Из Хургады в Луксор: в Египте появится нововведение для туристов

Фото: Достопримечательности в Египте (pixabay.com)

Железная дорога протянется от Красного до Средиземного моря

Новые скоростные поезда повезут пассажиров в Египте в ближайшее время. 14 января в Египте подписали меморандум о строительстве первой системы высокоскоростных железных дорог, которая соединит Красное и Средиземное море. О подробностях большого строительства сообщает Ahram online.

Проект обойдется в 23 миллиардов долларов. Протяженность всех дорог сети – 1750 километров. Скорость движения поездов будет 250 километров в час.

Сеть состоит из четырех линий, первая из которых будет завершена в 2023 году. Первая линия протяженностью 460 км пройдет через административную столицу провинции Суэц Айн Сохна, Каир, Гизу, город Шестое октября, Александрию и Новый Аламейн.

Вторая свяжет главный порт Красного моря с портом Александрии, а также с портом Матруха Гаргуб. А третья связывает Хургаду и Сафагу с Кеной и Луксором. Последняя линия свяжет город Шестое октября с Луксором и Асуаном.

Поезд соединит туристические локации

Поскольку поезд соединит Хургаду и Луксор, туристические достопримечательности станут ближе. Добраться из морского курорта в археологическую столицу займет всего 2 часа.

Фото: Скоростные поезда повезут пассажиров и грузы (globalconstructionreview.com)

Луксор находится на восточном берегу Нила. Город делится на две части. "Город живых" – это жилой район на берегу Нила. Там построены гостиницы для туристов. В этом городе находятся Луксорский храм, Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке.

На противоположном берегу Нила расположен "Город мертвых". Там можно увидеть фиванский некрополь, к которому относится Долина царей и Долина цариц, погребальные храмы Мединет-Абу, царицы Хатшепсут, Рамессеум, Колоссы Мемнона. В Луксоре также находится музей древностей, где выставляют находки археологов.

Фото: Причал в Луксоре (pixabay.com)

Скидки на поездки по стране

Египетские власти предпринимают меры, чтобы стимулировать внутренний и международный туризм. Министерство туризма и древностей запустило в этом сезоне Инициативу "Наслаждайтесь зимой в Египте". С 15 января и до конца февраля цены на внутренние рейсы снижены, чтобы соединить туристические города в Египте: из Каира в Луксор, Асуан, Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду и Марса-Алам, а также из Александрии в Луксор и Асуан.

Сообщается, что цены на авиабилеты из Каира и Александрии будут доступны по фиксированной цене: 1500 египетских фунтов (2670 гривен) до Луксора и Асуана, 1800 египетских фунтов до Шарм-эль-Шейха, Хургады и Табы и 2000 египетских фунтов - до Марса Алама. Эти цены включают налоги и одинаковы для египтян и иностранцев.

Фото: Отель в Хургаде (booking.com)

По словам председателя и генерального директора EgyptAir Holding Company Рошди Закарии, предложениями полетов будет управлять национальный перевозчик EgyptAir, который также предоставил 20-процентную скидку на все международные рейсы в Египет и обратно.

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