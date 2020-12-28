Незвичні локації дивують туристів: три місця на Донеччині, які цікаво відвідати взимку

Фото: Святогірська Лавра (колаж РБК-Україна)

Регіон, який ламає стереотипи мандрівників

Схід України поки що не дуже асоціюється з туристичною привабливістю. Але цей стереотип ламається, коли більше дізнаєшся про регіон та його пам’ятки.

Ви не знайдете тут лижних курортів та старовинної архітектури. Та чи лише вони цікавлять сучасного туриста? Нові враження, релакс, зрозуміла логістика та безпека - за цими ознаками ми підібрали три напрямки для зимової мандрівки на схід. Запрошуємо!

Святогірря: лавра, природа та релакс

Святогірськ (до 2003 року - Слав’яногірськ), певно, найвідоміше місце на Донеччині. Перш за все - завдяки Свято-Успенській лаврі. Зображення Миколаївської церкви на міловій горі є у кожному путівнику Україною, а великі християнські свята збирають тут тисячі прочан. Ми ж взагалі радимо розглянути Святогірськ як напрямок для зеленого туризму.

Хвойні ліси в Слов’янському районі, узбережжя Сіверського Дінця та численні озера підходять для відпочинку не лише влітку. Туристичні бази, готелі та приватні будинки приймають гостей у будь-який сезон, а ціни в них дуже відрізняються від цін у локаціях мегапопулярного західного напрямку.

Фото: Святогірська Лавра взимку (uk.m.wikipedia.org)

Чим займатися? Прогулянки на природі, шашлики, сауна та спа, йога, вечори у каміну - все, за що ми так любимо зимові канікули за містом. І сніг! Коли він тут з’являться, у Святогірря приходить справжня зимова казка.

Звернемо увагу, що лавра ділить територію з історико-архітектурним заповідником: там працює кілька музеїв, а ще можна потрапити у крейдяні печери та піднятися на сусідню гору. Зробити інстаграмні фото монастиря з підніжжя 28-метрового пам’ятника Артему в стилі кубізму.

Бахмут: сіль та шампанське

Без чого не можна уявити новорічні свята? Ну звичайно, без ігристого вина! Хто пам’ятає “Радянське шампанське” - воно звідси родом. Як і “Артемівське”. Бахмут повернув своє історичне ім’я у 2016 році. А заснований у 1950 році завод шампанських вин працює і досі.

Дізнатися, як роблять вино на глибині 72 метри у гіпсовій шахті й побачити на власні очі нескінченні ряди пляшок ви зможете, якщо замовили екскурсію.

Фото: У шахті можна побачити футбольний стадіон на глибині 300 метрів (Наталя Михальченко)

В Бахмут варто їхати ще й для відвідування шахти. І не вугільної (хоча от ви були у вугільній шахті?), а соляної. 250 мільйонів років тому на цьому місці було море, а з XIV століття видобуток виварюваної солі став регулярним промислом. Зазирніть на кухню: скоріш за все там знайдеться пакунок солі з блакитною квіткою. Вона - саме звідси.

Під час туру по підземеллю у Соледару ви побачите величні білі тунелі, підземну церкву, соляні скульптури (наприклад, духа шахт - Доброго Шубіна та чумацький віз з волами), футбольний стадіон на глибині 300 метрів. Через ці дива шахта потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Ще тут працює підземний спелеосанаторій та проводяться концерти симфонічної музики.

З сувенірами все просто: шампанське та соляна лампа з цілющими властивостями. Яка, до того ж, ще й просто дуже красива!

Маріуполь: зимове море, сучасне мистецтво та гастротуризм

"Хто ж їде до моря взимку?" - здивуєтесь ви. А ми відповімо: ті, хто не згоден чекати на літо, щоб насолодитися життям повною мірою! Сучасний Маріуполь - це далеко не лише море і точно не лише заводи. Це місто-форпост української незалежності, а ще - місто-рух.

Останніми роками воно змінюється так швидко, що гості не встигають відвідати нові атракції та місця, тому закладайте на цю подорож щонайменше вікенд.

На Театральній площі знаходиться ялинка, що була названа найкрасивішою в Україні цього року. Завітайте в центр до драмтеатру, а далі обирайте шлях в залежності від інтересів.

Можна відвідати ТІЦ Вежі та взяти святкову екскурсію містом, а можна самостійно піти гуляти від неї та шукати маленькі бронзові фігурки, що зображують місцевого архітектора Нільсена.

Фото: Маріуполь, водонапірна башта, 1908-10 рр (facebook.com/mabinfo)

Можна зазирнути у новий арт-простір Молодіжного ДК на Харлампіївський - він виник під впливом відомого на всю країну фестивалю сучасного мистецтва ГогольФест.

Дістатися площі Свободи, оцінити проведену нещодавно реконструкцію з голубами та світловим шоу. Якщо є час - з'їздити на Лівий берег, у парк відпочинку Веселка. Порахувати кольорових бичків (символ прийдешнього року), побачити новий громадський простір та ще одну ялинку.

Фото: Перед Новим роком у центрі Маріуполя встановили багато фотозон (facebook.com/mistoMarii)

І не забувайте, що Приазов’я - це греки, киримли та місце, куди можна поїхати за смачною місцевою їжею.

Тут є свої рибні, сирні, винні місця, ресторанчики з видом на море і затишні кав’ярні в історичному центрі: вистачить на окремий гастрономічний тур. Ну а хто не їв місцевих чебуреків - має повернутися сюди ще раз. А хто їв - просто обов’язково повернеться, бо то - любов!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Донецька та Луганська області дивують туристів цікавими об'єктами.

Також повідомлялося, куди можна поїхати під час карантину на екскурсії з дітьми.