоциируется с туристической привлекательностью. Но этот стереотип ломается, когда больше узнаешь о регионе и его достопримечательностях.

Вы не найдете здесь лыжных курортов и старинной архитектуры. Но только ли они интересуют современного туриста? Новые впечатления, релакс, понятная логистика и безопасность - по этим признакам мы подобрали три направления для зимнего путешествия на восток. Приглашаем!

Святогорье: лавра, природа и релакс

Святогорск (до 2003 года - Славяногорск), вероятно, самое известное место на Донбассе. Прежде всего - благодаря Свято-Успенской лавре. Изображения Николаевской церкви на меловой горе есть в каждом путеводителе по Украине, а большие христианские праздники собирают здесь тысячи паломников. Мы же советуем рассмотреть Святогорск как направление для зеленого туризма.

Хвойные леса в Славянском районе, побережье Северского Донца и многочисленные озера подходят для отдыха не только летом. Туристические базы, отели и частные дома принимают гостей в любой сезон, а цены в них очень отличаются от цен в локациях мегапопулярного западного направления.

Фото: Святогорская Лавра зимой (uk.m.wikipedia.org)

Чем заниматься? Прогулки на природе, шашлыки, сауна и спа, йога, вечера у камина - все, за что мы так любим зимние каникулы за городом. И снег! Когда он здесь появятся, в Святогорье приходит настоящая зимняя сказка.

Обратим внимание, что лавра делит территорию с историко-архитектурным заповедником: там работает несколько музеев, а еще можно попасть в меловые пещеры и подняться на соседнюю гору. Сделать инстаграмные фото монастыря с подножия 28-метрового памятника Артему в стиле кубизма.

Бахмут: соль и шампанское

Без чего нельзя представить новогодние праздники? Ну конечно, без игристого вина! Кто помнит “Советское шампанское” - оно отсюда родом. Как и “Артемовское”. Бахмут вернул свое историческое имя в 2016 году. А основанный в 1950 году завод шампанских вин работает до сих пор.

Узнать, как делают вино на глубине 72 метра в гипсовой шахте и увидеть своими глазами бесконечные ряды бутылок вы сможете, если заказали экскурсию.

Фото: В шахте можно увидеть футбольный стадион на глубине 300 метров (Наталья Михальченко)

В Бахмут стоит ехать еще и для посещения шахты. И не угольной (хотя вот вы были в угольной шахте?), а соляной. 250 миллионов лет назад на этом месте было море, а с XIV века добыча вывариваемой соли стала регулярным промыслом. Загляните на кухню: скорее всего там найдется пакет соли с голубой цветком. Она - именно отсюда.

Во время тура по подземелью в Соледаре вы увидите величественные белые тоннели, подземную церковь, соляные скульптуры (например, духа шахт - Доброго Шубина и чумацкий воз с волами), футбольный стадион на глубине 300 метров. Благодаря этим чудесам шахта попала в Книгу рекордов Гиннеса. Еще здесь работает подземный спелеосанаторий и проводятся концерты симфонической музыки.

С сувенирами все просто: шампанское и соляная лампа с целебными свойствами. Которая, к тому же, еще и просто очень красивая!

Мариуполь: зимнее море, современное искусство и гастротуризм

"Кто же едет к морю зимой?" - удивитесь вы. А мы ответим: те, кто не согласен ждать лета, чтобы насладиться жизнью в полной мере! Современный Мариуполь - это далеко не только море и точно не только заводы. Это город-форпост украинской независимости, а еще - город-движение.

В последние годы оно меняется так быстро, что гости не успевают посетить новые достопримечательности и места, поэтому закладывайте на это путешествие минимум уикенд.

На Театральной площади находится елка, которая была названа самой красивой в Украине в этом году. Зайдите в центр у драмтеатра, а дальше выбирайте путь в зависимости от интересов.

Можно посетить ТИЦ Башни и взять праздничную экскурсию по городу, а можно самостоятельно пойти гулять от нее и искать маленькие бронзовые фигурки, изображающие местного архитектора Нильсена.

Фото: Мариуполь, водонапорная башня, 1908-10 гг (facebook.com/mabinfo)

Можно заглянуть в новое арт-пространство Молодежного ДК на Харлампиевской - оно возникло под влиянием известного на всю страну фестиваля современного искусства ГогольФест.

Добраться до площади Свободы, оценить проведенную недавно реконструкцию с голубями и световым шоу. Если есть время - съездить на Левый берег, в парк отдыха Радуга. Посчитать цветных бычков (символ грядущего года), увидеть новое общественное пространство и еще одну елку.

Фото: Перед Новым годом в центре Мариуполя установили много фотозон (facebook.com/mistoMarii)

И не забывайте, что Приазовье - это еще и греки, кырымлы и место, куда стоит приехать за вкусной местной кухней.

Здесь есть свои рыбные, сырные, винные места, ресторанчики с видом на море и уютные кафе в историческом центре: хватит на отдельный гастрономический тур. Ну а кто не ел местных чебуреков - должен вернуться сюда еще раз. А кто ел - просто обязательно вернется, ведь это - любовь!

Напомним, ранее мы писали, что Донецкая и Луганская области удивляют туристов интересными объектами.

Также сообщалось, куда можно поехать во время карантина на экскурсии с детьми.