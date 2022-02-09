Неделя роскоши в Монако. Как не разориться, побывав в одной из богатейших стран Европы

Как спланировать путешествие и что посмотреть в микрогосударстве и его окрестностях
Представьте себе ситуацию: неожиданно на вас свалилось путешествие в Монако – оплачен на неделю отель, а остальное своими силами. Отказываться? Конечно же нет. Но что делать, если доходы никак не сочетаются с вероятными расходами в одной из богатейших стран Европы?
Нужно бюджетно добраться в Монако, найти, где недорого питаться, изучить доступные достопримечательности в самой стране и ее окрестностях. И, желательно, получить от всего удовольствие.
Стоит ли ехатиь в Монако на неделю, как посмотреть там максимум интересных мест и при этом не потратить много денег - в материале TRAVEL РБК-Украина.
Фото: Вечерний Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Правила въезда в Монако по состоянию на сегодня действуют те же, что и для туристов, которые приезжают во Францию:
У Монако нет своего аэропорта, поэтому идеально прилететь прямым рейсом SkyUp в ближайший аэропорт Ниццы. С мая 2022 года в Ниццу обещает полететь из Жулян еще один лоукостер – Wizzair.
Муниципальный автобус №100 ходит с 5:00 утра и до 18:00 вечера из Ниццы от остановки Le Port и за 1,5 евро довезет вас до Монако. От аэропорта к автобусной остановке в дневное время ходит трамвай L2 – билет стоит 1,5 евро.
Поезд идет от ж/д вокзала Nice-Ville до станции Monaco Monte Carlo. Билет стоит 5 евро. Курсирует ежедневно с 05:15 до 21:15. До ЖД вокзала можно доехать на трамвае L2 – билет стоит 1,5 евро.
Видео: Пейзажи Монако (youtube.com/Urban Architecture)
Если у вас вечерний рейс, и вы не успели на поезд или муниципальный автобус, придется ехать на автобусе-шаттле. Из аэропорта ездит автобус Cannes Express 110, который делает остановку в Монте-Карло. Билет – 22 евро в одну, 33 евро – в обе стороны.
Если самолет прилетает ночью, тогда придется брать такси. Uber в Монако не ездит, а обычное такси влетит в копеечку (от 70 евро). Поэтому лайфхак – заказывайте Uber до границы Монако и Франции: это выйдет в два раза дешевле. А оттуда, тарахтя чемоданом по асфальту, дойдете пешком до своего фешенебельного отеля.
Выйти утром на пробежку и оббежать страну за полтора часа – таковы суровые реалии самой маленькой страны Европы. Но географические размеры Монако никак не соотносятся с уровнем доходов ее граждан и расходами залетных туристов.
Сумма за номер в отеле где-нибудь "на задворках" Монако, например в районе Фонвьей, может серьезно пошатнуть ваше благосостояние – от 200 евро в сутки с завтраками. Дешевле арендовать апартаменты ближе к центру – можно найти от 90 евро в сутки в низкий сезон. Как вариант – можно остановиться в одном из соседних городков, например, Ментон. Или пару раз приехать в Монако из Ниццы, где можно найти отель от 50 евро в сутки.
Фото: Вид на марину и район Фьонвэй (Ирина Савина/для РБК-Украина)
В ресторанах цены тоже не слишком бюджетные – пицца и два бокала вина будут стоить 40 евро, чашка кофе – 4-5 евро, полноценный ужин – выше 100 евро за двоих. Завтрак с видом на казино Монте-Карло в Кафе де Пари тоже немало стоит: капучино – 6 евро, классический круассан – 7 евро, апельсиновый фреш – 10 евро.
Зато на крытом рынке Монако есть фудкорты, в которых можно заказать салат Нисуаз, беби-осьминоги в кляре и с бокалом вина: это будет стоить около 25 евро. И еще в Монако есть классная фишка: wine to go – по аналогии с кофе, только выходишь не из кофейни со стаканчиком кофе, а из бара с бокалом вина. Так мы и делали по вечерам – шли в соседний бар и пили розе, сидя на каменном парапете с видом на яхты (бокал вина – 5 евро).
Как еще сэкономить на ужинах в ресторанах? Я каждый день ходила за покупками в ближайший супермаркет Carrefour. Так как готовить у меня не было возможности, то покупала нарезки – сыры и мясо от 2-3 евро за 100 грамм, овощи и фрукты по такой же цене, французское розе – от 4 евро. Так можно прилично сократить расходы на еду.
Фото: Океанариум в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Мне даже понравилось ужинать сыром и вином, сидя на балконе номера с видом на Розарий Принцессы Грейс. А обедала чаще всего в кафе, путешествуя по Лазурному побережью на автобусе за 1,5 евро.
Зачем сюда едут туристы? У каждого свои цели: кто-то хочет "поставить галочку" и добавить в копилку еще одну страну. Кому-то до жути интересно посмотреть, как на парковках выстроились в ряд Ламборджини и Мазератти, и сделать на их фоне гламурное селфи.
Кто-то всю жизнь мечтал пойти в казино Монте-Карло и спустить там все деньги в надежде выиграть миллион. А кто-то, как я, никогда не мечтал о Монако. Но раз уж так случилось, то есть смысл увидеть все по полной.
Фото: Памятник гонкам в Монте Карло (Ирина Савина/для РБК-Украина)
На самом деле для туриста-бюджетника Монако – почти рай. Во-первых, есть много бесплатных развлечений: сады и парки, соборы, виды на яхты и пляж в конце концов – и все это бесплатно. Во-вторых, билеты в музеи, на выставки и во дворцы Монако – по очень умеренным ценам. Все нижеперечисленные развлечения можно спокойно успеть за один-два дня.
Фото: Монако Вилль – полуостров и историческая часть Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Японский сад Принцессы Грэйс (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Дворцовая площадь и Княжеский дворец в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Вид из номера на Розайрий Принцессы Грейс (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Порт Эркюль - стоянка для яхт (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Пляж Ларвотто в Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Купите билетик на автобус №100, который курсирует из Ниццы в Ментон и обратно. Всего за 1,5 евро вам откроются уютные города, пляжи и достопримечательности в окрестностях Монако.
Ницца – столица Лазурного побережья, растянулась вдоль побережья огромной Английской набережной, застроенной историческими зданиями в итальянском стиле XIX-начала XX веков. Ницца – второй город по количеству музеев и дворцов во Франции, поэтому ее считают культурной столицей Прованса. Сходите в старый город – Вьей Виль, где царит потрясающая атмосфера классического средиземноморского города.
Фото: Старая Ницца (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Поесть в одном из стрит-кафе старой Ниццы – недорогое и особенное удовольствие. Тут стоит попробовать блинчики из нутовой муки – Socca. Или французский бутерброд Pan-bagnat – огромный сэндвич, пропитанный оливковым маслом и соком помидора с начинкой из салата Нисуаз.
Pissaladière – открытый пирог, украшенный карамелизированным луком, оливками и анчоусами. Или закажите порцию мидий в сырном соусе со стаканчиком белого вина.
Ментон – небольшой городок, расположенный между итальянской границей и княжеством Монако. Старый город в Ментоне – "классика" с узкими улочками, парками и соборами, напоминает атмосферу итальянского курорта. Прогуливаясь по городу, загляните в собор Сен-Мишель XVII века. Пляжи Ментона – одни из лучших на Лазурном побережье, причем большинство из них муниципальные: безопасная береговая линия, хороший песок, чистота и развитая инфраструктура.
Фото: Небольшой городок Ментон между итальянской границей и княжеством Монако (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Фото: Ницца - вид на крыши старого города (Ирина Савина/для РБК-Украина)
Съездите из Ментона на электричке в Италию – за 3,5 евро вы доедете до ближайшего к границе городка Вентимилья. Французские хозяйки и бабули с тачками на колесиках заполняют все вагоны – они ездят в Италию за недорогими качественными продуктами.
Я тоже так сделала: прогулялась по Вентимилье, поедая вкуснейшее джелато за 2,5 евро, сходила на рынок и купила свежайшую горгонзолу по 11 евро за килограмм. Там же на рынке поела равиоли со шпинатом – их тут продают как полуфабрикаты. Но при вас с удовольствием сварят порцию за 3 евро.
Несмотря на то, что мне очень понравилось ходить на французский пляж и мотаться по Лазурному побережью на автобусе, лучше запланировать на Монако один день. А все остальное время посвятить поездкам по Провансу и побережью на арендованном авто.
Напомним, ранее мы писали, как самостоятельно отправиться в Иорданию.
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